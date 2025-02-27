Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики
Российский рынок систем видеонаблюдения и видеоаналитики продолжает расти. Главный драйвер — большой спрос на видеокамеры высокого разрешения, которые дают возможность более детально разглядеть изображение почти в любых условиях. Одновременно растет интерес заказчиков к системам видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта — они способны не только выявлять практически любые события, но и предлагать способы реагирования и предотвращения нарушений.
При этом очень важно обеспечить безопасность не только при обработке, но и при передаче видеоданных. Отечественные разработчики достаточно успешно решают эти задачи, создавая цифровые платформы и выпуская на рынок умные видеокамеры. Однако сложностей по-прежнему немало — это и интеграция новых и имеющихся решений, и нехватка квалифицированных кадров, и необходимость дополнительных расходов в рамках миграции на российские решения.
27.02.2025
erid: 2W5zFHg5JGg
Рекламодатель: ПАО «Ростелеком»
Сайт: https://rt.ru/
Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях
Системы видеонаблюдения и видеоаналитики становятся все сложнее. Теперь речь идет не просто о камерах, а о комплексных решениях, способных анализировать поток людей и предотвращать различные нарушения. Главные тренды — все более широкое использование облачных технологий, искусственного интеллекта для обработки, анализа видеоконтента и усиление мер информационной безопасности. Российские разработчики начинают выходить на рынки дружественных стран.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеонаблюдения и видеоаналитики
|№ 2023
|Название компании
|Выручка от создания решений для видеонаблюдения в 2023 г., включая НДС, ₽ млн
|Выручка от создания решений для видеонаблюдения в 2022 г., включая НДС, ₽ млн
|Рост выручки 2023/2022, %
|1
|Ростелеком
|12 900
|11 000
|17,3%
|2
|ISS
|4 232
|3 089
|37,0%
|3
|Ситроникс
|3 723
|3 452
|7,9%
|4
|Rvi Group
|2 209
|1 501
|47,2%
|5
|Видеоглаз
|1 933
|1 465
|31,9%
Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60%
Импортозамещение остается одним из главных драйверов развития сегмента видеонаблюдения и видеоаналитики. Растет количество отечественных платформ — все они предлагают конкурентоспособные решения как для государственных, так и для коммерческих структур. Спрос на них стимулирует потребность в обеспечении безопасности и повышении эффективности бизнеса. Однако не обходится и без сложностей. Часто у клиентов возникают проблемы с интеграцией отечественного ПО с уже установленным оборудованием и зарубежными системами. Это решается за счет обновления или замены существующего железа для полной совместимости с новым ПО. Видеонаблюдение уже давно превратилось из простого инструмента видеофиксации в технологию, которая позволяет видеть сквозь стены. Анализ видеоконтента с использованием искусственного интеллекта дает возможность автоматически выявлять те или иные события и быстро предлагать способы реагирования.Читать полностью
Александр Чиченин, ITentika: Видеоаналитика все активнее использует ИИ
Сегодня рынок видеонаблюдения и видеоаналитики в РФ активно развивается. По данным участников рынка, за 2023 г. число систем видеонаблюдения в стране увеличилось на 12%, а по итогам 2024-го показатель может вырасти еще на 11%. Такое положение связано с необходимостью обеспечения безопасности, созданием и развитием «умных городов», а также ростом популярности видеоаналитики с применением ИИ, отметил в интервью с CNews Александр Чиченин, технический директор ITentika.Читать полностью
Вячеслав Смирнов, «НПО «ИТС»: Вклад фотовидеофиксации в обеспечение безопасности дорожного движения очень высок
Генеральный директор компании «НПО «ИТС» Вячеслав Смирнов обсудил с CNews прошлое, настоящее и будущее отечественных программно-аппаратных комплексов, их роль в снижении аварийности на дорогах. Компания разработала два ПАК «ПАУК» — комплекс фотовидеофиксации и видеодетектор транспорта «ПАУК Трафик». Видеодетектор мониторит автомобильный трафик, а комплекс фотовидеофиксации запрограммирован на нарушения правил дорожного движения.Читать полностью
Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%
После ухода западных вендоров российский рынок видеонаблюдения пару лет находился в состоянии турбулентности. Однако сегодня импортозамещение идет успешно и доля российских решений в видеоаналитике достигает 80%. О том, что представляет собой рынок сегодня и куда он идет, рассказывает Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома».Читать полностью
Вячеслав Ваньков, Wildberries: Бизнесу интересны интеллектуальные функции видеонаблюдения
Рынок облачного видеонаблюдения в России активно развивается, несмотря на вызовы, связанные с санкциями и импортозамещением. Рост спроса на облачные решения, интеграция с ИИ и аналитикой, а также локализация данных остаются ключевыми трендами в текущем году, считает руководитель направления видеонаблюдения и видеоаналитики Wildberries Вячеслав Ваньков.Читать полностью
Стоп, снято: как видеонаблюдение помогает остановить шоплифтеров
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Эволюция систем видеонаблюдения: как видеонаблюдение превратилось в видеоаналитику
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Видеоаналитика нового поколения: умный контроль без лишних затрат
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