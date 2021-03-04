Россияне изобрели чудо-прибор для защиты от 5G и продают его дороже iPhone

Жители России получили возможность приобрести прибор для гарантированной (продавцами) защиты от излучения сотовых сетей 5G, хотя в России они в ближайшие годы не появятся. Он стоит дороже iPhone XR, но, если верить описанию, может защитить от излучения не только 5G, но еще и от 4G и 3G, но почему-то не GSM. Один из продавцов даже любезно предлагает доставку в другие регионы.

«Надежная защита» от несуществующих 5G-сетей

На популярных в России сайтах объявлений стали появляться предложения по продаже средств защиты от новомодных сотовых сетей пятого поколения. Среди различных предложений выделяется сверхпродвинутый прибор под названием «Нейтроник 15GM», который продавцы называют «уникальной антенной», специально разработанной для «защиты квартир, домов, офисов и иных помещений от разрушительного воздействия на организм всех ВЧ и СВЧ излучений».

Согласно описанию этого чудо-прибора, одно его присутствие в пределах помещения гарантированно защитит всех находящихся в нем от излучения сетей не только пятого, но также четвертого (LTE) и третьего (3G) поколений. По всей видимости, с воздействием на организм сетей второго поколения (GSM) этот «космический» гаджет справиться не в силах.

«Нейтроник 15GM»

Редакция CNews обнаружила сразу два объявления о продаже таких «нейтрализаторов» - оба размещены в Москве в начале февраля 2021 г. с разницей всего в один день. Один из продавцов продает антенну за 50,5 тыс. руб., второй - за 49,5 тыс. руб.

Одно из объявлений по продаже «Нейтроник 15GM»

Для сравнения, в российской рознице смартфон Apple iPhone XR, признанный в 2019 г. аналитиками IHS Markit самым популярным в мире, стоит от 48 тыс. руб.

Абсолютная безопасность

По заверению продавца, «Нейтроник 15GM», обладая размерами всего 200х200х250 мм, способен выставить барьер от любого вредного излучения с радиусом 15 метров – именно с радиусом, не диаметром.

У «Нейтроник 15GM» целый спектр возможностей

Притом защита обеспечивается не только от излучения сотовых сетей, но и от полей, генерируемых бытовой техникой, без уточнения, какой именно. Это означает, что если обычному чайнику или, того хуже, холодильнику, вдруг вздумается начать генерировать вредное излучение, «Нейтроник 15GM» должен тут же нейтрализовать возникшую угрозу.

Немного более выгодное предложение

Дополнительных трат использование чудо-антенны, судя по фотографиям, не предполагает – она работает сама по себе, даже без подключения к бытовой электросети. Другими словами, это полностью автономное устройство, что, вероятно, должно подразумевать возможность защиты от вредного 5G еще и на улице, например, во время похода или пикника.

Никому нельзя верить

Никаких научных доказательств эффективности прибора «Нейтроник 15GM» продавцы, разместившие свои объявления, не привели. С другой стороны, на момент публикации материала отсутствовали и свидетельства его полной бесполезности.

Однако следует учесть, что в России по целому ряду причин общедоступных сотовых сетей пятого поколения не будет еще несколько лет. Их появлению мешает невозможность использования «международного» диапазона частот, на котором свои 5G-сети строят другие государства – в России эти частоты заняты силовиками.

Из-за этого страна может оказаться в ситуации, когда россияне, проживающие в пределах 300 км от сухопутной и 450 км от морской границ с другими странами, могут в принципе остаться без 5G. В феврале 2021 г. CNews писал, что это, опять же, вызвано невозможностью использования «правильных» частот.

Защита от излучений телефона

Для тех, кто не верит в излучение сотовых сетей, но сомневается в безопасности конкретно своего смартфона или по каким-то причинам не хочет приобретать «Нейтроник 15GM», существует еще более компактное и, что немаловажно, намного более доступное решение. Оно тоже имеющееся в продаже в России, причем купить его, как ни странно можно у тех же двух продавцов, позвонив по тем же телефонам или приехав по тем же адресам.

EMR «Hейтроник»

Они предлагают чудо-устройство EMR «Hейтроник» - специализированную наклейку, которую надо разместить на задней крышке смартфона, в результате чего, по заверению продавцов, за счет «трех слоев антенн» будет «до безопасного уровня снижена электромагнитная нагрузка на организм человека».

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Наклейку, уверяют продавцы, можно нанести на телевизор, радиоприемник, микроволновку, мониторы, ноутбуки, системные блоки и, разумеется, смартфоны и мобильные телефоны. Стоит такое «изобретение» 950 руб., притом на этот раз оба продавца установили одинаковый ценник. Но редакция CNews обнаружила устройствo EMR «Hейтроник» еще и в Нижним Тагиле, где его стоимость по неустановленным причинам выросла до 1900 руб.

Приобретать EMR «Hейтроник» в Нижнем Тагиле совершенно не выгодно

В описании также сказано, что данный прибор защищен патентом №2192056 («Устройство для защиты от излучения (варианты)»). Такой патент действительно есть – на регистрацию его подал Владимир Тюняев 28 марта 2001 г., и, что примечательно, действовать он начал незамедлительно, в тот же день.

На момент публикации материала все найденные объявления находились в свободном доступе и не были удалены с площадки.

По заветам Великобритании

Россия – не единственная страна, в которой можно встретить чудо-приборы для защиты от 5G. Но, если отечественная разработка «Нейтроник 15GM» выглядит как наспех припаянные друг другу кусочки медной проволоки, то, например, в Великобритании еще в мае 2020 г. начали распространять более «высокотехнологичный» гаджет 5GBioShield, представляющий собой USB-флешку.

Британский защитник от 5G

По утверждению производителя, для достижения эффекта защиты от сетей 5G флешку 5GBioShield необходимо подключить к любой USB-разъем – это позволит создать вокруг нее некое защитное поле. На сайте «проекта» сказано, что флешка обеспечивает «непроницаемое экранирование и гармонизацию дома и семьи от всего вредного несбалансированного электрического излучения (в том числе 2G, 3G, 4G, 5G и Wi-Fi)».

Разработчики заявляют, что USB-ключ 5GBioShield «является результатом исследований, проведенных в течение нескольких десятилетий во многих странах». Они также уверяют, что одна такая флешка обеспечивает защиту от «несбалансированного электрического излучения» от восьми до 40 метров.

Стоимость 5GBioShield на момент начала продаж составляла 283 фунта стерлингов (29,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 марта 2021 г.), но также можно было купить три таких флешки за 795 фунтов (81,8 тыс. руб.).