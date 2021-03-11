Youtube обложит российских видеоблогеров налогами в пользу США

Российские YouTube-видеоблогеры в обозримом будущем будут вынуждены выплачивать налоги на свой доход. Часть их денег, согласно новому законодательству США, будет забирать Google, плюс Минцифры России работает над законопроектом, который иностранные компании отчислять НДФЛ с заработка отечественных блогеров в российскую казну.

Налог на YouTube

Российские видеоблогеры столкнулись с необходимостью платить Google налог с денег, заработанных ими на YouTube. Интернет-гигант будет забирать у них часть средств с июня 2021 г., ссылаясь на изменения в законодательстве США (Google – американская компания, YouTube – видеосервис, принадлежащий ей).

Google обяжет платить налоги не только российских, а в принципе всех видеоблогеров со всего мира, проживающих за пределами США. Деньги будут взиматься с их дохода, полученного исключительно от американских зрителей их каналов (то есть от граждан США). Платить придется за все имеющиеся способы монетизации – просмотр рекламы, спонсорство, так называемые «суперчаты» и др.

Google разослала всем блогерам предупреждение о необходимости подать налоговую информацию в сервис AdSense – рекламную платформу Google. Крайний срок – 31 мая 2021 г., и на основании этих данных специалисты Google рассчитают ставку налогообложения.

США нуждаются в деньгах российских видеоблогеров

Если сведения предоставлены не будут, то Google оставляет за собой право начать удерживать с видеоблогеров налог в размере 24%. В этом случае он будет взиматься с их дохода, «сгенерированного во всех странах», говорится в сообщении Google. Другими словами, если блогер не отправит в компанию требуемые сведения, она будет забирать себе почти четверть его выручки, полученной от пользователей со всего мира, даже если его доходы непосредственно в США окажутся околонулевыми.

Как не делиться деньгами с Google

Ставка налогообложения для российских видеоблогеров в случае, если те предоставят необходимые Google сведения, может составить от 0% до 30%. По данным «Коммерсанта», ограничиться нулевой ставкой можно лишь в случае, если между США и страной, гражданином которой является конкретный блогер, имеется соглашение об исключении двойного налогообложения.

Уведомление, направленное Google видеоблогерам

Россия и США имеют такое соглашение, хотя на момент публикации материала в России не было закона, согласно которому заработок российских блогеров на американском видеосервисе должен облагаться налогом. Это собирается исправить Минцифры России – 10 марта 2021 г., по информации «Ведомостей», выяснилось, что ведомство предложило обязать все зарубежные компании платить НДФЛ за каждого российского блогера, зарабатывающего на рекламе в их сервисе.

Это предложение есть в плане по стимулированию развития российской ИТ-отрасли, а список потенциальных налоговых агентов включает YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и целый ряд других популярных иностранных сервисов.

Минцифры работает над соответствующим законопроектом – он будет готов к середине 2021 г. Сроки его вступления в силу, даже приблизительные, пока неизвестны.

Альтернатива российским налогам

Если будущий законопроект Минцифры получит подпись Президента России Владимира Путина, то российским видеоблогерам, по данным Telegram-канала «НеАдские бабки», им придется отчислять в казну 13% НДФЛ и 30% страховых взносов. В этом случае им будет выгоднее выплачивать налог напрямую Google по ставке от 0% до 30% и затем, воспользовавшись наличием соглашением об исключении двойного налогообложения, отказаться платить налоги непосредственно в России.

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У YouTube есть представительство в России, но налоги блогеры будут платить именно головному офису в США, поскольку договор о рекламе они подписывают именно с ним, и он же выплачивает им гонорары. А выгода выплачивать налог именно Google заключается в том, что он будет взимать его именно за деньги, принесенные пользователями из США, тогда как подавляющее большинство российских блогеров делает контент именно для российских пользователей, на русском языке.

Платить все равно придется

Как сообщил «Коммерсанту» партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк, новый налог Google на российских видеоблогеров может спровоцировать их уход на альтернативные видеосервисы, вследствие чего сервис, по его словам, «потеряет часть своей аудитории». Следует отметить, что на 11 марта 2021 г. альтернатив YouTube, схожих с ним по популярности и охвату аудитории в мире не существовало.

Россияне предпочитают YouTube социальным сетям и интернет-магазинам

Согласно рейтингу Alexa, YouTube – это второй по популярности во всем мире сайт, он уступает исключительно поисковику Google. В России ситуация аналогичная – Google на первом месте, YouTube на втором.

В России существует отечественный видеохостинг RuTube, запущенный в 2006 г., спустя год с момента появления YouTube. За 15 лет своего существования RuTube добрался лишь до 8130 места в рейтинге Alexa.

Востребованным среди пользователей RuTube назвать нельзя

В мире есть и другие сервисы наподобие YouTube, к примеру, французский Dailymotion, который компания Huawei в мае 2020 г. выбрала в качестве альтернативы YouTube в своих смартфонах. В рейтинге Alexa он занимает 279 место, но россиянам он недоступен – как сообщал CNews, по распоряжению российских властей он навечно заблокирован по всей стране с 1 января 2017 г. Зайти на него можно только при помощи прокси или VPN.