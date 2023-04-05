Супероружие Intel в войне с AMD не сработало и отправится на свалку. Intel остановит продажи процессоров, которым нет и трех лет

Intel свернет выпуск 13 моделей процессоров Core 11 поколения – Tiger Lake. Семейство появилось в сентябре 2020 г., а готовящиеся к забвению CPU отправились на конвейер весной 2021 г. В свое время они были намного мощнее 10 поколения, но их производительность не идет ни какое сравнение с чипами линеек Alder Lake и Raptor Lake (12 и 13 поколение соответственно).

Intel избавляется от Tiger Lake

Компания Intel готовится к остановке производства почти полутора десятков процессоров Core линейки Tiger Lake, пишет портал Tom’s Hardware. Это 11 поколение чипов Core, которое, как сообщал CNews, появилось в сентябре 2020 г. Intel возлагала на него большие надежды если не в плане обращения AMD в бегство, то хотя бы в качестве замедления роста ее рыночной доли.

Шансы на успех у Tiger Lake были – в сравнении с предшественниками в лице чипов серии Ice Lake они были быстрее и экономичнее. Но еще более впечатляющими выглядели сравнительные тесты с участием конкурирующих процессоров AMD – производительность некоторых новинок Intel была в 20 раз выше, чем у соперников.

Фото: Christian Wiediger / Unsplash Под натиском конкурентов Intel ускоряет обновление модельного ряда своих процессоров

Однако Intel демонстрировала 20-кратное превосходство своих новинок в сравнении с CPU семейства Ryzen 4000. AMD сделала ход конем и спустя всего месяц после премьеры Tiger Lake анонсировала чрезвычайно успешные Ryzen 5000. С ними Core 11 поколения были на равных, а некоторым моделям и вовсе немного уступали по производительности и тепловыделению за счет более тонкого (7 нм) техпроцесса у Ryzen 5000.

Кто освободит конвейер

Во время осенней презентации Tiger Lake Intel показала девять новых моделей. В дальнейшем линейка постепенно пополнялась новыми чипами, многие из которых теперь присутствуют в списке на выбывание. Например, настольному Core i5-11400H не исполнилось и двух лет – Intel выпустила его во II квартале 2021 г.

Перечень CPU Tiger Lake, которые Intel больше не намерена выпускать (она производит их сама на своих заводах), состоит из 13 позиций. Девять из них – процессоры для ноутбуков, а оставшийся квартет – настольные чипы.

Десктопные процессоры – это Core i3-11100B, Core i5-11500B, Core i7-11700B и Core i9-11900KB. Все они вышли во II квартале 2021 г. и выпускаются по самому современному для Intel техпроцессу – 10 нм. Более тонкие топологии чипмейкер пока не освоил. Эти CPU объединяет не только поколение, но и высокий по меркам 2023 г. уровень тепловыделения для настольных процессоров – 65 Вт.

Среди мобильных процессоров, которые скоро покинут конвейер, нет ни одного Core i3, но зато в наличии шестиядерный Xeon W-11855M – один из двух существующих Xeon семейства Tiger Lake. Более современный Xeon W-11955M с восемью ядрами пока в безопасности.

В список от подсерии Core i5 вошли: 11260H, 11400H и 11500H. Core i7 – это 11800H, 11600H и 11850H. Также есть и Core i9 - 11900H и 11950H.

Розница сыграет по своим правилам

На все перечисленные процессоры Intel будет принимать заказы до 30 июля 2023 г. Когда именно она выпустит последних экземпляр каждого из них, будет зависеть от итоговых объемов заказов, но совершенно очевидно, что продаваться эти чипы, как и компьютеры с ноутбуками на их основе будет еще, по меньшей мере, год.

Tiger Lake никак не повлияли на рост доли рынка AMD. Лишь Alder Lake сумели ненадолго замедлить его

Это следует из дат начала отгрузки партий произведенных процессоров. Например Intel поставит Core i5-11500H, Core i7-11850H, Core i9-11950H и Xeon W-11855M к 26 апреля 2024 г.. Между тем, последняя дата отгрузки оставшихся процессоров из списка — 26 января 2024 г.

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Это означает, что желающие купить ПК или ноутбук на базе именно Tiger Lake, чтобы не переплачивать за более современные CPU Intel, обязательно получат такую возможность. Актуальность они пока не потеряли – даже ОС Windows 11, известная своими «аппетитами» по части требований к «железу» компьютера, работает минимум на Intel Core восьмого поколения. Это пока самая современная ОС Microsoft.

Не вписались в рынок

Процессоры Tiger Lake заслужили место в истории Intel, но как последние негибридные чипы компании. В них нет разбивки ядер на типы, как это реализовано в современных ARM-решениях – Intel пришла к этому лишь в октябре 2021 г., через год после релиза Tiger Lake.

Первыми ее гибридными чипами, в которых находятся и высокопроизводительные, и энергоэффективные ядра, являются процессоры серии Alder Lake. Это Core 12 поколения, и их гибридность позволила им на фоне Tiger Lake стать быстрее в среднем на 19%, а в некоторых приложениях – на 30%. Новые CPU стали гораздо прохладнее – например, настольный Core i5-12400T при сохранении 10-нанометрового техпроцесса имеет TDP на уровне 35 Вт. При этом вышел он спустя менее года с момента релиза 65-ваттного Core i5-11500B.

Как пишет Tom’s Hardware, Intel пока не станет закрывать всю линейку Tiger Lake, так как на оставшиеся процессоры еще сохраняется сравнительно высокий спрос. Тем не менее, эксперты портала не отрицают, что Alder Lake во многом превосходят их, не говоря о Raptor Lake – Intel Core 13 поколения, дебютировавшем в конце 2022 г. По наследству от Alder Lake им досталась гибридная компоновка, и Intel смогла еще сильнее повысить их производительность, оставаясь в рамках 10-нанометровой топологии.