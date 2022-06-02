Госденьги на развитие в России не взлетевшей связи 5G решили вложить в «железо» для 4G

Госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры профинансировать оборудование поколения LTE (4G) вместо 5G. В новой «дорожной карте» развития российской телеком-отрасли акцент решили сделать на сетях предыдущего поколения, так как реального рыночного спроса на новейшую технологию нет. Осложняет ситуацию и уход зарубежных поставщиков оборудования для базовых станций.

На шаг назад

«Ростех» направил в Минцифры обновленную «дорожную карту» развития отечественного телеком-оборудования, в которой акцент делается не на развитие сетей 5G, а на финансированию оборудования предыдущего поколения — LTE (4G). О смене приоритетов пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Ростех».

Поправки в документ приготовила организация «Спектр», входящая в структуру «Ростеха», которая занимается созданием базовых станций 4G. Большую часть средств, которые государство собиралось выделить на развитие новейшего поколения сетей, «Ростех» хочет пустить на разработку и производство 4G-оборудования.

Собеседники издания объясняют, что реальный рыночный спрос на базовые станции 5G намного меньше, чем на LTE. Операторам приходится вести разработку 4G-оборудования за свой счет, что становится все сложнее после ухода из России иностранных вендоров. Чтобы не повышать цены на услуги связи и оптимизировать затраты на оборудование, представители телеком-отрасли ждут финансовой поддержки на государственном уровне.

Сколько стоит «дорожная карта»

В 2020 г. «Ростех» согласовал с Правительством «дорожную карту», по которой из госбюджета планировалось выделить на развитие сетей 5G 28,8 млрд руб.: из них 21,4 млрд руб. — «Ростеху», 7,4 млрд руб. — «Ростелекому». Всего же на развитие телеком-отрасли в этом направлении государство и корпорации планировали потратить 208,15 млрд руб.

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В рамках соглашения «Ростех» совместно с «Ростелеком» намеревались разработать проект по производству отечественных технологических решений для сетей 5G/IMT-2020 (IMT — International Mobile Telecommunications, международная подвижная связь) и обеспечить ее серийный выпуск.

По плану до 2024 г. количество базовых станций для создания мобильных сетей 5G в России должно было достигнуть 10 тыс. К 2030 г. к сети пятого поколения планировали подключить 50 млн абонентов. «Ростех» с «Ростелекомом» также должны были создать рынок сервисов и услуг с использованием этой технологии.

Ориентир на открытый интерфейс

В Минцифры «Коммерсанту» сообщили, что проект «дорожной карты» не изменяет своим целям — развитию высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения». Подтверждает этот тезис и сообщения в начале мая 2022 г. о том, что «Ростех» вложит 4,4 млрд руб. в разработку компонентов базовых станций 5G.

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Заняться этим должен «Спектр» совместно с научно-исследовательской и технологической компанией «Криптонит». Акцент будут делать на оборудовании на открытом интерфейсе (Open Radio Access Network или OpenRAN), чтобы свести к минимуму негативные последствия от ухода зарубежных поставщиков «железа»: Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung. Из-за сбоя поставок комплектующих представители отрасли даже прогнозировали проблемы со связью летом 2022 г. Однако сейчас операторы надеются, что новый формат OpenRAN позволит совмещать технологии разных вендоров, в том числе отечественных.

Существуют и другие российские разработки компонентов базовых станций: к примеру, в Московском физико-техническом институте (МФТИ; «Физтех») в мае 2022 г. заявили, что разработали технологию создания антенн для сотовых сетей пятого и шестого поколений при помощи 3D-печати. Правда, пока неясно, способна ли отечественная пластиковая антенна с металлическим покрытием полностью заменить обычные антенны для сотовых сетей.

Несуществующие сети 5G

С учетом возможных корректировок в госфинансировании возникновение общедоступных сетей пятого поколения в России явно откладывается на неопределенный срок. На данный момент в стране нет ни одной сети 5G, что объясняется в том числе тем, что операторы не могут получить лицензии на использование необходимых для 5G частот 3,4-3,8 ГГц. Сейчас их используют для нужд военных и сотрудников силовых ведомств.