В 2022 г. выручка топ-20 поставщиков ИТ в ритейл сократилась на 9%. Главная причина — разделение бизнеса крупнейшего игрока Softline на российский и международный, в результате которого показатель группы компаний снизился примерно на 40%. В целом же в прошлом году рынок ИТ в ритейле не сильно изменился в денежном выражении. Заказчики и разработчики достаточно быстро адаптировались к новой реальности, зависимость крупных ритейлеров от иностранных решений оказалась такой уж большой, а господдержка стимулировала спрос на российские разработки у малого и среднего бизнеса. Можно сказать, что импортозамещение стало поводом для модернизации ИТ-инфраструктуры.