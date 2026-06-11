Власти разрешили «Почте России» ввести платные цифровые почтовые ящики

Правительство разработало законопроект, призванный найти новые источники дохода для «Почты России». В частности, предприятие создаст электронную почтовую систему, в которой гражданам и организациям создадут цифровые почтовые ящики для отправки юридически значимых сообщений. Отправка сообщений, за рядом исключением, будет платной, также организации должны будут платить за обслуживание таких ящиков.

Электронная почтовая система

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Закон «О почтовой связи» и другие закон, призванный найти новые источники дохода для «Почты России». Авторы законопроекта утверждают, что его принятие не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, а вот доходы федерального бюджета увеличатся на 9,5 млрд руб.

В первую очередь, в Законе «О почтовой связи» появляется норма об электронной почтовой системе (ЭПС). «В целях обеспечения эффективного и защищенного обмена информацией между государственными информационными системами и иными информационными системами определяемая правительством организация федеральной почтовой связи обеспечивает создание, развитие и эксплуатацию электронной почтовой системы и выполняет функции ее оператора», - говорится в законопроекте.. Таким оператором, очевидно, будет «Почта России».

«Почта России» Правительство разработало законопроект, разрешающий «Почте России» создать электронную почтовую систему для отправки юридически значимых сообщений

Предлагаемые поправки вносят ряд определений. Почтовое отправление в форме электронного документа - это почтовое отправление, сформированное в электронной форме в соответсвии с правилами оказания услуг почтовой связи, или почтовое отправление на бумажном носителе, преобразованное в электронное форму в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи.

Электронная почтовая система - это информационная система организации федеральной почтовой связи (ФПС, «Почта России» и почтовые операторы новых регионов), создаваемая в целях обмена информацией между государственными информационными системами и иными информационными системами и пересылки документов, заявлений, уведомлений, извещений, требований, юридически значимых и иных документов;

Цифровой почтовый ящик - это адрес электронной почты юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (ИП), создаваемый в ФГИС ЕГПУ (федеральная государственная информационная система Единый портал государственных и муниципальных услуг, портал «Госуслуги») в целях обмена посредством электронной почтовой системы заявлениями, уведомлениями, извещениями, требованиями, юридически значимыми и иными сообщениями.

Пересылка почтовых отправлений в форме электронного документа осуществляется посредством ЭПС с использованием ЕПГУ с согласия адресата. Направления адресатам извещений о доставке им почтовых отравлений и почтовых переводов денежных средств, а также подтверждение такого извещения адресата обеспечивается посредством личного кабинета пользователя ЕПГУ или иным способом, определенным договором оказания услуг почтовой связи.

Порядок использования электронной почтовой системы для пересылки почтовых отправлений в форме электронного документа и порядок информирования адресатов о поступлении им почтового отправления, получения согласия адресатов на получение почтового отправления или отказа адресатов от получения почтового отправления посредством личного кабинета устанавливается Правительством. Особенности приема, обработки, преобразования почтовых отправлений в форме электронного документа в почтовые отправления на бумажном носителе и наоборот, а также доставки и хранения почтовых отправлений в форме электронного документа с использованием ЭПС устанавливаются правилами оказания услуг почтовой связи.

Передача юридически значимых сообщений в цифровые почтовые ящики

Документы, заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщениям направляются государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными запонками отдельные публичные полномочия, а также Центробанком юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям (ИП). Необходимыми условиями являются наличие технической возможности и завершения адресатом регистрации в ЕСИА («Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающий информационно-технологическое взаимодействие взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»).

Указанные сообщения направляются в форме электронного документа посредством электронной почтовой связи адресату в его личный кабинет пользователя на ЕПГУ в порядке и в случаях, предусмотренных нормативными актами. Сообщения направляются с использованием ЕСИА, посредством ЕПГУ, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, посредством единой системы межведомственного электронного документооборота (СМЭВ), электронной почты, факсимильной связи или иных средств связи (в том числе телеграф и телефонограмм), обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и вручение извещения адресату, за исключением SMS-сообщений и информационных систем указанных организаций.

При отсутствии технической возможности направления указанных сообщений в форме электронного документа посредством ЭПС адресату в его личный кабинет пользователя на ЕПГУ такие документы и юридически значимые сообщения направляются организацией ФПС регистрируемым письмом на бумажном множителе. В случае отсутствия учетной записи адресата в ЕСИА организация ФПС осуществляет преобразование документов и иных юридически значимых сообщений в почтовое отправление на бумажном носителе и осуществляет его доставку адресату.

