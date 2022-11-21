Санкции США заставили Apple просить помощи у злейшего конкурента, которого она душила многомиллионными исками

Apple хочет сделать Samsung основным поставщиком флеш-памяти для своих гаджетов и отдать ей до 40% заказов. Компании годами соперничают друг с другом и ранее заваливали друг друга судебными исками на миллионы долларов. В то же время у них есть опыт партнерства – Samsung поставляет Apple экраны для ее техники, а раньше выпускала еще и процессоры для iPad и iPhone. К Samsung она обратилась от безысходности – власти США накрыли санкциями YMTC, ее крупного китайского партнера.

Apple просит помощи у Samsung

Компания Apple оказалась вынуждена обратиться к южнокорейской Samsung с просьбой наладить для нее выпуск флеш-памяти, пишет DigiTimes. Между этими компаниями в первой половине предыдущего десятилетия шла непримиримая борьба за первенство на рынке смартфонов.

Apple и Samsung с завидной регулярностью подавали иски друг против друга, то и дело жалуясь на нарушение патентов и кражу технологий. Удача попеременно сопутствовала то одной, то другой компании, но с течением времени градус вражды постепенно снизился. Некоторые споры между ними длились семь лет, почти до конца десятилетия. В настоящее время Apple и Samsung по-прежнему конкурируют на рынке смартфонов, но уже не стараются обанкротить друг друга в очередном патентном споре.

В данном случае Apple решила обратиться к Samsung от безысходности. Она оказалась жертвой действий своего же правительства – власти США усиливают давление на Китай в рамках торговой войны, постоянно расширяя список подсанкционных китайских компаний. Осенью 2022 г. в нем оказалась и YMTC – очень успешная фирма из КНР, занимающаяся производством модулей памяти. Всего за шесть лет своего существования она сумела стать очень крупным игроком на мировом рынке, чем и привлекла внимание Apple. Как пишет портал WCCFTech, Apple намеревалась отдать YMTC в пределах 40% всех заказов на выпуск памяти.

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Как сообщал CNews, власти США обрушили весь свой санкционный потенциал на YMTC с целью уничтожить китайское производство флеш-памяти. Они запретили крупнейшим компаниям со всего мира поставлять ей необходимое для работы оборудование и оказывать техническую поддержку. В ответ на это YMTC без промедления уволила своих американских сотрудников.

Почему именно Samsung

За плечами Samsung многолетний опыт производства флеш-памяти. Ее влияние на рынок несоизмеримо выше в сравнении с YMTC, в том числе и в силу более длительного присутствия на нем.

Однако Samsung – не единственная компания, работающая в этой сфере. Есть еще как минимум SK Hynix, тоже из Южной Кореи. У нее, как и Samsung, есть богатый опыт, помноженный на наличие своих заводов. В связи с этим остается загадкой, почему Apple обратилась не к ней, тем более что незначительная часть заказов на выпуск памяли для Apple ей все же перепадает, наряду с японской Kioxia.

С другой стороны, совершенно понятно, почему Apple решила отказаться от услуг YTMC. Вставать между молотом и наковальней и идти наперекор требованиям властей своей же страны она не намерена.

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К тому же Apple стремится как можно скорее сократить свою зависимость от Поднебесной. Многие ее гаджеты в настоящее время выпускаются в Индии. Правда, их все равно собирает, по большей части, китайская Foxconn на своих индийских заводах, но это уже нюансы. Также Apple намерена стать крупнейшим клиентом новой фабрики тайваньской компании TSMC в американском штате Аризона, как только та будет достроена.

Моментальные изменения

Память Samsung появится в устройствах Apple, включая смартфоны iPhone, уже совсем скоро. По данным DigiTimes, это произойдет не позднее 2023 г. Точных дат нет, и потому модули ROM Samsung могут оказаться внутри новых партий устройств серии iPhone 14. Или же Apple может подождать с «переездом» на корейскую память до выхода iPhone 15, предварительно запланированного на осень 2023 г. Такой вариант возможен, если у Apple уже есть или основной партнер по производству флеш-модулей, или внушительный запас выпущенных чипов. Или же она временно полагается на поставки Kioxia и SK Hynix.

Для Apple партнерство с Samsung – это не риск. Несмотря на все споры, компании имеют опыт сотрудничества. Доходило даже до того, что Samsung производила, а Apple покупала комплектующие прямо во время очередного судебного процесса.

Ранее Samsung массово выпускала и продолжает выпускать экраны для смартфонов Apple, сначала IPS, а затем и OLED. Например, именно панели корейского вендора установлены в новых флагманских iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max. Также у нее есть многолетний опыт выпуска мобильных процессоров для нее. С 2014 г. и по настоящее время Apple предпочитает отдавать заказы на производство своих CPU тайваньской TSMC.