Новая Dell Technologies: привилегия непубличности для цифровой трансформации

Выкупая акции и уводя свою компанию с рынка, Майкл Делл обещал, что Dell станет крупнейшим в мире стартапом. В результате объединения с ЕМС она существенно приросла в объемах (оборот свыше $74 млрд при количестве сотрудников около 138 тыс человек). Однако ее глава по-прежнему считает, что можно работать как инновационный стартап в масштабах хайтек-гиганта.

Впрочем, в классические стартапы с рынка на их раннем этапе Dell Technologies тоже активно инвестирует. Специально созданная венчурная компания Dell Technologies Capital ежегодно вкладывает около $100 млн. Всего профинансировано более 70 стартапов, специализирующихся на решениях в области хранения данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений. Новый, явно интересующий Делла вектор — виртуальная и дополненная реальность. «Вообще с частным статусом бизнесу легче искать цели для инвестиций и развития R&D», — комментирует он. На разработки планируется тратить $4,5 млрд в год.

Dell называли крупнейшей в мире компанией по объему выручки, которая когда-либо уходила с биржи. «Я часто делаю то, что делать не принято», — шутит Майкл Делл, председатель совета директоров и исполнительный директор Dell Technologies, завершая первое «отчетное» мероприятие после свершившегося объединения — Dell EMC World 2017 в Лас-Вегасе. Партнеров и клиентов есть, чем порадовать. Бизнес растет — выручка увеличивается на протяжении последних 17 месяцев.

Ангус Хегарти, президент Dell EMC в регионе EMEA, подтверждает, что продажи всех линеек продуктов росли в последний год быстрее, а показатель оборота теперь выше, чем сумма оборотов Dell и EMC до слияния. На отечественном рынке, по словам Бориса Щербакова, вице-президента и генерального директора Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии, динамика опережает мировую, а в ряде сегментов увеличилась доля компании. При том, что формально ее партнерская сеть немного сократилась — ведь ранее многие партнеры имели отдельные соглашения с каждым вендором. Теперь они работают в рамках новой программы и могут выбирать — продвигать ли свои «исторические» линейки, либо новую, интегрированную.

Быть железным

Главное, что по-прежнему нужно продавать — это ПК. Данное направление сохранило прежний бренд (Dell) и осталось ядром объединенной компании. Ее глава отмечает, что средняя стоимость десктопов растет, благодаря чему увеличивается и бизнес. Так, при общей выручке за завершившийся финансовый год в $61,6 млрд ($50,9 млрд годом ранее) доход подразделения Dell Client Solutions, отвечающего за поставки ПК, составил $36,8 млрд (+2%). Показатель по итогам первого квартала текущего года — $9,1 млрд (+6%). Ежегодный рост в этом направлении компания отмечает уже 17 кварталов подряд.

Объединив компьютерный бизнес с «тяжелым» инфраструктурным (системы хранения данных и прочее), Dell Technologies фокусируется на той группе клиентов, которые хотят держать хотя бы часть своей ИТ-инфраструктуры in-house. По словам Делла, это может оказаться вдвое дешевле, чем переход в публичное облако.

На пути к цифровой трансформации три важных шага: сначала модернизация, затем автоматизация, и, наконец, трансформация ИТ-процессов

Пользуясь свободой маневра и высказывания, которую дает непубличный статус, он по-своему выстраивает цифровую повестку. Например, предлагая демонстрировать заказчику снижение издержек и сервисный подход на необлачном «железе» — за счет аренды компьютеров (PC-as-a-Service). Это аналогичная облаку модель оплаты за использование ресурса, и при этом более выгодная. «Если вы придерживаетесь стратегии «сначала и только публичное облако» (public cloud first-and-only), вы обрекаете себя на потерю конкурентоспособности в долгосрочной перспективе», — провокационно утверждает Делл.

Облако остается в фокусе компании, но преимущественно как частное и гибридное. В целом Dell Technologies ориентирована сегодня на то, чтобы «закрыть» все ключевые потребности компаний в части хранения и обработки данных.

Быть быстрым

Конкурентоспособность сегодня связывают с цифровизацией и скоростью реакции на внешние изменения. Свои возможности ускорения, а также смелость в принятии решений Делл также относит в пользу непубличности. У Dell Technologies, в отличие от других компаний такого масштаба, есть дополнительная гибкость, она может брать больше рисков, говорит он. А публичность, наоборот, серьезно сдерживает способность к изменениям и подстройке под актуальные (здесь и сейчас) потребности рынка и заказчиков. Бизнес погружается в затяжные «сражения» с акционерами, которые могут просто его убить.

Есть также структурные и финансовые преимущества, которые позволяют лучше планировать развитие в долгосрочном периоде. Например, с момента закрытия сделки по слиянию Dell и EMC, Dell Technologies погасила основной долг и проценты по нему в размере около $7,1 млрд, что помогло на $200 млн снизить ежегодные расходы по обслуживанию долга. В процессе слияния Dell и EMC выплачивались проценты в размере менее $2,2 млрд в год, однако в случае, если бы обе компании оставались публичными, речь шла бы о дивидендах в $5,5 млрд. Делл говорит о том, что сегодня бизнесу дешевле быть частным — это дает ему больше свободы в распоряжении финансами. И главное — свободу действовать без оглядки на внешних акционеров, реакцию рынка и прочее. Хотя среди компаний Dell Technologies остается публичная VMware, которую пока не планируется выводить в «частный» круг.

Быть проактивным

Декларируя свою поддержку компаниям на пути цифровой трансформации, Dell Technologies сама изменяется и цифровизируется. Ангус Хегарти отмечает, что уровень проникновения мобильности в компании составляет 30%. Сотрудники сегодня могут работать без привязки к рабочему месту. Этот подход повышает эффективность, лояльность персонала, а также привлекательность работодателя для представителей цифровых поколений Y и Z.

Дэвид Гулден, президент Dell EMC, выделяет на пути цифровой трансформации три важных шага: «сначала модернизация, затем автоматизация, и, наконец, трансформация ИТ-процессов». Компании, которые идут таким путем, отмечают снижение расходов, а часть высвобожденных средств могут направлять в инновации. Цифровым лидерам нужно становиться быстрее, дешевле и лучше, чем они были раньше, говорит Дэвид Гулден. Dell Technologies осознает это на своем опыте, планомерно предпринимая аналогичные шаги.



Dell Technologies объединяет компании Dell, Dell EMC,Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream и VMware