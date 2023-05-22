Цифровизация ритейла 2023
Прошедший год выдался нелегким для ритейла, оборот розничной торговли в 2022 г. сократился на 6,7%. К тому же, торговым компаниям, как и большинству российских предприятий, пришлось в срочном порядке искать замену решениям иностранных вендоров, ушедших из России. Импортозамещение будет в ближайшие годы главным драйвером развития ИТ в ритейле, при этом отечественные заказчики не готовы поступаться качеством решений или скоростью их обновления.
24.05.2023
С уходом иностранных вендоров ритейлеры стали экономить на ПО
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Прошедший год выдался нелегким для ритейла, оборот розничной торговли в 2022 г. сократился на 6,7%. К тому же, торговым компаниям, как и большинству российских предприятий, пришлось в срочном порядке искать замену решениям иностранных вендоров, ушедших из России. Импортозамещение будет в ближайшие годы главным драйвером развития ИТ в ритейле, при этом отечественные заказчики не готовы поступаться качеством решений или скоростью их обновления.
Прошедший год выдался нелегким для ритейла, оборот розничной торговли в 2022 г. сократился на 6,7%. К тому же, торговым компаниям, как и большинству российских предприятий, пришлось в срочном порядке искать замену решениям иностранных вендоров, ушедших из России. Импортозамещение будет в ближайшие годы главным драйвером развития ИТ в ритейле, при этом отечественные заказчики не готовы поступаться качеством решений или скоростью их обновления.
CNews Analytics: крупнейшие поставщики ИТ в розницу
|№ 2022 г.
|Название организации
|Выручка от проектов в рознице в 2022 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|Softline
|21 789 858
|—
|2
|Инвента
|21 353 448
|25,1%
|3
|Эвотор
|11 214 393
|29,4%
|4
|Атол
|5 710 921
|—
|5
|CSI
|4 551 271
|-6,8%
CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Выручка топ-20 поставщиков ИТ в розницу сократилась на 9%
Читать полностью В 2022 г. выручка топ-20 поставщиков ИТ в ритейл сократилась на 9%. Главная причина — разделение бизнеса крупнейшего игрока Softline на российский и международный, в результате которого показатель группы компаний снизился примерно на 40%. В целом же в прошлом году рынок ИТ в ритейле не сильно изменился в денежном выражении. Заказчики и разработчики достаточно быстро адаптировались к новой реальности, зависимость крупных ритейлеров от иностранных решений оказалась такой уж большой, а господдержка стимулировала спрос на российские разработки у малого и среднего бизнеса. Можно сказать, что импортозамещение стало поводом для модернизации ИТ-инфраструктуры.
В 2022 г. выручка топ-20 поставщиков ИТ в ритейл сократилась на 9%. Главная причина — разделение бизнеса крупнейшего игрока Softline на российский и международный, в результате которого показатель группы компаний снизился примерно на 40%. В целом же в прошлом году рынок ИТ в ритейле не сильно изменился в денежном выражении. Заказчики и разработчики достаточно быстро адаптировались к новой реальности, зависимость крупных ритейлеров от иностранных решений оказалась такой уж большой, а господдержка стимулировала спрос на российские разработки у малого и среднего бизнеса. Можно сказать, что импортозамещение стало поводом для модернизации ИТ-инфраструктуры.
Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты-Онлайн»
Читать полностью О том, как данные помогли «Лента Онлайн» адаптироваться к новой реальности 2022 г., как происходило объединение с «Утконосом», какова роль больших данных в развитии бизнеса продуктового ритейлера, в интервью CNews рассказал Дмитрий Бодунов, директор по управлению данными и аналитикой онлайн-сервисов «Ленты».
О том, как данные помогли «Лента Онлайн» адаптироваться к новой реальности 2022 г., как происходило объединение с «Утконосом», какова роль больших данных в развитии бизнеса продуктового ритейлера, в интервью CNews рассказал Дмитрий Бодунов, директор по управлению данными и аналитикой онлайн-сервисов «Ленты».
Как развивается российский рынок PIM-систем?
Читать полностью Как развивается российский рынок систем для централизованного управления данными о товарах, Product information management systems или PIM, и что уже умеют отечественные решения, рассказали консультант компании Compo по внедрению крупных e-commerce проектов Руслан Ишмаметов и руководитель отдела PIM-систем компании Compo Павел Жук. Эффекты от применения PIM оценил представитель клиента Compo 一 Андрей Шишкин, технический директор компании X-Com.
