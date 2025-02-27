erid: 2W5zFHg5JGg

Рекламодатель: ПАО «Ростелеком»

ИНН/ОГРН: 7707049388/1027700198767

Сайт: https://rt.ru/

Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях

Системы видеонаблюдения и видеоаналитики становятся все сложнее. Теперь речь идет не просто о камерах, а о комплексных решениях, способных анализировать поток людей и предотвращать различные нарушения. Главные тренды — все более широкое использование облачных технологий, искусственного интеллекта для обработки, анализа видеоконтента и усиление мер информационной безопасности. Российские разработчики начинают выходить на рынки дружественных стран.

Читать полностью

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеонаблюдения и видеоаналитики

№ 2023 Название компании Выручка от создания решений для видеонаблюдения в 2023 г., включая НДС, ₽ млн Выручка от создания решений для видеонаблюдения в 2022 г., включая НДС, ₽ млн Рост выручки 2023/2022, %
1 Ростелеком 12 900 11 000 17,3%
2 ISS 4 232 3 089 37,0%
3 Ситроникс 3 723 3 452 7,9%
4 Rvi Group  2 209 1 501 47,2%
5 Видеоглаз  1 933 1 465 31,9%
Перейти к полному рейтингу

Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60%

Импортозамещение остается одним из главных драйверов развития сегмента видеонаблюдения и видеоаналитики. Растет количество отечественных платформ — все они предлагают конкурентоспособные решения как для государственных, так и для коммерческих структур. Спрос на них стимулирует потребность в обеспечении безопасности и повышении эффективности бизнеса. Однако не обходится и без сложностей. Часто у клиентов возникают проблемы с интеграцией отечественного ПО с уже установленным оборудованием и зарубежными системами. Это решается за счет обновления или замены существующего железа для полной совместимости с новым ПО. Видеонаблюдение уже давно превратилось из простого инструмента видеофиксации в технологию, которая позволяет видеть сквозь стены. Анализ видеоконтента с использованием искусственного интеллекта дает возможность автоматически выявлять те или иные события и быстро предлагать способы реагирования.

Читать полностью
Александр Чиченин
ITentika

Александр Чиченин, ITentika: Видеоаналитика все активнее использует ИИ

Сегодня рынок видеонаблюдения и видеоаналитики в РФ активно развивается. По данным участников рынка, за 2023 г. число систем видеонаблюдения  в стране увеличилось на 12%, а по итогам 2024-го показатель может вырасти еще на 11%. Такое положение связано с необходимостью обеспечения безопасности, созданием и развитием «умных городов», а также ростом популярности видеоаналитики с применением ИИ, отметил в интервью с CNews Александр Чиченин, технический директор ITentika.

Читать полностью

Вячеслав Смирнов, «НПО «ИТС»: Вклад фотовидеофиксации в обеспечение безопасности дорожного движения очень высок

Генеральный директор компании «НПО «ИТС» Вячеслав Смирнов обсудил с CNews прошлое, настоящее и будущее отечественных программно-аппаратных комплексов, их роль в снижении аварийности на дорогах. Компания разработала два ПАК «ПАУК» — комплекс фотовидеофиксации и видеодетектор транспорта «ПАУК Трафик». Видеодетектор мониторит автомобильный трафик, а комплекс фотовидеофиксации запрограммирован на нарушения правил дорожного движения.

Читать полностью
Валерий Ермаков
«Ростелеком»

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

После ухода западных вендоров российский рынок видеонаблюдения пару лет находился в состоянии турбулентности. Однако сегодня импортозамещение идет успешно и доля российских решений в видеоаналитике достигает 80%. О том, что представляет собой рынок сегодня и куда он идет, рассказывает Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома».

Читать полностью
Вячеслав Ваньков
Wildberries

Вячеслав Ваньков, Wildberries: Бизнесу интересны интеллектуальные функции видеонаблюдения

Рынок облачного видеонаблюдения в России активно развивается, несмотря на вызовы, связанные с санкциями и импортозамещением. Рост спроса на облачные решения, интеграция с ИИ и аналитикой, а также локализация данных остаются ключевыми трендами в текущем году, считает руководитель направления видеонаблюдения и видеоаналитики Wildberries Вячеслав Ваньков. 

Читать полностью

Стоп, снято: как видеонаблюдение помогает остановить шоплифтеров

Проблема шоплифтинга — краж товаров из магазинов, становится все более актуальной для ритейлеров. Это сказывается на финансовых показателях бизнеса — торговые сети выделяют ущерб от них в отдельную группу и закладывают на него до 1,8% от общей выручки магазина. Шоплифтинг влияет и на эффективность работы службы безопасности. Контроль за торговым залом во множестве магазинов и торговых центров превращается в настоящую головную боль — в условиях ограниченных ресурсов и постоянного потока клиентов задача выявления и предотвращения хищений выглядит практически невыполнимой. 

Читать полностью

Эволюция систем видеонаблюдения: как видеонаблюдение превратилось в видеоаналитику

Современное общество стоит на пороге новой эры в области технологий, и российский рынок промышленной видеоаналитики не исключение. Все больше компаний и организаций обращают внимание на возможности, которые предоставляет видеоаналитика, и спрос на такие решения растет с каждым днем. О трендах в индустрии видеонаблюдения размышляет Станислав Зиганшин, директор по маркетингу компании «Визорлабс».

Читать полностью

Видеоаналитика нового поколения: умный контроль без лишних затрат

Современные технологии снижают стоимость разработки, ускоряют обучение нейросетей и делают видеоаналитику доступной как никогда. В отличие от компаний, предлагающих базовые детекторы без глубокой интеграции, VizorLabs развивает полноценную платформу, объединяющую передовые решения в единой экосистеме. Она не только включает широкий спектр аналитических инструментов, но и адаптируется к ИТ-инфраструктуре заказчика, поддерживая его бизнес-процессы и обеспечивая комплексный подход к промышленной безопасности и операционной эффективности. 

Читать полностью

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.