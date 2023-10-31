Определить, готов ли к выводу на рынок цифровой продукт, не так уж просто. Как мы понимаем, что блюдо можно подавать на стол? Ориентироваться можно на цвет, консистенцию, текстуру, особенности вкуса, температуру… Несмотря на автоматизм, с которым мы ставим блюду «диагноз», на деле мы учитываем много факторов — и это мы говорим о сравнительно простой сущности, с которой имеем дело каждый день. Еще сложнее делать выводы, когда речь идет о сложном явлении, создание которого требует месяцев труда десятков людей. Вспоминаем, какие критерии готовности должны обеспечивать качество единицы разработки при переходе от одного этапа к другому, и как на практике с этим работают крупные продуктовые команды «Яндекса», ВТБ, «АльфаСтрахования», «Росбанка» и «Самолета».