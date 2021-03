На макбуках с чипом М1, который всем нравится, навсегда перестанет запускаться ПО для Intel

Apple собирается удалить эмулятор Rosetta 2, позволяющий запускать программы для компьютеров на процессорах Intel на новых ПК с ARM-чипом М1. В некоторых регионах он может исчезнуть уже из macOS 11.3, релиз которой состоится в ближайшее время, и в «черный список» может попасть и Россия. Apple выпустила Rosetta 2 менее полугода назад, хотя первое поколение эмулятора для запуска PowerPC-программ на компьютераъ Intel, проработало несколько лет.

Apple бежит от Intel

Компания Apple собирается полностью отключить поддержку программ для архитектуры х86 в своих новых ноутбуках и ПК на базе ARM-процессора M1. Это означает, что приложения, разработчики которых не выпустили апдейт с поддержкой в них этого чипа, перестанут запускаться на новых компьютерах Apple, и никаких способов заставить их заработать не будет.

По данным портала MacRumors, Apple сделает это путем удаления из macOS эмулятора Rosetta 2, необходимого для запуска х86-программ на MacBook и Mac с ее новым процессором. Упоминание было найдено непосредственно в коде системы. Разработчик Стив Мозер (Steve Moser) обнаружил в нем строчки «Rosetta будет удалена после установки этого обновления» (Rosetta will be removed upon installing this update) и «Rosetta больше недоступна в данном регионе. Приложения, которые требуют Rosetta, отныне не запустятся» (Rosetta is no longer available in your region. Applications requiring Rosetta will no longer run).

Ждать осталось недолго

Указанные строчки Стив Мозер нашел в коде macOS 11.3 beta 3 – Apple начала ее распространение среди разработчиков в первых числах марта 2021 г. В предыдущих бетах упоминаний о скором прекращении работы Rosetta не было.

Публикация Стива Мозера в Twitter

Это означает, что установка даже данной бета-версии macOS может повлечь невозможность запуска программ, создававшихся для компьютеров Apple на базе Intel. Другими словами, в стабильной сборке macOS 11.3, дата релиза которой пока не определена, с неработающим эмулятором могут столкнуться не только разработчики, но и обычные пользователи.

Объяснений нет

На момент публикации материала Apple не комментировала находку Стива Мозера. Причины, по которым она решила отключить Rosetta, остаются неизвестными, как и то, кто именно останется без этого эмулятора.

«Пророческие» строчки кода macOS 11.3 beta 3

В коде macOS Стив Мозер не нашел перечня регионов мира, жители которых лишатся возможности запускать свои старые программы на новом «железе» после установки свежей macOS 11.3. В их числе запросто могут оказаться и россияне.

Откуда у Apple эмулятор Intel

Apple выпускала свои ноутбуки и десктопы на разномастных x86-процессорах Intel с 2006 г., но в июне 2020 г. решила полностью отказаться от них. В качестве альтернативы она выбрала ARM-чипы собственной разработки, и первым в новой линейке стал 5-нанометровый процессор М1.

В ноябре 2020 г. на его основе Apple выпустила ноутбуки MacBook Air и Pro 13, а также неттоп Mac mini вместе с новой системой macOS 11 Big Sur, адаптированной под него. Rosetta 2 стал частью этой ОС.

Стив Джобс на презентации Rosetta первого поколения в 2005 году

Если Apple уберет свой эмулятор из macOS 11.3, это будет означать, что она отвела разработчикам менее полугода на адаптацию своих программ под новую архитектуру. Для сравнения, когда в 2006 г. Apple перешла с процессоров IBM PowerPC на Intel, она точно так же выпустила эмулятор Rosetta первого поколения, и он входил в состав прежних версий macOS на протяжении нескольких лет. Анонс Rosetta состоялся на WWDC 2005.

Решение проблемы

Выходов из ситуации с недоступностью старых программ будет несколько, и самый очевидный из них – повременить с отказом от компьютеров Mac на базе процессоров Intel, если стабильная работа старого ПО критически важна. Тут стоит отметить, что, несмотря на ноябрьский релиз трех ПК с чипом М1, Apple по-прежнему продает Intel-версии своих компьютеров – они доступны во многих регионах мира, включая Россию

Возможна ли настоящая персонализация общения на рынке B2B? Бизнес

Второй выход – это как можно дольше оттягивать переход на новую версию macOS. Не исключено, что грядущее отключение Rosetta подстегнет разработчиков ПО к адаптации своих приложений под новую архитектуру, но, безусловно, на этот шаг пойдут не все из них.

Что еще не так с новой архитектурой Apple

Переход на новые Mac с собственными процессорами Apple может привести не только к неработоспособности программ, использовавшихся годами. Компьютеры с процессорами M1 содержат еще как минимум один недочет, который может обернуться для пользователей существенными тратами.

В конце февраля 2021 г. CNews писал, что в новых ПК на чипе Apple M1 был выявлен сверхбыстрый расход ресурса твердотельного накопителя. У ряда пользователей SSD был изношен на 4% спустя меньше месяца с момента покупки компьютера. Заменить накопитель самостоятельно нельзя – придется обращаться в сервисный центр.

В компьютерах Apple на процессорах Intel подобные проблемы не проявляются. К примеру, у одного их пользователей трехлетний iMac на базе Intel Core проработал в течение 4100 часов, и за это время износ его SSD составил всего 14%.

На момент публикации материала Apple не предлагала решение этой проблемы.