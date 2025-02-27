Импортозамещение остается одним из главных драйверов развития сегмента видеонаблюдения и видеоаналитики. Растет количество отечественных платформ — все они предлагают конкурентоспособные решения как для государственных, так и для коммерческих структур. Спрос на них стимулирует потребность в обеспечении безопасности и повышении эффективности бизнеса. Однако не обходится и без сложностей. Часто у клиентов возникают проблемы с интеграцией отечественного ПО с уже установленным оборудованием и зарубежными системами. Это решается за счет обновления или замены существующего железа для полной совместимости с новым ПО. Видеонаблюдение уже давно превратилось из простого инструмента видеофиксации в технологию, которая позволяет видеть сквозь стены. Анализ видеоконтента с использованием искусственного интеллекта дает возможность автоматически выявлять те или иные события и быстро предлагать способы реагирования.