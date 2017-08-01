Строительные компании повысили качество жилья, отказавшись от бумаги при технадзоре

Использование бумажной отчетности приводит к недобросовестному технадзору за качеством строящего жилья. Логичное решение снабдить проверяющих планшетами со специальным приложением на базе платформы «1С» не только ускорило сдачу-приемки жилплощади и устранение недостатков, но и повысило добросовестность подрядчиков. После первых удачных опытов на объектах «Сэтл Групп» компания «ИТ Платформа» выпустила решение на рынок.

«Компьютер на стройке? Только в бытовке»

Постоянная потеря документации, хаос на стройплощадке, проблемы с недобросовестными подрядчиками — это будни обычной стройки, в которые инновации помогают внести хоть какой-то порядок. Компания «Сэтл Групп» столкнулась с этими проблемами при строительстве кварталов с площадью более миллиона кв. м. из-за обилия бумажной работы. Вести отчетность на стройке — дело вообще не простое, много путаницы возникает на самом важном этапе — сдачи-приемки. Службы технадзора из-за несогласованных действий нередко упускают какие-то детали, из-за чего жильцы могут получить квартиру с дефектами.

«Вести замечания в каком-то другом виде, кроме единой базы, уже невозможно. Нам нужно было приложение, которое можно было бы использовать именно на стройке, и именно на стройке вносить замечания по квартирам. Потому что служба технадзора у нас — это около 200 человек. Там было много проблем: бумаги терялись, не попадали к нужным людям, какие-то квартиры посещались два раза, какие-то не посещались вообще, были вечные проблемы с подрядчиками», — вспоминает Мария Андреева, директор департамента информационных технологий «Сэтл Групп».

«Сэтл Групп» — один из крупнейших строительных холдингов северо-запада России. В его состав входят несколько компаний, занимающихся девелопментом, предоставлением услуг генерального подряда, продажей стройматериалов, брокерскими операциями на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтингом и информационными технологиями. Холдинг реализует масштабные проекты не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и в других регионах страны. По итогам 2016 г. компания стала крупнейшей в стране по общей площади сданных в эксплуатацию жилых, коммерческих и социальных объектов — 1 млн кв. м. Еще более 1,6 млн кв. м. находятся в стадии строительства.

Сам процесс сдачи-приемки состоит из множества итераций, в него вовлечены внутренние и внешние службы технического надзора, службы клиентского сервиса, сами дольщики. Первое приходящее в голову решение — поставить стационарный компьютер, на котором можно вести некую базу данных, почти неосуществимо, на стройке это можно сделать разве что в бытовке.

«Как это происходило раньше: инженер технадзора берет бумагу, пишет замечание по своей области, отправляет в дирекцию, оттуда файл рассылают по подрядчикам и цикл запускается сначала: технадзор приходит, подрядчик проверяет, и так — много-много раз. Естественно, бумаги теряются, файлы не отправляются. Разве не естественно дать в руки инспекторам планшет, в котором можно оставлять замечания, которые потом идут в некую центральную базу?», — рассказывает о возникновении идеи Светлана Никитенко, исполнительный директор компании «ИТ Платформа», к которой строители обратились за помощью после того, как провалились попытки отправлять документацию с помощью корпоративной электронной почты.

Весь технадзор — в одном приложении

Так было создано мобильное приложение «Технадзор и строительный контроль», которое полностью изменило бизнес-процесс сдачи-приемки готового жилья. К особым техническим изыскам прибегать не пришлось, разве что закупка рабочих планшетов была очень точечной. Были подобраны модели, которые сотрудник надзора может держать одной рукой.

Сама логика системы простая: существует центральная база и ее репликации на мобильных устройствах. В базе централизовано ведутся несколько справочников: «Виды замечаний», «Виды помещений», «Типовые замечания», «Этапы приемки».

«Сотрудник технадзора или клиентского сервиса берет планшет, на котором вводит свой логин и пароль, после чего выбирает тот объект, который он собирается принимать. На экране прогружается квартирограмма. Далее вся работа может выполняться в офлайн-режиме: все-таки на стройках интернет крайне нестабилен. Выгрузка данных в центральную базу происходит при первом же соединении с сервером», — рассказывает Мария Андреева.

Сама квартирограмма представлена в виде плана здания, в котором на пересечении этажей и подъездов выводятся списки квартир. Соответствующие им блоки помечаются цветом в зависимости от стадии проверки: зеленый — квартира принята, красный — не принята, желтый — недостатки исправлены, но новый осмотр пока не состоялся. Сами замечания по конкретным помещениям отдельных квартир можно вносить несколькими способами: они могут быть отпечатаны или даже надиктованы, к отчету можно приложить фотографии. Голосовые функции обеспечивают средства Google, так как приложение разработано для операционной системы Android. Прямо из программы можно распечатать акт предписаний для подрядчиков.

«Фактически это позволяет объединить всех участников контроля и приемки в одном пространстве: службы строительного контроля всех уровней, клиентского сервиса, технадзора, строительные дирекции, топ-менеджмент. Возможен не только контроль за устранением замечаний, но и разработка предупреждающих мер. Наглядно представляются сроки устранения погрешностей, состояние объектов недвижимости на всех этапах сдачи-приемки», — описывает преимущества нового подхода Светлана Никитенко.

Подрядчики снизили число недоработок

В качестве среды для разработки приложения выбрана мобильная платформа «1С:Предприятие 8.3». В основе такого выбора лежат причины технического характера: кроссплатформенность приложения, возможность его поддержки силами собственного ИТ-отдела, удобный интерфейс, не перегруженный лишними элементами, простой процесс обновления и поддержка работы при нестабильных каналах связи.

При этом экономический эффект и для партнера, и для заказчика достаточно значительный. Прямая выгода кроется даже в стоимости приложения: мобильные решения всегда дешевле и проще в поддержке.

«Мы повысили качество принимаемых квартир, ведь когда подрядчик понимает, что его не контролируют, он ведет себя совершенно иначе. Когда контроль стал постоянным и систематическим, даже уменьшилось число недоработок. Сам учет стал четким, гораздо меньше замечаний выходит на уровень клиентского сервиса. Кроме того, руководство получило нормальные отчеты, с которыми можно работать. Раньше, пока все бумаги с огромной стройки доходили до офиса, отчет уже становился неактуальным», — рассказывает о бизнес-эффектах Мария Андреева.

Кроме того, приложение дало управленческие выгоды: видно, где был технадзор и чем он занимался, сколько квартир было пройдено за день. После успешного запуска проекта «ИТ Платформа» вывела решение на рынок, где оно стало доступным и для других строительных компаний.