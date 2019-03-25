"Железу - занавес". Новая инициатива правительства перевернет рынок оборудования

В конце февраля опубликован новый проект постановления Правительства, который в случае принятия существенно усложнит поставки зарубежного оборудования в госорганы и госкорпорации. Ситуация выглядит так, что эта инициатива может негативно сказаться на ИКТ-отрасли и поставить под вопрос многие российско-иностранные партнерства.

К концу 2020 года российские производители компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования должны будут в основном использовать отечественную компонентную базу, а их заказчиков планируется стимулировать к переходу на устройства российского производства. Это предусматривает нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». Очевидно, что для достижения этих целей нужна поддержка российских производителей в конкурентной борьбе с иностранными вендорами, предлагающими высококачественное оборудование под любые разумные требования и для любого кошелька.

Такой поддержкой стала политика импортозамещения, ограничивающая приход на некоторые стратегические рынки западных поставщиков и создающая внутреннюю конкуренцию между российскими компаниями, в которой они вполне могут выживать, по крайней мере, пока речь идет о программных продуктах.

Рынок готов

Заказчики уже давно ждут шаги правительства в области импортозамещения «железа», поскольку это логичный шаг, к тому же обозначенный в стратегических планах государства. До сих пор почти все движения в этой сфере представляли собой скорее «вендорозамещение», когда, условно говоря, вместо американского оборудования стали закупать китайское. Но в ближайшее время на рынке могут произойти значительные изменения, ограничивающие возможности всех иностранных производителей в пользу их российских коллег.

Надо сказать, что производство на территории России высокотехнологичного оборудования – это задача, которую не удается выполнить уже несколько десятилетий – с тех пор, как электронные компоненты стали меньше и сложнее транзисторов и резисторов, с выпуском которых советская промышленность с грехом пополам справлялась. Точечные успехи наших дней, такие, как запуск в серию оборудования на «Эльбрусах» и «Байкалах», на общую картину влияют мало. Пока еще эта картина представляет собой сплошной поток импорта с небольшим процентом местной «отверточной сборки» – опять же, в основном из иностранных комплектующих.

Если в России откроют производство ведущие контрактные производители мира, они смогут выполнять заказы российских клиентов, обеспечивая внутренний рынок современным оборудованием

В этих условиях очевидно, что приход в Россию мировых производителей с собственными технологическими линиями, строительство здесь заводов, обучение местных кадров, формирование с нуля культуры производства, привнесение передовых бизнес-моделей стимулировало бы появление рынка, который на сегодня практически отсутствует. Причем это могут быть известные контрактные производители, такие, как Jebil, Flex или Foxconn.

Российские дистрибьюторы активно прорабатывают этот вопрос. Так, компания OCS ведет переговоры и консультации со многими производителями из разных стран по организации производств на территории России. «Очевидно, что локализация потребует достаточно больших инвестиций, – говорит Алексей Калинин, президент OCS. – При этом одним из самых главных вопросов является обеспечение качества локализованной продукции. А это напрямую зависит от используемых компонентов. И вот здесь мы видим большой дефицит локализованных комплектующих. Расширение таких производств потребует комплексного подхода – и совершенствование соответствующей нормативной базы, и привлечение непосредственно потребителей комплектующих, в том числе иностранных производителей ИКТ. Про элементную базу также не стоит забывать. Сегодня в этой области российские производители имеют существенно более твердые позиции, чем раньше, хотя вопросы к качеству, объемам и цене пока остаются». Эту ситуацию подтверждает Игорь Никулин, заместитель генерального директора «Крок»: «Сейчас запрос на импортозамещение ощутимо стоит как в программном обеспечении, так и в «железе». Постепенно появляются игроки, которые начинают производить телеком-оборудование, чипсеты на территории России».

