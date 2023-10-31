Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора»

Российский рынок мобильной разработки оправился от шока. Спрос восстанавливается, но сместился в сторону кроссплатформенных решений. Главный тренд — ориентация на продуктовый подход в разработке. Основная сложность — дефицит квалифицированных кадров и импортозамещение. Отечественные мобильные операционные системы создаются, но пока почти не востребованы.

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CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений

№2022 Название компании Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2022 г., ₽тыс., с НДС Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2021 г., ₽тыс., с НДС Рост выручки 2022/2021, %
1 Kode 1 879 980 1 206 142 55,9%
2 Redmadrobot 1 686 920 1 228 576 37,3%
3 Globus IT 1 674 000 1 208 609 38,5%
4 65apps 1 658 200 1 654 400 0,2%
5 Юзтех 1 403 000 596 000 135,4%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS

Рынок корпоративной мобильности в 2022 г. рос, но не так быстро, как в 2021 г. Основные векторы развития — преобладание Android и кроссплатформенных приложений, супераппов и сокращение iOS-разработки. Дальнейший рост обеспечат развитие интернета вещей, трансформация модели удаленной работы в «работу из любой точки мира» и появление low-code платформ.

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6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы

Практически каждый человек, родившийся после 1990 года, имеет в своем распоряжении мобильное устройство. По данным Минцифры, в России количество мобильных абонентов превысило 224 млн человек, что составляет около 155% от общей численности населения. Мобильные приложения для бизнеса и госкомпаний применяются для автоматизации процессов, улучшения клиентского опыта, сбора и анализа данных. Какие технологические тренды будут определять развитие этой сферы в ближайшие годы?

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Андрей Врацкий
eXpress

Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп

Как подойти к выбору платформы корпоративной мобильности? Какие способы защиты корпоративных данных на смартфоне сотрудников существуют? На эти и другие вопросы отвечает Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress.

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Федеративный протокол для коммуникационных платформ: разбираемся, что это такое и чем он полезен

Создание единых сетей коммуникации на предприятиях — один из главных трендов отечественного ИТ-рынка. Разработчики стремятся прийти к более надежным и безопасным решениям, чтобы помочь компаниям уйти с западных ПО и создать собственное рабочее пространство. Некоторое время назад на отечественном рынке коммуникационных платформ появился новый федеративный протокол. Вместе с eXpress разбирались, как он поможет наладить корпоративную коммуникацию.

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Как понять, что цифровой продукт готов: чек-лист для разработчиков

Определить, готов ли к выводу на рынок цифровой продукт, не так уж просто. Как мы понимаем, что блюдо можно подавать на стол? Ориентироваться можно на цвет, консистенцию, текстуру, особенности вкуса, температуру… Несмотря на автоматизм, с которым мы ставим блюду «диагноз», на деле мы учитываем много факторов — и это мы говорим о сравнительно простой сущности, с которой имеем дело каждый день. Еще сложнее делать выводы, когда речь идет о сложном явлении, создание которого требует месяцев труда десятков людей. Вспоминаем, какие критерии готовности должны обеспечивать качество единицы разработки при переходе от одного этапа к другому, и как на практике с этим работают крупные продуктовые команды «Яндекса», ВТБ, «АльфаСтрахования», «Росбанка» и «Самолета». 

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