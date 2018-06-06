Цена решения: на каких платформах будут расти облака

На фоне темпов развития всего ИТ-рынка его облачный сегмент показывает взрывной рост, и аналитики прогнозируют, что так будет продолжаться еще несколько лет. В облака уходят ИТ многих российских компаний, желающих развиваться и трансформировать свой бизнес. На этом рынке одним из интересных союзов стало сотрудничество Columbus и Mail.Ru Cloud Solutions. О том, что западный поставщик решений предлагает компаниям с помощью российского провайдера, рассказывает Денис Стороженко, Генеральный директор Columbus Russia & CIS.

CNews: Какие цели преследовала компания Columbus, начиная развивать облачное направление?

Денис Стороженко: Как и любому публичному бизнесу, нам важно постоянно развиваться и находить новые точки роста – те направления, по которым можно прогнозировать высокий спрос. Облачный рынок – как раз такой случай. IaaS устраняет барьеры на пути автоматизации, снижает порог входа в новые ERP, CRM, eCommerce, BI и другие проекты. Компаниям проще решиться на изменения – вам не нужно нести капитальных затрат и покупать «железо». Вы просто берете все необходимые мощности, сервисы или инструменты в аренду здесь и сейчас.

Денис Стороженко, генеральный директор Columbus Russia & CIS генеральный директор Columbus Russia & CIS

Columbus работает с заказчиками в 45 странах мира, и зарубежный рынок IaaS показывает фактически взрывной рост. Развитие облачного предложения – одно из направлений нашей глобальной стратегии. Cloud & Infrastructure Management Services входит в единый глобальный сервисный каталог Columbus. Для предоставления этого сервиса на международном уровне мы создали своего IMS провайдера. Однако в связи с особенностями и тонкостями работы в России нам нужно предлагать заказчикам ту платформу, которая максимально соответствует требованиям именно отечественных компаний. Мы искали такую платформу и нашли – Mail.Ru Cloud Solutions.

Денис Стороженко: Облако – это то средство, которое делает цифровую трансформацию доступной всем

Вместе с развитием облачного предложения клиенты Columbus получат больший выбор решений, сервисов и консалтинговых услуг, которые могут быть предоставлены в рамках таких направлений как предиктивная аналитика, машинное обучение, прогнозирование, преднастроенная отчетность и даже запуск с нуля совершенно новых бизнес-проектов.

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CNews: Почему вы решили отдать предпочтение молодой В2В-платформе Mail.Ru Cloud Solutions?

Денис Стороженко: Нужно отталкиваться от интересов своих клиентов, в данном случае российских компаний. Я говорю о таких критериях, как цена, соответствие законодательству и наличие дополнительных инструментов, которые можно получить вместе с хостингом. В молодой, но перспективной В2В-платформе Mail.Ru Cloud Solutions учтены все эти запросы. MCS – сильное предложение с хорошими инструментами, оптимальной ценой и отвечающее всем требованиям, связанным с трансграничной передачей, хранением и обработкой персональных данных.

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CNews: Какие компании становятся вашими облачными клиентами?

Денис Стороженко: У нас большой опыт работы в таких отраслях, как ритейл, дистрибуция, дискретное и пищевое производство и, конечно же, Columbus рассматривает своих клиентов в качестве потенциальных пользователей облачных услуг. Став партнером Mail.Ru Cloud Solutions, мы делаем технологии доступнее, а пути входа в новые проекты проще и дешевле. Облако дает возможность быстро провести запуск и не вкладывать значительные средства в собственные мощности.

Если говорить о размерах компаний, то потенциальные пользователи облачной ИТ-инфраструктуры – это не только средний и малый бизнес, но и крупные организации. Перед крупными компаниями вопрос использования облаков стоит не настолько остро, т.к. у них обычно уже есть своя инфраструктура, которая, правда, требует периодической модернизации. Представьте, какой это значительный объем инвестиций! Предполагаю, что эффект от использования облаков крупным бизнесом будет намного ярче. У поставщиков, которые предоставляют платформу тысячам клиентов, намного больше возможностей и условий для поддержания отказоустойчивости и высокой доступности инфраструктуры. Со временем к этому выводу придет все больше руководителей бизнеса. Остается дождаться пары заметных success stories крупных компаний, примеру которых последуют и другие игроки рынка.

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CNews: Для решения каких бизнес-задач чаще всего приобретаются сервисы MCS?

Денис Стороженко: Могу рассказать, с какими запросами мы уже работали, работаем – это открытие нового бизнеса, развитие eCommerce, использование облаков вместе с инструментами предиктивной аналитики и машинного обучения. Опишу каждый из этих кейсов подробнее.

