Microsoft взломала собственные облака, обрушив VPN, VMware и другие сервисы, и не понимает, как это вышло

У Microsoft случился неудачный запуск процедуры обслуживания инфраструктуры. В результате в Azure VMware, ExpressRoute Gateway и VPN Gateway произошел сбой. Клиентов из 18 обширных регионов по всему миру пришлось предупредить о проблемах, причины которых компания не может установить.



У клиентов Microsoft проблемы

Компания Microsoft предупредила клиентов о возможных сбоях в работе гибридных облачные решений, а также о том, что приостановила связанные с этим работы по обслуживанию инфраструктуры, пишет Register.

Сообщение касалось пользователей Azure VMware, а также сервисов ExpressRoute Gateway, VPN Gateway. Инцидент затронул как минимум 18 регионов Azure в Северной и Южной Америке, в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

ExpressRoute Gateway — важный элемент гибридного облака, он соединяет локальные сети с виртуальными сетями в Azure. Azure VPN Gateway создает защищенный туннель между локальной инфраструктурой и Azure.

Причина неизвестна

Microsoft заявила, что не знает, что произошло. Работы по техническому обслуживанию, о которых идет речь, начались 30 сентября 2026 г. в 20:30 UTC (23:30 по московскому времени). Поиск причин сбоя показал его связь с «деятельностью по обслуживанию операционной системы инфраструктуры» — это все, что смогли рассказать в компании.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Клиенты Microsoft не первый раз испытывают проблемы из-за ее же собственных ошибок

Запуск работ привел к ухудшению или прерыванию сетевого соединения и трудностям при выполнении некоторых операций управления сетью, как указано в предупреждении Microsoft. В 23:13 UTC Microsoft сообщила, что «наблюдает продолжающееся восстановление работы затронутых шлюзов ExpressRoute и отслеживает этот процесс, чтобы подтвердить его устойчивость».

Ее представители заявили, что у некоторых затронутых VPN-шлюзов наблюдалось снижение уровня резервирования, а не полная потеря связи: «Некоторые вспомогательные компоненты управления сетью не восстановились автоматически и приводят к сбоям в работе системы управления в ряде затронутых регионов. Инженерные группы активно восстанавливают эти компоненты, используя доступные альтернативные работоспособные экземпляры».

В списке затронутых регионов перечислены Запад США, Запад США 3, Северная Европа, Западная Европа, Центральная Франция, Западная Великобритания, Южная Великобритания, Северная Швейцария, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, Западная Япония, Центральная Корея, Северная Южная Африка, Северные ОАЭ, Центральная Мексика, Северная Германия, Южная Индия и Центральная Jio India. Сервис Azure VMware не затронут в последних четырех регионах.

Клиенты не первый раз страдают от ошибок Microsoft

Летом 2024 г. ошибка в программном обновлении от компании CrowdStrike, предоставляющей услуги по киберзащите Miсrosoft Azure, вызвала глобальный сбой в ее работе, а также в системе офисных приложений MS 365, как писал Reuters. Он привел к проблемам у пользователей по всему миру — в Израиле, Германии, Австралии. В США были отменены авиарейсы. В Лондоне нарушена работа фондовой биржи.

В сентябре 2026 г. CNews писал о том, что Microsoft по ошибке стерла данные ряда клиентов из числа некоммерческих организаций, хранившиеся в Microsoft 365, и отказалась их восстанавливать, но не потому что не хочет, а потому что не может. Она не раскрывает, сколько фирм пострадало и даже не знает, что именно она удалила, и когда именно исчезли эти файлы.

В 2025 и 2026 гг. CNews также сообщал о потере данных из облачных сервисов Microsoft клиентами-физлицами.