Какие электронные сообщения будут платными

Направление указанных сообщений в форме электронного документа посредством ЭПС адресату в его личный кабинет пользователя ЕГПУ осуществляется организацией ФПС за плату, вносимую отправителем в размере, за исключением случаев пересылки юридически значимых сообщений. Размер платы и категории таких пользователей определяется Правительством.

Плата не взимается: за пересылки юридически значимых сообщений в соответствие с законом «О государственном и муниципальной контроле»; за предоставление заявителем результатов государственной или муниципальной услуги в соответствие с законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за направление в соответствие с Жилищным кодексом информации о размещенных в ГИС ЖКХ (государственная информационная систем жилищно-коммунального комплекса) сообщениях о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) и об их решениях, а также за направление отчетов управляющих организаций МКД за предыдущий год; за направление гражданам предупреждение о сроках планового ограничения или приостановления горячего водоснабжения в помещении МКД; за направление собственникам нежилых помещений в МКД уведомлений о необходимости заключения договоров ресурсоснабжения непосредственно с ресурсоснабжающими организациями и уведомлении о необходимости заключения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) непосредственно с региональным оператором по ТКО.

В личных кабинетах пользователей на ЕПГУ обеспечивается создание цифровых почтовых ящиков юридических лиц, физических лиц, в том числе ИП, в целях обмена посредством ЭПС заявлениями, уведомлениями, извещениями, требованиями или иными сообщениями, в том числе юридически значимыми сообщениями, с которыми законы, иные нормативные акты или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица. В случае, если указанными документами предусматривается направление таких юридически значимых сообщений, такие сообщения должны также направлять в цифровой почтовый ящик соответствующего лица.

Юридическим и физическим лицам обеспечивается возможность обмена иными сообщениям и документами посредством цифровых почтовых ящиков. Физические лица вправе определить круг лиц, от которых допускается получение сообщений посредством цифровых почтовых ящиков, за исключение случаев, когда получение такими лицами сообщений предусмотрено законами, нормативными актами и сделками.

За использование цифрового почтового ящика взимается ежемесячная плата, размер, порядок и сроки внесения которой определяются Правительством. Плата взимается за получение сообщений юридическими лицами, за исключением органов государственной и муниципальной власти, Центробанка и ИП, а также за направление сообщений (за исключением органов государственной и муниципальной власти и Центробанка). В случае, если лицом не внесена ежемесячная плата за использование цифрового ящика, доступ такого лица к цифровому почтовому ящику приостанавливается.

Правительство определяет положение об ЭПС, в котором определяются полмночимв участников электронного взаимодействия, функции и полномочия операторов ЭПС, перечень случаев, когда обеспечение обмена информацией между ГИС и иными информационными системами с использованием ЭПС является обязательным, порядок создания цифровых почтовых ящиков, приостановления к ним доступа и их удаления, а также порядок установления и взимания платы на использование ЭПС. В Законе «О государственной регистрации юридических и ИП» вносится норма, что в государственных реестрах должен указывать электронный почтовый адрес организаций или ИП в ЭПС.

Монополия на пересылку юридически значимых сообщений

В законе «О почтовой связи» также предлагается указать, что направление адресатам регистрируемых писем, содержащих документы, заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения, осуществляется только организациями ФПС. Подтверждением надлежащего направления и доставки таких регистрируемых писем является информация об их направлении и доставки, предоставленная организацией ФПС и содержащаяся в том числе числе в информационной системе такой организации. Осуществление указанной деятельности иными операторами почтовой связи и иными лицами не допускается, за исключением случаев их привлечения для выполнения отдельных технологических операций при оказании услуг почтовой связи.

Сотовых операторов обяжут бесплатно передавать SMS от «Почты России»

В Законе «О связи» меняется норма о том, что сотовые операторы обязаны незамедлительно и безвозмездно передавать SMS, необходимые для аутентификации в ЕСИА и совершения физическими и юридическими лицами действий с ЕСИА, перечень которых определен Правительством. Теперь аналогичным образом должны передаваться SMS с информацией, передаваемой ФПС с помощью ЕПГУ, в случаях поступления физическому или юридическому лицу почтового отправления или почтового денежного перевода, а также о совершении пользователями услуг почтовой связи значимых действий, перечень которых установит Правительством.