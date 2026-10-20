В России запустили ИИ-ассистента по здоровому образу жизни

Сеченовский Университет и НМИЦ ТПМ запустили ИИ-ассистента, который помогает заботиться о здоровье и формировать полезные привычки — «Худеем на здоровье». Сервис на базе GigaChat составляет персональный план с учётом состояния здоровья человека и клинических рекомендаций Минздрава России. За медицинскую составляющую проекта отвечают Сеченовский Университет и НМИЦ ТПМ, а технологическим партнером выступил Сбербанк. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе «Худеем на здоровье» — нейросетевая модель GigaChat от Сбербанка, которая успешно прошла серию экзаменов по различным направлениям медицины. Модель подтвердила знания в области диетологии, лечебного дела, кардиологии, педиатрии, неврологии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии, онкологии, пульмонологии и клинической фармакологии. Экзамены проводились в ведущих медицинских вузах и научных центрах России.

Медицинская база ИИ-ассистента сформирована на основе валидированных клинических материалов и методологий Сеченовского Университета и НМИЦ ТПМ. Она охватывает вопросы питания, физической активности, сна и профилактики заболеваний.

Качество работы ИИ-ассистента оценивали медицинские эксперты Сеченовского Университета и НМИЦ ТПМ. Специалисты анализировали ответы модели на медицинские вопросы и кейсы.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации: «Наша задача — создать условия, при которых человек сможет заботиться о своём здоровье не только во время визитов к врачу, но и ежедневно. Именно на это направлен новый ИИ-ассистент "Худеем на здоровье“. Он становится персональным помощником, который сопровождает человека на пути к здоровому образу жизни, помогает снижать факторы риска и своевременно корректировать привычки. Особое внимание мы уделяем поддержанию нормальной массы тела, чтобы снизить риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Рациональное питание и регулярная физическая активность — основа здорового долголетия. И такие решения, как "Худеем на здоровье“, помогают сделать заботу о себе не разовой задачей, а частью повседневной жизни».

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «Искусственный интеллект — это будущее медицины, его роль с каждым годом растёт. Уже сегодня в передовых медицинских центрах ИИ активно используется при проведении исследований, а производители современного диагностического оборудования встраивают его в свои решения. Но самое главное — искусственный интеллект постепенно становится частью нашей повседневной жизни и помогает человеку регулярно следить за своим здоровьем, а не только во время визитов к врачу. Сегодня мы представили ИИ-ассистента по здоровому образу жизни „Худеем на здоровье“ на базе GigaChat. Я уже сам попробовал его возможности: он помогает оценивать физическую активность, учитывать нагрузку и подбирать рацион на день. Это хороший стимул следить за собой, придерживаться принципов правильного питания и поддерживать физическую форму. Уверен, что медицина и искусственный интеллект будут всё теснее связаны, открывая новые возможности как для врачей, так и для каждого человека».

Петр Глыбочко, ректор Сеченовского Университета: «Сегодня искусственный интеллект в медицине — уже не эксперимент, а рабочий инструмент. В Сеченовском Университете мы системно развиваем и внедряем эти технологии в самых разных клинических направлениях — от кардиологии и онкологии до урологии, пульмонологии и профилактики хронических заболеваний. У нас есть собственные зарегистрированные медицинские изделия, решения, которые уже работают в клиниках, и крупные проекты с индустриальными партнерами. Наша задача — не просто создавать новые технологии, а обеспечивать их применение в практическом здравоохранении. И сегодня, запуская вместе с нашими партнерами ИИ-ассистента по здоровому образу жизни, мы делаем следующий шаг — переносим возможности ИИ из медицинских организаций в повседневную жизнь человека».

Оксана Драпкина, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России: «Цифровые технологии сегодня становятся эффективным инструментом профилактики, делая помощь более доступной, непрерывной и персонализированной. Мы знаем, что приверженность здоровому образу жизни складывается из пяти конкретных привычек: отказ от курения, отсутствие злоупотребления алкоголем, ограничение потребления соли, употребление не менее 500 г овощей и фруктов в день и достаточная физическая активность. Вместе они снижают риск общей смертности на 39%. Наша задача — сделать так, чтобы эти привычки не оставались абстрактной рекомендацией, а становились ежедневной практикой. Новый ИИ-ассистент “Худеем на здоровье” помогает человеку выстроить персональный маршрут к этим изменениям с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья, опираясь на доказательную медицину и клинические рекомендации».

При первом использовании сервиса «Худеем на здоровье» человек отвечает на вопросы о состоянии здоровья и образе жизни. На основе этих данных ИИ формирует персональный план изменения привычек с учётом физических параметров, хронических заболеваний и других ограничений по здоровью. По мере продвижения к цели пользователь фиксирует питание, потребление воды, сон и физическую активность и следит за изменениями в дневнике.

Прием пищи можно добавить по фотографии, голосом или выбрать из базы, а данные об активности и сне — загрузить с носимых устройств.

ИИ-ассистент не ставит диагнозы, не заменяет консультацию врача и не предлагает способы ускоренного снижения веса и другие практики, которые могут навредить здоровью. В ситуациях, требующих медицинской оценки или наблюдения, сервис рекомендует обратиться к врачу и согласовать с ним дальнейшие действия.

ИИ-ассистент «Худеем на здоровье» уже доступен для скачивания в официальных магазинах приложений Google Play и RuStore, а также в формате чат-бота в мессенджере Mах.