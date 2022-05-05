Приложения российских банков могут в любой момент безвозвратно исчезнуть с iPhone. Как этого избежать

Приложения попавших под санкции российских банков могут исчезнуть с iPhone. Функция удаленной «ревизии» списка приложений по умолчанию встроена в iOS, и нужна она для удаления давно не использовавшихся приложений. После удаления заново установить утилиты банков не получится – Apple изгнала их из каталога App Store.

Избыточные возможности iPhone

В смартфонах Apple есть функция удаления приложений российских банков, притом без согласия их владельцев. Опция, при помощи которой Apple удаляет приложения, по умолчанию встроена в iOS.

Функция iOS, позволяющая Apple без спроса удалять приложения, называется «Сгружать неиспользуемое». Первым о том, что с ее помощью приложения могут быть удалены в фоновом режиме, пользователей предупредил российский Сбербанк, находящийся под международными санкциями.

Функция «Сгружать неиспользуемое» распространяется на все приложения без исключения и касается не только утилит отечественных банков. Но проблема именно с ними в том, что Apple активно участвует в давлении на Россию и россиян – как только тот или иной российский банк попадает в санкционный список, компания без промедления удаляет его из своего магазина приложений. А поскольку сторонних репозиториев для iOS не существует, как и возможности установить нужное приложение вручную, скачав его дистрибутив, это повышает риск остаться без приложения нужного банка на своем устройстве.

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Функция «Сгружать неиспользуемое» удаляет лишь те утилиты, которыми давно никто не пользуется, и которые, по сути, просто занимают место в памяти устройства. Система сама определяет, какая утилита запускается реже остальных.

Как защититься

Лишить Apple возможности удалять приложения на пользовательских устройствах и снизить степень ее контроля за произведенными ею гаджетами можно за несколько секунд. Опция «Сгружать неиспользуемое» может быть отключена.

Для этого нужно открыть меню настроек в iPhone и перейти в пункт App Store. Там и будет расположен ползунок активации функции «Сгружать неиспользуемое», который нужно перевести в положение «Выкл.».

Однако нельзя забывать, что Apple регулярно выпускает обновления своих операционных систем. Не исключено, что один из следующих апдейтов или просто включит данную функцию, или лишит пользователей возможности самостоятельно активировать или деактивировать ее. В этом случае, чтобы не дать Apple воспользоваться ею, достаточно ежедневно заходить в приложение, которое совершенно не хочется потерять.

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Альтернативный вариант – переход на Android. Это часть экосистемы Google, в которой приложения тоже исчезают из штатного каталога Google Play и из сторонних репозиториев. К примеру, как сообщал CNews, так поступила китайская компания Huawei, удалив утилиты российских банков из своего репозитория AppGallery. Однако любой относительно современный смартфон на Android имеет возможность установки любой нужной программы из скачанного со стороннего ресурса дистрибутив.

Apple и антироссийские санкции

К началу мая 2022 г. Россия находилась под исторически большим количеством санкций, введенных другими государствами. Флагманами в их введении выступают США, ЕС и Великобритания. Объектами санкций стали, помимо простых россиян, и многие крупные компании из различных секторов экономики.

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Apple, являясь американской компанией, стала одной из первых, кто решил покинуть российский рынок. Еще в начале марта 2022 г. она моментально прекратила продажи всех своих устройств и скрыла ценники на официальном веб-сайте, а позже усложнять работу авторизованных сервисных центров.

В России у Apple были не только магазины и сервис-центры, но и различные сервисы, включая платежную систему Apple Pay. Она заработала в стране осенью 2016 г. и поначалу поддерживала только карты Visa и MasterCard (эти системы ушли из России в марте 2022 г.). Летом 2021 г. Apple разрешила подключать к Pay карты российской платежной системы «Мир».

Весной 2022 г. в работе Apple Pay в России начались сбои. Сперва перестали поддерживаться карты Visa и MasterCard, а позже сама Apple начала блокировать и карты «Мир». CNews писал, что эти ограничения можно обойти.

Также Apple регулярно удаляет из App Store приложения российских банков. Так, 6 апреля 2022 г. под санкции попали Сбербанк и «Альфа-банк», спустя несколько дней их фирменные приложения исчезли из каталога Apple.

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Если пользователи удалят их со своего устройства, или если это сделает сама Apple при помощи функции «Сгружать неиспользуемое», то установить их заново не получится. Единственной альтернативой станут веб-версии сервисов банков, работающие через браузер.