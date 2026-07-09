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Беспилотное такси настучало на своих пассажиров в полицию и удерживало до прибытия вооруженной группы захвата

В США роботакси Waymo сдало несовершеннолетних пассажиров полиции. Молодые люди наслаждались бесцельной автопрогулкой, выпивая и обстреливая пешехододов

Неожиданный поворот

Двое 15-летних подростков из Сан-Матео (Калифорния, США) оказались в руках закона после того, как роботакси Waymo «пожаловалось» на них в полицию за неподобающее поведение в салоне, пишет The Register.

По данным Полиции Сан-Матео, молодые люди распивали спиртные напитки и обстреливали проезжающие мимо автомобили и пешеходов гидрогелевыми шариками Orbeez из открытого окна. На это отреагировало автономное транспортное средство, передав геопозицию полицейским и удерживая хулиганов в закрытом салоне до прибытия правоохранителей.

Waymo – это производитель технологий для беспилотного автотранспорта, принадлежащий Alphabet, материнской компании Google. Должность содиректора компании занимает выходец из России Дмитрий Долгов.

Как это произошло

Беспилотные такси Waymo оснащены камерами наблюдения и микрофонами, фиксирующими происходящее в салоне. Так, бортовой компьютер машины способен выявлять потерявших сознание, не пристегнутых ремнем безопасности пассажиров и курильщиков, обнаруживать оставленные клиентами вещи и проверять салон на предмет чистоты. Как выяснилось, на детектирование подростков подшофе, вооруженных игрушечными пистолетами и решивших покататься по городу ради развлечения, интеллектуальные системы Waymo тоже рассчитаны.

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Waymo
Роботакси Waymo сдало пассажиров полиции

Реагируя на потенциальную угрозу, машина самостоятельно припарковалась в безопасном месте и вызвала полицию, передав в Waymo информацию о своем местоположении, полученную через GPS-навигатор. Представители компании затем связались с полицией по телефону.

Кроме того, авто заблокировало двери до прибытия правоохранителей. NBC утверждает, что удаленно наблюдавшие в реальном времени за происходящим в салоне сотрудники Waymo сочли ситуацию действительно опасной, перепутав игрушечное оружие в руках тинейджеров с боевым. Чтобы подростки сохраняли спокойствие и не пытались сбежать, представитель Waymo сообщил им о том, что транспортное средство якобы остановилось из-за проблем технического характера.

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На задержание юных хулиганов полиция отправила группу захвата, четверо участников которой были вооружены огнестрельным оружием, в сопровождении полицейской немецкой овчарки и кинолога.

«Хотя в этой затее и была некоторая доля изобретательности, игрушечные пистолеты, водяные пистолеты и пневматическое оружие представляют реальную опасность, особенно для неопытного глаза. – говорится в заявлении Полиции Сан-Матео, опубликованном в одной из социальных сетей. – Даже сам факт нахождения таких предметов в чьих-либо руках способен вызвать страх у прохожих или у тех, кто не успел как следует рассмотреть их».

Проблема верификации возраста

Каким образом хулиганам удалось вызвать роботакси, пока остается неизвестным. Waymo в общем случае отказывает в перевозке пассажирам, не достигшим 18-летнего возраста, без сопровождения взрослого. Исключением является город Финикс в штате Аризона, где услугами Waymo могут воспользоваться дети в возрасте 14-17 лет.

Кроме того, по данным The Register, компания в последнее время все более строго подходит к вопросу определения возраста пассажира. Теперь подтвердить свой возраст пассажира могут попросить уже после начала поездки посредством телефонного звонка.

Отделались легким испугом

Арестовывать задержанных подростков пока не стали – оба молодых человека были отпущены по домам в сопровождении родителей.

Полиция обратилась в Офис окружного прокурора с запросом о проверке на предмет нарушения молодыми людьми закона о недопустимости открытого употребления алкоголя в общественных местах (Open-container law). Правоохранители также находятся в контакте с Waymo для определения, целесообразно ли в данному случае предъявление обвинений в иных правонарушениях.

Инциденты с участием Waymo

В январе 2026 г. CNews писал об инциденте, который заставил многих по-новому взглянуть на тему беспилотных систем в автомобилях. На линии скоростного трамвая в Финиксе было замечено роботакси Waymo, которое по какой-то причине выехало прямо на рельсы. Ситуация развивалась быстро: пассажирам пришлось покинуть машину, после чего она продолжила движение по рельсам, фактически выехав навстречу трамваю.

В октябре 2024 г. все в том же Финиксе беспилотное авто Waymo выехало на встречную полосу движения и не покидало ее на протяжении 30 секунд. В Waymo тогда заявили, что машина оказалась дезориентированной «непоследовательностью» дорожных знаков в области ремонтных работ, из-за чего не смогла вернуться на свою полосу.

Дмитрий Степанов

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