Как развивается российский рынок систем для централизованного управления данными о товарах, Product information management systems или PIM, и что уже умеют отечественные решения, рассказали консультант компании Compo по внедрению крупных e-commerce проектов Руслан Ишмаметов и руководитель отдела PIM-систем компании Compo Павел Жук. Эффекты от применения PIM оценил представитель клиента Compo 一 Андрей Шишкин, технический директор компании X-Com.
Сергей Тиняков, Лига Цифровой Экономики: Ритейл погружается в смартфоны клиентов
Читать полностью Об актуальных тенденциях цифровизации в ритейле, существующих ИТ-решениях, необходимости внедрения отраслевых стандартов, а также о том, когда исчезнут физические кассы в магазинах, CNews рассказал партнер Лиги Цифровой Экономики Сергей Тиняков.
Об актуальных тенденциях цифровизации в ритейле, существующих ИТ-решениях, необходимости внедрения отраслевых стандартов, а также о том, когда исчезнут физические кассы в магазинах, CNews рассказал партнер Лиги Цифровой Экономики Сергей Тиняков.
Станислав Чегодаев, Boxberry: В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем
Читать полностью Электронная коммерция, получившая мощный импульс во время пандемии, продолжает развитие и сейчас, когда локдауны отступили. Российский e-commerce демонстрирует фантастическую динамику – объем сегмента за первые восемь месяцев 2022 г. в денежном выражении вырос на 39% выше аналогичного показателя прошлого года, по данным АКИТ. Такие темпы роста требуют быстрого развития ИТ-инфраструктуры у компаний, работающих в сегменте. Как это выглядит на практике, какие тренды и особенности присутствуют сегодня? На вопросы CNews отвечает Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям в компании Boxberry.
Электронная коммерция, получившая мощный импульс во время пандемии, продолжает развитие и сейчас, когда локдауны отступили. Российский e-commerce демонстрирует фантастическую динамику – объем сегмента за первые восемь месяцев 2022 г. в денежном выражении вырос на 39% выше аналогичного показателя прошлого года, по данным АКИТ. Такие темпы роста требуют быстрого развития ИТ-инфраструктуры у компаний, работающих в сегменте. Как это выглядит на практике, какие тренды и особенности присутствуют сегодня? На вопросы CNews отвечает Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям в компании Boxberry.
Почему начинать цифровую трансформацию нужно с системы по управлению информацией о продукте?
Читать полностью Организации, планирующие масштабные цифровые преобразования, сталкиваются с широким спектром различных технологий: DAM, MDM, порталами поставщиков и другими. Все эти технологии важны в создании правильной ИТ- архитектуры, но с чего начать? Для многих розничных и оптовых продавцов ответ лежит в системе по управлению информацией о продукте (PIM). Почему это именно так рассказывают эксперты Compo Platform.
Организации, планирующие масштабные цифровые преобразования, сталкиваются с широким спектром различных технологий: DAM, MDM, порталами поставщиков и другими. Все эти технологии важны в создании правильной ИТ- архитектуры, но с чего начать? Для многих розничных и оптовых продавцов ответ лежит в системе по управлению информацией о продукте (PIM). Почему это именно так рассказывают эксперты Compo Platform.
В чем обвиняют кассы самообслуживания и почему это несправедливо
Читать полностью Газета The Guardian, проанализировав скромную статистику, слова гендиректора Walmart, книгу социолога Кристофера Эндрюса, мнение 25-летнего кассира Джеймса и результаты бактериологического исследования, пришла к неутешительным для касс самообслуживания выводам, которые подхватили и некоторые российские СМИ. Почему эти обвинения несправедливы, а выводы нерелевантны для России — рассуждает Игорь Чечулин, руководитель направления самообслуживания в компании CSI.
Газета The Guardian, проанализировав скромную статистику, слова гендиректора Walmart, книгу социолога Кристофера Эндрюса, мнение 25-летнего кассира Джеймса и результаты бактериологического исследования, пришла к неутешительным для касс самообслуживания выводам, которые подхватили и некоторые российские СМИ. Почему эти обвинения несправедливы, а выводы нерелевантны для России — рассуждает Игорь Чечулин, руководитель направления самообслуживания в компании CSI.
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