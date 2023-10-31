Мобильность в бизнесе 2023
Рынок мобильной разработки в 2022 г. рос в три раза медленнее, чем в 2021 г. Однако 2023 г. обещает быть достаточно успешным. Заказчики ждут от разработчиков грамотного выстраивания процессов внутри ИТ-проекта, выбора и реализации технических решений в соответствии с потребностями бизнеса. Разработчики, в свою очередь, внедряют технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в процесс создания решений. Главная сложность — дефицит квалифицированных кадров и импортозамещение, требующее быстрого создания продуктов, не уступающих по функционалу имеющимся. На рынке появляются российские мобильные операционные системы, однако пока спрос на них невелик.
31.10.2023
Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора»
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Российский рынок мобильной разработки оправился от шока. Спрос восстанавливается, но сместился в сторону кроссплатформенных решений. Главный тренд — ориентация на продуктовый подход в разработке. Основная сложность — дефицит квалифицированных кадров и импортозамещение. Отечественные мобильные операционные системы создаются, но пока почти не востребованы.
Российский рынок мобильной разработки оправился от шока. Спрос восстанавливается, но сместился в сторону кроссплатформенных решений. Главный тренд — ориентация на продуктовый подход в разработке. Основная сложность — дефицит квалифицированных кадров и импортозамещение. Отечественные мобильные операционные системы создаются, но пока почти не востребованы.
CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений
|№2022
|Название компании
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2022 г., ₽тыс., с НДС
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2021 г., ₽тыс., с НДС
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|Kode
|1 879 980
|1 206 142
|55,9%
|2
|Redmadrobot
|1 686 920
|1 228 576
|37,3%
|3
|Globus IT
|1 674 000
|1 208 609
|38,5%
|4
|65apps
|1 658 200
|1 654 400
|0,2%
|5
|Юзтех
|1 403 000
|596 000
|135,4%
Источник: CNews Analytics, 2023
Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS
Читать полностью Рынок корпоративной мобильности в 2022 г. рос, но не так быстро, как в 2021 г. Основные векторы развития — преобладание Android и кроссплатформенных приложений, супераппов и сокращение iOS-разработки. Дальнейший рост обеспечат развитие интернета вещей, трансформация модели удаленной работы в «работу из любой точки мира» и появление low-code платформ.
Рынок корпоративной мобильности в 2022 г. рос, но не так быстро, как в 2021 г. Основные векторы развития — преобладание Android и кроссплатформенных приложений, супераппов и сокращение iOS-разработки. Дальнейший рост обеспечат развитие интернета вещей, трансформация модели удаленной работы в «работу из любой точки мира» и появление low-code платформ.
6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы
Читать полностью Практически каждый человек, родившийся после 1990 года, имеет в своем распоряжении мобильное устройство. По данным Минцифры, в России количество мобильных абонентов превысило 224 млн человек, что составляет около 155% от общей численности населения. Мобильные приложения для бизнеса и госкомпаний применяются для автоматизации процессов, улучшения клиентского опыта, сбора и анализа данных. Какие технологические тренды будут определять развитие этой сферы в ближайшие годы?
Практически каждый человек, родившийся после 1990 года, имеет в своем распоряжении мобильное устройство. По данным Минцифры, в России количество мобильных абонентов превысило 224 млн человек, что составляет около 155% от общей численности населения. Мобильные приложения для бизнеса и госкомпаний применяются для автоматизации процессов, улучшения клиентского опыта, сбора и анализа данных. Какие технологические тренды будут определять развитие этой сферы в ближайшие годы?
Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп
Читать полностью Как подойти к выбору платформы корпоративной мобильности? Какие способы защиты корпоративных данных на смартфоне сотрудников существуют? На эти и другие вопросы отвечает Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress.
Как подойти к выбору платформы корпоративной мобильности? Какие способы защиты корпоративных данных на смартфоне сотрудников существуют? На эти и другие вопросы отвечает Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress.
Федеративный протокол для коммуникационных платформ: разбираемся, что это такое и чем он полезен
Читать полностью Создание единых сетей коммуникации на предприятиях — один из главных трендов отечественного ИТ-рынка. Разработчики стремятся прийти к более надежным и безопасным решениям, чтобы помочь компаниям уйти с западных ПО и создать собственное рабочее пространство. Некоторое время назад на отечественном рынке коммуникационных платформ появился новый федеративный протокол. Вместе с eXpress разбирались, как он поможет наладить корпоративную коммуникацию.
Создание единых сетей коммуникации на предприятиях — один из главных трендов отечественного ИТ-рынка. Разработчики стремятся прийти к более надежным и безопасным решениям, чтобы помочь компаниям уйти с западных ПО и создать собственное рабочее пространство. Некоторое время назад на отечественном рынке коммуникационных платформ появился новый федеративный протокол. Вместе с eXpress разбирались, как он поможет наладить корпоративную коммуникацию.
Как понять, что цифровой продукт готов: чек-лист для разработчиков
Читать полностью Определить, готов ли к выводу на рынок цифровой продукт, не так уж просто. Как мы понимаем, что блюдо можно подавать на стол? Ориентироваться можно на цвет, консистенцию, текстуру, особенности вкуса, температуру… Несмотря на автоматизм, с которым мы ставим блюду «диагноз», на деле мы учитываем много факторов — и это мы говорим о сравнительно простой сущности, с которой имеем дело каждый день. Еще сложнее делать выводы, когда речь идет о сложном явлении, создание которого требует месяцев труда десятков людей. Вспоминаем, какие критерии готовности должны обеспечивать качество единицы разработки при переходе от одного этапа к другому, и как на практике с этим работают крупные продуктовые команды «Яндекса», ВТБ, «АльфаСтрахования», «Росбанка» и «Самолета».
Определить, готов ли к выводу на рынок цифровой продукт, не так уж просто. Как мы понимаем, что блюдо можно подавать на стол? Ориентироваться можно на цвет, консистенцию, текстуру, особенности вкуса, температуру… Несмотря на автоматизм, с которым мы ставим блюду «диагноз», на деле мы учитываем много факторов — и это мы говорим о сравнительно простой сущности, с которой имеем дело каждый день. Еще сложнее делать выводы, когда речь идет о сложном явлении, создание которого требует месяцев труда десятков людей. Вспоминаем, какие критерии готовности должны обеспечивать качество единицы разработки при переходе от одного этапа к другому, и как на практике с этим работают крупные продуктовые команды «Яндекса», ВТБ, «АльфаСтрахования», «Росбанка» и «Самолета».
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