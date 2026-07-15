Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

Пользователь потерял информацию, которую копил 25 лет и хранил в облаке Microsoft. Взлом учетки и последовавшая за ним блокировка привели к утрате всех данных, и восстановить их никак нельзя из-за внутренних правил Microsoft. Это не единичный случай – любители облаков регулярно остаются без копившихся годами документов, вернуть которые невозможно.

Microsoft, верни файлы

Корпорация Microsoft оставила пользователя своего облачного хранилища без файлов, фотографий и документов, которые он копил на протяжении 25 лет. Как пишет портал Neowin, софтверный гигант навсегда заблокировал его учетку после того, как ее взломали.

Жертвой хакерской атаки и жестких решений Microsoft стал стример Джошуа Хане (Joshua Khane). О сложившейся ситуации он рассказал в своем блоге в заблокированной в России соцсети X.

По словам Хане, в списке утраченных данных была и весьма ценная информация. Например, благодаря действиям Microsoft он потерял доступ к детским фотографиям своего сына.

Как пишет Neowin, Microsoft заблокировала профиль Джошуа в своем облаке после того, как взломавший его киберпреступник изменил всю информацию в нем, включая данные безопасности. Хане утверждает, что хоть Microsoft и признала его законным владельцем аккаунта, попутно подтвердив факт взлома, она все равно заблокировала ему доступ вместо того, чтобы восстановить его.

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Компания Microsoft пока публично не прокомментировала ситуацию.

Все по протоколу

Техподдержка Microsoft ответила на запросы Хане длинным письмом, в котором поделилась причинами вечной блокировки его аккаунта. Как оказалось, она напрямую связана с «внутренней кухней» корпорации.

В электронном письме службы поддержки Microsoft говорится, что протоколы компании не позволяют сотрудникам изменять или восстанавливать учетные записи, в которых были изменены параметры безопасности. В письме блокировка описывается как постоянная и необходимая мера для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.

Сотрудники техподдержки отдельно акцентировали внимание на том, что любой контент, связанный с навечно заблокированной учетной записью, не подлежит восстановлению. Они предложили Хане создать новую учетную запись и начать собирать новую коллекцию данных.

Иными словами, Хане, похоже навсегда потерял доступ к своей учетной записи в облаке Microsoft OneDrive, и восстановить что-либо из нее более невозможно, отмечает Neowin.

Имидж – ничто, безопасность – все

Хане рассказал в сети Х о том, как Microsoft поступила с ним, и его пост стал вирусным. Менее чем за полдня он набрал свыше 2 млн просмотров, а к моменту выпуска материала их было более 4,2 млн. Пользователи в комментариях массово и резко раскритиковали Microsoft за содеянное, написав свыше 4200 ответов.

Многие из них начали описывать свои подобные ситуации, в которых они по той или иной причине безвозвратно теряли доступ к личным файлам в облаке Microsoft.

Публикация Хане

В июне 2025 г. CNews писал, что Microsoft удалила без возможности восстановления файлы и документы своего пользователя, которые он копил 30 лет. Но тут важно подчеркнуть, что подобным промышляет не только она.

Например, в августе 2025 г. похожий случай произошел в AWS. Amazon Web Services удалил хранилище программиста с данными за 10 лет. Сделал он это без объяснения причины, а потом еще и тянул время прежде, чем признаться в этом пользователю. Восстановить данные нельзя.

У Google тоже есть опыт отключения услуг клиентов своего облака без причины. Как пишет The Register, в 2024 г. интернет-гигант уничтожил всю арендованную облачную инфраструктуру, используемую австралийским пенсионным фондом UniSuper. А в мае 2026 г. CNews писал, что облачный сервис Google Cloud приостановил обслуживание другого крупного клиента в лице американской облачной PaaS‑платформы (Platform as a Service Railway, чем нарушил ее работу. Предупреждений об отключении не было, причины тоже никто не раскрыл.

Предупрежден, но не вооружен

С точки зрения пользователей безвозвратное удаление личной информации из облака и блокировка аккаунта выглядят форменной несправедливостью. Но на деле все, кто пользуется облачным хранилищем Microsoft, формально уведомлены о ненулевой вероятности такого исхода.

Neowin отмечает, что это прописано в условиях предоставления услуг Microsoft. Согласно опубликованной Microsoft информации о безопасности облака OneDrive, каждый файл шифруется в состоянии покоя с помощью уникального ключа AES256, а сами ключи шифруются с использованием мастер-ключей, хранящихся в Azure Key Vault. Именно собственная архитектура Microsoft гарантирует недоступность контента после блокировки учетной записи и невозможности восстановления.

Кроме того, в условиях предоставления услуг Microsoft указано, что если компания подозревает, что учетная запись подвергается риску мошеннического использования после взлома, она может приостановить действие учетной записи и заблокировать доступ к части или всему контенту пользователя.

В самом соглашении не указано, что такой исход гарантирован. Однако на практике в серьезных случаях, подобных ситуации Хане, когда злоумышленник уже изменил настройки безопасности учетной записи, восстановление данных через стандартные процедуры Microsoft часто становится почти невозможным.