У западных брендов интерес к локализации есть. Они не хотят терять рынки и поэтому готовы принять правила игры в импортозамещение, запустив в России выпуск печатных плат и других компонентов, что, в частности, позволило бы их продукции получить заветный шильдик «Сделано в России». «На сегодняшний день мы не смогли найти устраивающие нас по качеству российские печатные платы и другие компоненты, поэтому захотели производить их здесь для нашего оборудования, – говорит собеседник CNews в руководстве российского подразделения одной из крупных западных компаний. – Я говорил с двумя большими контрактными поставщиками – они заинтересованы в том, чтобы разместить свои производственные мощности в России и выпускать для нас компоненты. Более того, они готовы к созданию совместных предприятий с россиянами, развивать потенциал своих партнеров, обучать персонал, потому что им это выгодно».

Можно возразить, что объем внутреннего рынка в России недостаточен, чтобы обеспечить заказами современное мощное производство, но международные компании просто включают новые заводы в глобальную цепочку поставок и используют компоненты, выпускаемые в одних странах, для сборки конечных продуктов в других странах. Таким же образом они экспортируют продукцию другим своим заказчикам. И все это может появиться в России, наполняя бюджет и создавая хорошую историю для электроники российского производства. Сегодня мы не видим такие контракты у местных производителей – их «железо» не покупают на Западе, а выпущенное контрактным вендором мирового уровня покупать будут.

Но не стоит сбрасывать со счетов внутренний рынок. «Переход от отверточной сборки к выпуску компонентов – это логичный шаг, который совершенно точно будет сделан в обозримом будущем, – уверен Михаил Косилов, главный исполнительный директор компании RRC. – Мы видим преференции государства отечественному производству, и пока проблема заключается скорее в отсутствии продукта, а не платежеспособного спроса. Если продукт представят известные бренды, спрос на него появится. Нам, безусловно, будет интересно работать с такими производителями, потому что мы не ограничены импортом зарубежных товаров. Просто сейчас российские компании выпускают небольшое количество продуктов и работают буквально с несколькими партнерами, поэтому им дистрибьюторы не нужны».

Странные перемены

В конце февраля появился документ, который может перечеркнуть планы компаний и изменить ситуацию на рынке. Это проект постановления правительства «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации» для государственных и муниципальных нужд. Он предполагает отмену действующего Постановления №968 и создание Единого реестра российской радиоэлектронной продукции – только товары, включенные в этот реестр, будут считаться основанием для признания их российскими.

Какие еще изменения нас ждут в случае принятия этого документа? Например, действующее правило «третий лишний» заменяется на «второй лишний»: если в конкурсе принимает участие хотя бы одна компания с товаром, включенным в этот реестр, заказчик имеет право отклонить все остальные заявки и признать ее победителем конкурса. Сложно представить, как безальтернативность может способствовать конкуренции между отечественными производителями и развитию рынка.

Кроме того, новая регуляторика вводит и существенную ценовую преференцию – от 30% до 45% для оборудования, которое войдет в реестр (т.е. при реальной стоимости, например, 100 рублей она будет рассматриваться в тендере как имеющая стоимость 55–70 рублей). В конечном итоге это увеличит стоимость оборудования при госзакупках, и российские потребители будут приобретать технику, возможно, худшего качества по завышенной цене.

Вызывает вопросы и новое требование к интеллектуальным правам на телекоммуникационное оборудование. Так, сегодня производитель должен обладать ими «в объеме, достаточном для его производства, модернизации и развития», что представляется логичным, ибо зачем контрактному производителю иные права. Но проект Постановления предусматривает наличие исключительного права на программное обеспечение и конструкторскую документацию или лицензии, причем только если лицензионный договор заключен с российской организацией. Это создает труднопреодолимое препятствие для создания международных технологических партнерств и совместных предприятий. Ни одна иностранная компания, у которой топ-менеджмент находится в здравом уме, не пойдет на то, чтобы полностью отказаться от исключительного права на программное обеспечение и конструкторскую документацию ради выхода на рынок государственных и муниципальных заказчиков в России. Соответственно, под удар попадают и уже существующие партнерства.