Очень популярный сценарий использования MCS – запуск новых проектов. Это удобно молодому бизнесу или тем, кто выходит на новые рынки. У таких компаний часто нет цели или возможностей покупать собственную инфраструктуру. Один из примеров подобного сценария – наш недавний проект. Columbus с нуля запустил с заказчиком новую розничную сеть: управление торговлей, закупками, бухгалтерским учетом и персоналом наш клиент ведет в системе, размещенной в Mail.Ru Cloud Solutions.

Облако – удобная среда для работы с инструментами предиктивной аналитики и машинного обучения. Для хранения данных вы можете применять собственные мощности, а для выполнения задач, связанных со сложными аналитическим расчетами, использовать облачную платформу.

Еще один наш клиент выбрал Mail.Ru Cloud Solutions для автоматизации процессов своего интернет-магазина. Облако привлекает своими возможностями масштабирования и оплаты только необходимых мощностей. В пиковые периоды компания сможет воспользоваться дополнительными ресурсами и при этом не будет нести лишние затраты на хостинг в более спокойные сезоны работы. Недавно вышла отличная новость об использовании Mail.Ru Group сервиса для работы с контейнерами Kubernetes – это важный шаг в сторону гарантированной бесперебойной работы ресурсов при любых нагрузках.

Конечно, нельзя забывать про ERP. На международном рынке эти системы активно движутся в облака и Россия, пусть небольшими шагами, но следует мировому тренду. Все большее число наших клиентов рассматривают внедрение ERP в облаке.

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CNews: Какие преимущества MCS привлекают клиентов?

Денис Стороженко: При выборе облачного провайдера компании часто задают себе одни и те же вопросы: о цене, соответствии российскому законодательству, дополнительных преимуществах. Под последними я понимаю предложения, выходящие за рамки просто хостинга – это аренда мощностей и при этом получение вспомогательных инструментов, сервисов или возможностей. Mail.Ru Cloud Solutions отвечает всем этим запросам: MCS предлагает очень гибкие условия, ее дата-центры платформы расположены на территории Российской Федерации, в рамках инфраструктуры можно получить не только требуемые мощности, но и создавать инструменты под конкретные проекты или задачи, например, по преднастроенной отчетности, аналитике, машинному обучению.

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CNews: Чем вас привлекает партнерская программа MCS?

Денис Стороженко: Предложение MCS отражает те же ценности, что и наша стратегия Columbus 2020. Мы и Mail.Ru Cloud Solutions верим в то, что облако – это то средство, которое делает цифровую трансформацию доступной всем, даже тем, кто раньше даже не задумывался о новых проектах здесь и сейчас из-за нехватки средств на покупку собственной инфраструктуры. То, что вчера требовало огромных бюджетов на ИТ, теперь можно получить в аренду на очень гибких условиях. То, как Mail.RuGroup оценивают перспективы рынка облаков, полностью совпадает с нашими взглядами.

Платформа MCS привлекательна с точки зрения цены, технологичности, прозрачности тарификации и удобства предоставляемого сервиса. Это достаточно молодая B2B-платформа, но Mail.Ru Group oбладает большой экспертизой в управлении своей собственной ИТ-инфраструктурой с миллионами пользователей. Весь этот опыт компания использовала при создании своего предложения по MCS. Мы ждем определенного синергетического эффекта от работы с нашим партнером.

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CNews: Какие перспективы развития рынка IaaS и PaaS сервисов вы видите и как будете развивать свои решения на платформе MCS?

Денис Стороженко: Собственное оборудование компаний устаревает, а желание оптимизировать свои издержки есть у каждого бизнеса. Эти два факта заставляют все больше организаций смотреть в сторону рынка облачных технологий. Мы рассчитываем, что темп роста российского рынка IaaS и PaaS в ближайшие годы приблизится к мировому.

В рамках партнерства с MCS мы планируем продвигать основные сервисы платформы (Infra, Hotbox, Icebox), реализовывать ERP, CRM, eCommerce проекты с использованием мощностей MCS, предоставлять консалтинговые услуги и поддержку клиентам, а также создавать дополнительные сервисы, в основе которых лежат BI, Machine learning, предиктивная аналитика и другие технологии.

Как международная консалтинговая компания мы хотим сконцентрироваться на создании адаптированного комплексного предложения для российских пользователей, в которое войдут все пользующиеся спросом на зарубежном рынке формы услуг, предоставляемых нами в облаке: Columbus Cloud Servers, частное облако Columbus Private Cloud и PaaS решение Columbus Cloud Desktop.