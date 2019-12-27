Обновление iOS ломает iPhone по всему миру. Из строя выходят Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет и сотовая связь

Apple выпустила новый патч для iOS, который выводит из строя сотовую связь, беспроводные модули и даже ряд штатных приложений для общения. Проблема стала массовой, но Apple пока не спешит выпускать новую заплатку.

Очередной провал Apple

Владельцы смартфонов Apple стали массово жаловаться на проблему с подключением к сотовым сетям после установки обновления iOS 13.3. Новый патч делает невозможным выход в интернет и препятствует отправке SMS-сообщений и совершению голосовых вызовов.

13.3 – самая актуальная версия iOS на момент публикации материала. Она вышла 10 декабря 2019 г., и после нее Apple выпустила бета-версию 13.3.1, доступную пока лишь разработчикам. Исправлены ли в ней обнаруженные недочеты, неизвестно, как неизвестны также и сроки выпуска следующей «стабильной» версии прошивки.

На проблемы iOS 13.3 стали жаловаться на форуме техподдержки Apple, а также в Twitter. К примеру, пользователь David Ecker (@iCREATEdir) сообщил в своем блоге, что в его iPhone после обновления прошивки из беспроводных модулей рабочим остался один только Wi-Fi.

iOS 13.3 может превратить новейший iPhone в старый iPod без интернета, сотовой связи и Wi-Fi

В ряде случаев пользователи, сообщавшие о проблемах с сетью, позже уточняли, что проблема была решена путем сброса смартфона к заводским настройкам. Этот метод помог, в частности, David Ecker , но, во-первых, он может сработать не у всех, во-вторых, не каждый будет готов тратить время на создание резервной копии данных и настроек, сброс и последующее восстановление из бэкапа.

Обширные проблемы новой iOS

В дополнение к проблемам с сотовыми сетями установившие iOS 13.3 некоторые владельцы iPhone столкнулись с выходом из строя модулей Bluetooth и Wi-Fi. Пользователь Twitter Tony Otero (@AMOtero) отметил, что они не заработали даже после сброса настроек и перезагрузки телефона и уточнил, что его iPhone (модель неизвестна) не подвергался воздействию влаги.

Пользователи iOS 13.3 жалуются на проблемы с подключением к сетям связи...

У некоторых пользователей установка патча вызывала сбой в работе приложения iMessage. Оно попросту перестало работать, и чаще всего это проявлялось у тех, кто является абонентом виртуального сотового оператора Google Fi. Об этой проблеме рассказывают пользователи ресурса Reddit (например, Smaskt, luckylux, spork-in-the-moon, techthumbs и др.), но в настоящее время у большинства из них сервис iMessage снова работает. Здесь не исключается вмешательство самой Google – возможно, интернет-корпорация изменила что-то в настройках собственного сервиса, не дожидаясь, пока Apple выпустит очередной патч к патчу.

...и с Wi-Fi вместе с Bluetooth

В итоге, релиз iOS 13.3 существенно ухудшил стабильность мобильной ОС Apple. К тому же, часть других багов, обнаруженных в версиях 13.0, 13.1 и 13.2 в ней тоже не были устранены. В первую очередь это касается проявившейся в октябре 2019 г. проблемы с FaceTime. Многие жаловались, что во время использования сервиса их смартфон в произвольные моменты времени сам переключается между Wi-Fi и мобильным интернетом, даже если оба сигнала стабильны и сильны.

Максимально неидеальная ОС

Apple выпустила стабильную версию iOS 13.0 в конце сентября 2019 г., хотя саму ОС она представила еще в июне 2019 г. В течение всего лета она выпускала бета-версии прошивки для отладки при помощи сторонних тестеров, но в итоге iOS 13, с момента выхода которой прошло всего три месяца, была признана многими пользователями самой глючной версией системы за последние несколько лет.

Началось все с того, что сразу после выхода стабильной iOS 13.0 в ней была обнаружена уязвимость, открывшая злоумышленником возможность просматривать информацию в списке контактов без разблокировки мобильного устройства. Эксперт, обнаруживший проблему, сообщил о ней в Apple еще 17 июля 2019 г., когда iOS 13 тестировалась в бета-режиме. К моменту раскрытия информации два месяца спустя проблема так и не была исправлена.

В середине октября Apple начала распространение апдейта iOS 13.1.2, после установки которого все телефонные звонки сбрасывались примерно через минуту после начала. Этот релиз стал третьей на тот момент попыткой Apple исправить многочисленные недостатки iOS 13, которой тогда было всего лишь около месяца – iOS 13.1 вышла спустя всего лишь четыре дня с момента релиза 13.0, а еще через день Apple выкатила iOS 13.1.1, в которой тоже оказалось немало проблем.

Но даже трех апдейтов не хватило, чтобы починить новую iOS. Начало ноября 2019 г. ознаменовалось выходом обновления iOS 13.2.2, в котором была обнаружена проблема с повышенным расходом заряда аккумулятора. Смартфоны после их установки начали терять до 70% энергии в течение двух часов. Также апдейт содержал проблему с регулярными обрывами связи по Bluetooth и Wi-Fi.

В конце ноября 2019 г. CNews сообщал о том, что непрекращающийся шквал критики вынудил Apple изменить ход разработки iOS. Компания планировала внедрить новый процесс разработки и тестирования операционных систем для своих гаджетов с целью улучшения их стабильности. Изменения должны были коснуться работы девелоперов – Apple хотела предоставить им больше возможностей тестирования новых функций.

Впрочем, iOS 13, что отлично видно по версии 13.3, это никак не касается – новую стратегию Apple применит лишь в iOS 14. Ее релиз предварительно запланирован на осень 2020 г., и она будет создана с учетом всех нововведений. Однако на фоне «достижений» iOS 13 пока неизвестно, принесут ли планируемые Apple изменения свои плоды.