Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото

Umi после ребрендинга объявила о предстоящем начале продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры.

Система из двух сенсоров основной камеры стала хитом в 2016 году – такие модули установлены во флагманские смартфоны Apple, Huawei, Xiaomi и других компаний, а теперь к ним присоединяется и Umidigi. В новом флагмане применяется система из двух 13-Мп сенсоров Sony IMX258 с Dual ISP (двойной процессор обработки изображения), один из которых выступает в качестве стандартной мобильной камеры, а второй служит для усиления зуммирования, повышения четкости снимков, а также добавления боке и других эффектов, ранее доступных только профессиональным фотокамерам.

Umidigi Z Pro обеспечивает качественные автопортреты благодаря фронтальной камере Samsung и вспышке Softlight (также применяется в UMi Z), с которой владелец смартфона может не беспокоиться о качестве снимков в любых условиях освещенности.

В качестве аппаратной основы Umidigi Z Pro выступает 10-ядерный чипсет нового поколения MediaTek Helio X27 с пиковой частотой 2,6 ГГц, дебютировавший в UMi Z в декабре. Он выполнен на фирменной 3-кластерной архитектуре MediaTek с технологией Core Pilot 3.0, обеспечивающей умное распределение нагрузки между группами ядер Cortex-A72 (максимальная производительность) и Cortex-A53 (минимальное энергопотребление). За графическую составляющую отвечает видеоускоритель Mali-T880MP4 с частотой 875 ГГц, реализована технология быстрой зарядки Pump Express+, при помощи которой встроенный аккумулятор Umidigi Z Pro на 3780 мАч полностью заряжается всего за 100 минут.

Смартфон Umidigi Z Pro на 10-ядерном MediaTek Helio X27

Многозадачность гарантируется 4 ГБ оперативной памяти, а в качестве программной основы выступает Android Marshmallow, максимально приближенная к стоковой версии ОС от Google, которая стала выбором большинства посетителей сообщества UMi. Компания гарантирует обновление этого устройства до Android 7.0 Nougat, так что покупатель может быть уверен в возможности получить передовые технологии и лучший пользовательский опыт Android-смартфонов.

К другим особенностям Umidigi Z Pro относится цельнометаллический корпус из алюминия, 5,5-дюймовый IGZO-дисплей нового поколения от Sharp с разрешением 1920 х 1080 точек, защищенный скругленным 2,5D-стеклом, сканер отпечатка пальца Touch ID 2.1, наличие слота для карты памяти microSD объемом до 256 ГБ и интерфейс USB Type-C, значительно повышающий скорость зарядки и передачи данных.

Смартфон Umidigi Z Pro на 10-ядерном MediaTek Helio X27

Предварительные продажи UMi Z стартуют 4 января и продлятся до 20 января. Цена новинки составит $279,99, зарегистрировавшимся на официальном сайте компании (http://www.umidigi.com/page-umi_z_activity.html) полагается скидка в $60 на покупку UMi Z (акционное предложение в $219,99 будет действовать для первых 10 тыс. зарегистрировавшихся покупателей). Umidigi Z Pro будет доступен для заказа позже, его стоимость составит $329,99 (без учета скидок и акционных предложений).