О том, что развитые, опытные партнеры нужны находящимся в зачаточном состоянии рынкам, говорит опыт Китая, активно привлекавшего компании со всего мира к созданию производства на его земле. И сегодня Китай на равных конкурирует с самыми передовыми и высокотехнологичными индустриями других стран мира.

И, наконец, планируется ввести требование к вендору осуществлять «полный цикл сборки печатных плат» с применением «интегральных схем российского производства первого и второго уровня». Иначе продукция не будет считаться российской. Это значительно удорожает инвестиции в планируемое производство и в очередной раз ставит вопрос о предсказуемости российской регуляторики и горизонтах планирования для бизнеса. Нужно ли везти в Россию дорогостоящие технологические линии, если новые требования регулятора сделают эти инвестиции бессмысленными? Не проще ли как раньше без особого риска поставлять произведенное за рубежом оборудование под заказ на пока еще открытые рынки? А то, что для развития российской экономики это будет иметь низкую ценность, – проблема не вендора, а российской экономики. Несколько лет назад один из контрактных поставщиков уже привозил в Россию свою линию по производству электронных компонентов. Столкнувшись с недостаточной активностью заказчиков, увез ее обратно. Но, как говорят партнеры, выход на российский рынок ему все еще интересен – по крайней мере, был интересен до появления проекта Постановления Правительства.

Перспективы

Если «драконовские» правила будут приняты, катастрофы не произойдет: западные компании не уйдут с российского рынка – по крайней мере, не будет массового исхода, поставки оборудования для ИКТ-проектов в регулируемых секторах не прекратятся. Вопрос будет только в качестве поставляемой продукции, в ее соответствии требованиям заказчика (по предлагаемым правилам, ключевую роль в тендере играет «функциональное предназначение продукта»: если в Реестре есть российский продукт «маршрутизатор», то он имеет преимущество перед иностранным, невзирая на применяемые в нем технологии и потребительские качества), в прозрачности расходов государственного и муниципальных бюджетов (см. правило «второй лишний» и ценовые преференции) и в возможности развития российского производства, когда отечественные компании не спешат везти из-за рубежа дорогостоящие заводы по производству компонентов.

Если существующие правила и инвестиционный климат сохранятся, производство электронных компонентов можно будет развернуть достаточно быстро, тем более что такие поставщики, как Jabil, работают в России не менее 10 лет. Представитель западного вендора оценивает требуемые сроки в один-два года: «Я считаю, что, когда начнутся основные затраты по национальному проекту «Цифровая экономика», производство уже может быть готово».

Многие иностранные компании ищут поддержки со стороны российского правительства и надеются, что новые критерии отечественного оборудования будут учитывать интересы как российских производителей, так и зарубежных, которые заинтересованы в инвестировании в экономику РФ. «Для повышения степени локализации иностранным производителям важно обеспечение четких и понятных «правил игры» и поэтапность инвестирования, – считает Алексей Калинин. – И это верно не только для них, но и для их партнеров по локализации – контрактных сборщиков. Нам хотелось бы, чтобы новые постановления и регулирование способствовали открытию в России новых производств и прозрачной конкуренции».

Возможно, просто следует учесть опыт предыдущих поспешных регуляторных решений, стоивших рынку немалых затрат, и еще раз оценить последствия. Если в России откроют производство ведущие контрактные производители мира, они смогут выполнять заказы российских клиентов, обеспечивая внутренний рынок современным оборудованием с теми характеристиками, которые нужны самой требовательной организации-заказчику. Они же, работая с иностранными компаниями, принесут немалую экспортную прибыль в бюджет, потому что в ближайшие годы только известные ОЕМ-бренды смогут конкурировать на Западе. Сможет ли получить экспортный заказ российская компания со своей продукцией, о которой еще вчера никто не слышал? В этом есть большие сомнения. Понятно, что правительство пытается создать комфортные условия для российских производителей, но так, как сейчас, эти условия создаются в основном для компаний, которые еще не достигли глобального уровня.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/a13561