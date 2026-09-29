Microsoft отказалась восстанавливать пользователям данные из своего облачного Office, которые сама же и удалила

Microsoft сообщила некоммерческим организациям, что их удаленные данные из Microsoft 365 не будут восстановлены. Стерла она их сама, хоть и по ошибке, и теперь не может найти, что именно она удалила и когда. Есть шанс, что в итоге никакие данные не пропали, но Microsoft в этом совершенно не уверена.

Мы что-то удалили, восстанавливать не будем

Корпорация Microsoft объявила некоммерческим организациям, что не станет восстанавливать их данные, которые она удалила из своего облачного сервиса Microsoft 365, пишет портал The Register, но не потому что не хочет, а потому что не может. Она не раскрывает, сколько фирм пострадало и даже не знает, что именно она удалила, и когда именно исчезли эти файлы.

Microsoft 365 – это новое название Office 365, онлайн-версии Microsoft Office, которая открывает возможность коллективной работы над документами. Функционирует сервис только при подключении к интернету – без доступа в Сеть открыть нужные документы, хранящиеся в облаке, не получится.

По информации The Register, файлы некоммерческих организаций Microsoft удалила по ошибке, притом сделала она это еще до истечения срока их хранения. Причина, по которой она в принципе взялась за это, заключается в том, что ей захотелось больше денег.

Платите или уходите

Массовое удаление файлов случилось после того, как Microsoft отменила грант на платный тариф Microsoft 365 Business Premium. Он предоставлял некоммерческим организациям 10 полностью бесплатных лицензий на пользование Microsoft 365. Получить его могли лишь НКО, отвечающие внушительному списку требований.

Aiartgenerator Доверять хранение своей информации Microsoft становится все более опасно

О том, что действие ранее выданных грантов не будет продлено, софтверный гигант объявил в мае 2025 г. Взамен он предложил всем НКО, которым был выдан этот грант, до 300 бесплатных лицензий базового уровня (Microsoft 365 Business Basic). Опционально можно было выбрать скидку на другие тарифные планы, включая Business Premium, который раньше был полностью бесплатным для таких организаций.

Что-то пошло не так

Microsoft заранее предупредила все НКО с грантом на тариф Microsoft 365 Business Premium о возможности перейти на другой тарифный план до полной отмены подписки. Это позволило бы не потерять ранее созданные документы и избежать различных сбоев. Также компании имели возможность экспортировать все файлы из Microsoft 365 на свои локальные компьютеры.

Однако полностью избежать проблем в итоге не удалось. Они начались сразу же, как только грантовые подписки на тариф Microsoft 365 Business Premium были деактивированы. Файлы некоммерческих организаций исчезли, и позже выяснилось, что Microsoft самолично допустила это.

Как пишет The Register, Microsoft признала свою неправоту, притом в письменном виде. Она направила электронное письмо одному из пострадавших клиентов, в котором прямо указала, что удалила файлы организации до истечения срока их хранения «по ошибке» (due to an error).

Извините, у нас лапки

В том же письме Microsoft заявила, что не смогла восстановить удаленные по ее вине файлы, несмотря на многочисленные попытки. «Мы изучили варианты восстановления, но, к сожалению, данные восстановить невозможно», – говорится в письме Microsoft.

Какие именно варианты восстановления были испытаны специалистами корпорации, в письме не сказано. Также, как выяснилось, Microsoft даже не в состоянии определить, какие именно файлы канули в Лету.

В компании заявили, что «в настоящее время не могут предоставить список, показывающий, какие данные могли быть удалены или были ли удалены какие-либо данные вообще» (currently unable to provide a list showing which data may have been deleted or whether any data was deleted at all). «После истечения соответствующих сроков уведомления и прекращения действия подписок произошла ошибка, в результате которой оставшиеся данные, если таковые имелись, были удалены до истечения срока хранения», – сказал The Register представитель Microsoft. «Затронутые данные – это информация, связанная с истекшей подпиской клиента на M365 Business Premium», – добавил он.

Неутешительный приз

К моменту выхода материала Microsoft не раскрывала, сколько некоммерческих организаций пострадало, насколько преждевременно произошло удаление и что конкретно стало причиной ошибки. Компания заявила лишь, что сожалеет о последствиях, и предложила пострадавшим некоммерческим организациям бесплатную «консьерж-услугу» – встречу со специалистом Microsoft, который поможет настроить новую среду Microsoft 365 и ответит на вопросы.

К частным пользователям ее облачных сервисов у Microsoft схожее отношение. Она запросто может удалить их данные и отказывать им в восстановлении.

Например, в июне 2025 г. Microsoft заблокировала профиль пользователя в своем облачном хранилище OneDrive без уведомления и без причины. В нем находилась информация за 30 лет его жизни – личные и рабочие данные, которые он собирал с 1990-х годов. Резервной копии на офлайн-носителе у него не было. Вернуть доступ к данным не удалось – они были уничтожены.

Годом позже произошел очень похожий инцидент. В июле 2026 г. пользователь OneDrive потерял всю информацию, которую копил 25 лет и хранил в облаке Microsoft. Взлом учетки и последовавшая за ним блокировка привели к утрате всех данных, и восстановить их совершенно невозможно из-за внутренних правил Microsoft.