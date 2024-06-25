Nvidia пережила крупнейшее падение капитализации в истории

Компания Nvidia на короткое время стала крупнейшей публичной компанией мира по величине капитализации, но с того момента на протяжении трех торговых сессий подряд курс акций этого эмитента непрерывно снижался. Трехдневное падение вычеркнуло из рыночной капитализации Nvidia около $430 млрд, что стало самым большим трехдневным падением стоимости любой компании в истории.

Крупнейшее падение капитализации

По результатам торгов 24 июня 2024 г. бумаги Nvidia потеряли в цене около 7%, капитализация технологической компании упала ниже $3 трлн. Об этом в конце июня 2024 г. сообщает издание Bloomberg. На прошлой неделе компания Nvidia обогнала по стоимости Microsoft и стала самой дорогой публичной компанией в мире с капитализацией $3,46 трлн на пике.

Таким образом, утверждает Bloomberg, за три дня компания Nvidia пережила крупнейшее падение капитализации в истории биржевой торговли - по сравнению с пиковым 20 июня компания потеряла около $430 млрд. Акции Nvidia упали на 13% за этот период, преодолев 10% порог, означающий коррекцию. В результате падения стоимость компании Nvidia вновь оказалась ниже порога в $3 трлн. Даже несмотря на спад, акции Nvidia в этом году выросли почти на 140%, что делает их вторыми по результативности среди компонентов индекса S&P 500, после Super Micro Computer.

Nvidia Из-за резкого обвала акций Nvidia потеряла титул самой дорогой компании мира

Падение отразилось на производителях всех микросхем, а индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи упал на 3% в понедельник. Акции Broadcom упали на 4%, Qualcomm снизились на 5,5%, а ARM Holdings - на 5,8%. Котирующиеся в США акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co подешевели на 3,5%.

Капитализация производителя чипов Nvidia за три дня сократилась более чем на $500 млрд, сообщило издание Financial Times. Рыночная стоимость компании 24 июня упала до $2,906 трлн, что более чем на $500 млрд ниже максимума, зафиксированного на торгах в четверг, 20 июня. По подсчетам агентства Bloomberg, это трехдневное снижение стало самой крупной потерей стоимости для любой компании в истории фондового рынка.

Сокращение стоимости акций Nvidia началось после того, как стало известно о продаже акций гендиректором компании Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) до и после выхода компании на первое место по капитализации. Что характерно, глава и основатель компании в предшествующие достижению пика и последующие дни продал акций Nvidia на общую сумму $95 млн, но эти сделки были запланированы еще в марте текущего года. Продажа была частью торгового плана, который был утвержден в марте в соответствии с правилом 10b5-1 Закона о ценных бумагах и биржах США. Согласно правилу, инсайдеры компаний могут заранее составлять торговый план по продаже акций во избежание обвинений в инсайдерской торговле.

Nvidia - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.

«В ближайшей перспективе возможно, что инвесторы начнут страдать от усталости к искусственному интеллекту или станут более обеспокоены концентрацией индексов», - сказал портфельный менеджер и глава команды Empiric LT Equity в Allspring Global Investments Невилл Джавери (Neville Javeri).

В начале этого года акции компании упали примерно на 20%, но быстро вернулись к историческим максимумам. Хотя инвесторы устремились в Nvidia, учитывая высокий спрос на ее чипы, используемые в процессорах ИИ, масштабы роста акций Nvidia (за 2023 г. они выросли примерно на 240%) подчеркнули опасения по поводу их оценки. Акции Nvidia торгуются с 21-кратным прогнозом продаж в течение следующих 12 месяцев, что делает их самыми дорогими в S&P 500 по этому показателю. На Уолл-стрит американскую технологическую компанию по-прежнему любят. Почти 90% аналитиков, отслеживаемых информационным агентством Bloomberg, рекомендуют покупать акции, а средний ценовой ориентир аналитиков указывает на потенциал роста примерно на 12% по сравнению с текущими уровнями.

По словам портфельного менеджера Catalyst Funds Чарли Эшли (Charlie Ashley), динамика Nvidia и акций, связанных с ИИ, в целом поражает воображение! С точки зрения инвестирования, я бы не стал сейчас занимать противоположную позицию.

Акции компании выглядят несколько перекупленными

Недавний квартальный отчет компании Nvidia оказался очень сильным, отразив кратный рост выручки и прибыли. При этом компания дала и оптимистичный прогноз на следующий финансовый период. Это говорит о том, что спрос на вычислительные решения для ИИ, вопреки опасениям некоторых экспертов, остается очень высоким и пока не видно каких-то предпосылок к его замедлению. В то же время аналитики крупнейшего в России розничного брокера АО «Инвестиционный холдинг Финам» прогнозировали еще в мае, что оценка целевой цены данных бумаг, построенная методом DCF, указывает на их умеренную перекупленность в текущий момент. Эксперты считали, что достаточно высокой вероятность их отрицательной переоценки в среднесрочной перспективе.

Компания Nvidia является главным героем «хайпа» вокруг темы ИИ, поскольку ее чипы оказались наиболее эффективными для решения вычислительных задач в этой области. На текущий момент компания занимает доминирующее положение на рынке ускорителей вычислений для ИИ с долей в районе 90% и испытывает ажиотажный спрос на свои решения.

Отчетность Nvidia за I квартал 2025 г. финансового года с окончанием 28 апреля оказалась очень сильной. Выручка выросла в 3,6 раза г/г, до рекордных $26 млрд, в том числе в сегменте решений для центров обработки данных (ЦОД) продажи подскочили в 5,3 раза, до $22,6 млрд. Скорректированная прибыль на акцию взлетела в 5,6 раза, до $6,12, уверенно опередив среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $5,65. Кроме того, на фоне высокого спроса на системы ИИ руководство Nvidia обнародовало весьма оптимистичный прогноз на II финансовый квартал с окончанием в июле. Так, выручка, как ожидается, достигнет $28 млрд, что будет означать рост в 2,1 раза г/г.

Руководство Nvidia отметило, что спрос на ее ускорители вычислений по-прежнему значительно превышает предложение, хотя компания продолжает активно увеличивать объемы поставок. И такая ситуация, скорее всего, сохранится не только до конца 2024 г., но и в следующем году. При этом выход на рынок в IV квартале текущего года ускорителей поколения Blackwell должен придать новый импульс росту выручки.