Российский разработчик и производитель серверных платформ «Е-Флопс» и научно-технический центр «Модуль» успешно завершили тестирование на совместимость модульных серверов М1 и М2 с нейроускорителем NMQuad. Испытания подтвердили возможность выполнения задач компьютерного зрения (CV инференс) с использованием российского ускорителя NMQuad, установленного в вычислительные модули от «Е-Флопс». Об этом CNews сообщили представители «Е-Флопс».

М1 – отечественный модульный высокоплотный сервер на базе российских процессоров архитектуры ARM64, служащий доверенной аппаратной платформой, для государственных цифровых сервисов и порталов, а также предназначенный для создания доверенных ПАК для инфраструктуры объектов КИИ, ЗОКИИ и госкомпаний. М2 – российский энергоэффективный сервер на базе современных многоядерных процессоров ARM64, созданный для современных дата-центров и суперкомпьютеров с ИИ, способный обеспечить конкуренцию х86-серверам.

Нейроускоритель NMQuad – это специализированный вычислитель на основе четырех многоядерных DSP-процессоров, выполненный в формате двухслотовой платы расширения PCIe. Устройство может эффективно использоваться для реализации нейронных сетей и цифровой обработки сигналов и изображений.

В ходе тестирования на совместимость модульных серверов М1 и М2 с нейроускорителем NMQuad использовались операционные системы «Альт Сервер» 11.1 и Debian 13, а также специальное программное обеспечение от НТЦ «Модуль».

Совместные решения компаний – серверы М1 и М2 с установленным NMQuad – обладают рядом особенностей. По информации «Е-Флопс», модульные серверы, входящие в состав этих решений, демонстрируют рекордные показатели энергоэффективности Вт/ядро и значительно более низкую совокупную стоимость владения (TCO) на ядро по сравнению с х86 серверами. Высокая плотность вычислений обеспечивается возможностью размещения более 20 тыс. процессорных ядер в серверной стойке.

Решения обладают гибкостью: поддерживают как отечественные ОС и виртуализацию, так и open-source решения. Кроме того, их отличает возможность масштабирования: возможна установка от 1 до 2 NPU и ARM-процессоров в одном вычислительном модуле и до 80 ускорителей в стойке. Использование вычислительных модулей с отечественными процессорами и ускорителями позволяет исключить зависимость от критичных западных технологий как на аппаратном, так и на программном уровне и обеспечить высокий уровень защиты информации, что позволит использовать эти комплексы для обработки критических данных. Данные комплексы применимы как в инфраструктуре ЦОД, так и для периферийных вычислений (Edge).

«Подтверждение совместимости наших модульных серверов с нейроускорителем НТЦ «Модуль» – важный шаг в рамках создания суверенных программно-аппаратных комплексов для задач искусственного интеллекта. Уверена, что кооперация «Е-Флопс» и НТЦ «Модуль» – это залог технологического суверенитета страны», – отметила генеральный директор «Е-Флопс» Елена Дорошенко.

«Совместимость нашего нейроускорителя с модульными серверами «Е-Флопс» открывает широкие возможности для внедрения российских доверенных ИИ-решений. Совместные испытания подтвердили, что заказчики могут строить вычислительную инфраструктуру для прикладных задач, например, для компьютерного зрения, полностью на отечественных технологических решениях», – сказал руководитель коммерческой службы НТЦ «Модуль» Антон Кучер.