Власти собрались снизить налоги для российских разработчиков ПО - резко и навсегда

2230

Импортозамещающий налоговый маневр

Правительство России в ближайшее время намерено объявить о снижении размера страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3% для российских ИТ-компаний, выручку которых в размере не менее 90% составляют поставки программного обеспечения и услуг по его разработке, интеграции и технической поддержке.

«Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения ИТ-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на слова двух федеральных чиновников.

Новый налоговый маневр предполагает бессрочный характер изменений. Дополнительно также планируется отменить выплаты НДС с рекламы разработок и софта, продвигаемых на зарубежных цифровых площадках, и разработчиков ПО возможностью получать специальные субсидии.

Объем бюджетных расходов, в который обойдется в итоге налоговый маневр, источники «Ведомостей» не сообщили, однако отметили, что компенсация для бюджета уже найдена. По словам одного из источников, предлагаемый пакет поддержки – не антикризисный шаг, а, скорее, стратегия долгосрочное развития отрасли.

Господдержка ИТ на длительную перспективу

В начале месяца CNews сообщил о том, Наталья Касперская в качестве председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров отправили на имя премьер-министра России Михаила Мишустина письмо, в котором предупредили его о риске массовой эмиграции российских ИТ-специалистов в ближайшие годы.

Российские разработчики ПО могут получить мощную налоговую поддержку

По их оценке, основанной на данных опроса о выручке отечественных разработчиков ПО, в 2020-2021 гг. из России могут уехать от 10 тыс. до 15 тыс. ИТ-специалистов. Опрос, проведенный в мае 2020 г., также показал, что выручка поставщиков отечественного софта сократилась почти вдвое по сравнению с маем 2019 г.

Таким образом, до 80% доходов разработчиков ПО сейчас уходит на выплату зарплат сотрудникам, что неминуемо приведет к сокращению персонала. Примерно 10% компаний также заявили о более чем 90% падении выручки.

Глава «Руссофта» со ссылкой на другой отчет сообщил, что работу могут потерять от 20 тыс. до 25 тыс. ИТ-специалистов, тогда как ежегодный прирост, к примеру, программистов, осуществляемый, по большей части, за счет выпускников, составляет в пределах от 15-17 тыс. человек.

Описав ситуацию в российской ИТ-отрасли, представители ассоциаций представили Правительству ряд предложений по ее урегулированию. В частности, в письме высказывалась просьба включить ИТ-сферу в перечень отраслей, пострадавших от пандемии. В то время она в нем не числилась, хотя Президент России Владимир Путин еще в первой половине мая 2020 г. пообещал обратить внимание на проблемы этой области.

В письме также было изложено предложение о рассрочке выплат страховых взносов в фонд оплат труда и НДФЛ для производителей ИТ-продукции в 2020 г. и на период 2021-2024 гг. Еще одно озвученное в письме предложение заключалось в поддержке или субсидировании спроса на продукцию российских ИТ-компаний со стороны госсектора, что, по мнению авторов письма, позволило бы отрасли пережить экономический кризис.

Как готовился пакет мер поддержки

В конце апреля 2020 г. CNews сообщал о перечне предложений по поддержке ИТ-бизнеса в сложившейся экономической ситуации, подготовленном Минкомсвязи и отправленном направленном премьеру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко за подписью главы министерства Максута Шадаева.

В общей сложности письмо содержало 15 предложений, в том числе, по отсрочке уплаты налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний, отмене уплаты ими страховых взносов в фонд оплаты труда до конца 2020 г. После прекращения действия отсрочки Министерство предложило предоставить компаниям возможность льготного погашения налогов в течение последующих трех лет. Также были внесены предложения по снижению налога на прибыль с 20% до 12% и обнулению НДС на все услуги в области доставки продуктов, телемедицины и образования в онлайне.

Для операторов связи, модернизирующих сети, Минкомсвязи предложило отсрочить уплату страховых взносов и налога на прибыль до конца 2020 г., а также упросить процедуру ввоза на территорию России радиоэлектронных средств и их перерегистрацию. Еще одно предложение касалось приостановки на один год части требований «закона Яровой», касающихся необходимости увеличения операторами связи емкости хранилищ под записи разговоров и сообщений абонентов на 15% в год.

10 июня 2020 г. CNews сообщил о том, что в рамках онлайн-совещания по вопросам развития ИКТ глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил Президенту Владимиру Путину о том, что вызванное кризисом падение спроса на ИТ со стороны бизнеса в России в 2020 г. может быть полностью компенсировано за счет принуждения госкомпаний закупаться только отечественным софтом — по схеме, уже несколько лет реализованной для госорганов.

В качестве второй меры поддержки отрасли министр предложил в рамках госпрограммы «Цифровая экономика» субсидировать 50% расходов отечественных компаний-лидеров на новые программные разработки для реальных секторов экономики.

По итогам совещания Путин отметил, что в скором времени будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли, направленный на то, чтобы в России были созданы глобально конкурентные условия для работы ИТ‑специалистов, позволяющие реализовать творческий и предпринимательский потенциал именно в России.

По итогам заседания Путин выделил три комплекса поддерживающих мер: развитие нормативно-правовой базы, устранение барьеров для запуска и поддержки перспективных проектов, проработку конкретных предложений отрасли, прозвучавших на совещании.