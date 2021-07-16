Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию

Криптомиллионер Эрик Финман создал смартфон Freedom Phone, в котором ни одно из приложений не следит за пользователями. Это компактный 6-дюймовый моноблок стоимостью в пределах 37 тыс. руб., и его можно заказать в любой город России. Однако Финман по неизвестным причинам скрыл почти все подробности о его электронике и прошивке.

Таинственный «Телефон свободы»

21-летний криптомиллионер Эрик Финман (Erik Finman) анонсировал смартфон «без цензуры». Проект получил название Freedom Phone и поступил в продажу по цене $500 (37,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 июля 2021 г.). На сайте смартфона указано, что это единственный в мире мобильник, который не отслеживает своего владельца. Это и делает его уникальным.

Со слов Финмана, в мобильнике нет ни одного приложения, которое бы хоть как-нибудь следило за пользователями. Имеющиеся в наборе ПО не собирают персональные данные, не контролируют местоположение, не перехватывают трафик и т. д.

При этом Финман утверждает, что по своим программно-аппаратным возможностям Freedom Phone максимально приближен к имеющимся на рынке смартфонам на базе Android и iOS. То есть Финман указывает буквально одно отличие Freedom Phone от них – он ни за кем не следит.

O Freedom Phone, несмотря на приближающийся релиз, почти ничего неизвестно

Эрик Финман, по его собственным утверждениям, стал криптомиллионером благодаря тому, что купил 1000 биткоинов еще в 2011 г., когда ему было 11 лет. Как много биткоинов у него сейчас, неизвестно, но даже если их количество с тех пор не поменялось, то состояние Финмана в настоящее время составляет $31,6 млн. Добавим, что Эрик Финман – сторонник бывшего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump)

Поставки смартфона покупателям начнутся в августе 2021 г.

Смартфон без характеристик

Эрик Финман запустил официальный сайт Freedom Phone, изобилующий кнопками «Купить». Однако все спецификации смартфона миллионер по каким-то причинам решил скрыть как от покупателей, так и от общественности в целом.

Эрик Финман, создатель Freedom Phone

Единственное, что известно о смартфоне, это то, что по современным меркам он довольно компактный. Диагональ его экрана составляет ровно 6 дюймов, что меньше даже в сравнении с не самым крупногабаритным Apple iPhone 12 на 6,1 дюйма.

Пост Финмана в Twitter о выпуске смартфона "без цензуры"

Также Финман упомянул «отличную» (great) камеру, но не уточнил, насколько широки возможности ее сенсоров. Отдельно на сайте отмечена большая вместительность штатного накопителя, но без указания количества гигабайтов. Все прочие параметры мобильника пока остаются в тайне.

Оригинальная прошивка

Эрик Финман заявил, что полное отсутствие цензуры и слежки смартфону Freedom Phone обеспечивает не только набор приложений, но и установленная на него операционная система. Она получила название FreedomOS, но разработчики не уточняют, была ли она написана с нуля. Ее происхождение, в целом, неизвестно, и вполне может оказаться, что это всего лишь одна из многочисленных оболочек для Android, как у любого крупного производителя смартфонов.

Freedom Phone выглядит как обычный китайский смартфон за $150

На то, что Freedom Phone работает на Android, косвенно указывает одна из немногих фотографий устройства, опубликованных на фирменном сайте. На экране этого смартфона есть приложение Telegram, доступное, если брать мобильные платформы, только под iOS, iPad OS и Android. А поскольку Apple не позволяет никому устанавливать ее ОС на устройства, никак не связанные с ней, то вариантов остается немного.

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Эрик Финман также заявил о наличии под FreedomOS собственного магазина приложений. Это тоже не новшество для Android – собственный маркетплейс есть, к примеру, у Xiaomi и Samsung.

В списке поддерживаемых Telegram платформ никакой FreedomOS нет

Финман допустил, что в его магазине приложений могут появиться программы, в которых все же будут функции отслеживания. Для этого в FreedomOS есть опция, предупреждающая о попытках сбора и слива персональных данных.

Глобальный релиз

Согласно данным с фирменного сайта Freedom Phone, этот смартфон заточен под работу в первую очередь в США. В списке поддерживаемых есть операторы Verizon, AT&T, Sprint и T-Mobile.

Freedom Phone доступен для заказа в Россию

Однако там же сказано, что будут поддерживаться и другие североамериканские телеком-компании, а также операторы, работающие в других регионах мира. В теории это означает, что пользоваться Freedom Phone можно и на территории России.

Редакция CNews убедилась, что заказать Freedom Phone могут не только американцы, но и россияне. Россия есть в списке стран.

Однако россиянам Freedom Phone обойдется вовсе не в $500, как заявлено на сайте. Дополнительно придется заплатить и за доставку, которая составит $61 (4520 руб.) или $86,33 (6400 руб.) в зависимости от способа отправки. Оплата возможна через PayPay или Amazon Pay, сроки доставки на сайте не указаны.

Не каждый будет готов переплатить более 10% цены устройства только лишь за доставку

Стоимость доставки никак не зависит от города проживания. Редакция CNews убедилась, что жители, к примеру, Воронежа и Магадана заплатят одну и ту же сумму сверх цены самого Freedom Phone.