«Кросстех» внедрил систему комплексной защиты от цифровых угроз в ИТ-контур ГК «Элемент». Об этом CNews сообщили представители «Кросстеха».

Речь идет не только о прямых атаках на инфраструктуру, но и необходимости защиты от широкого спектра цифровых угроз: фишинговых атак, создания фейковых сайтов и профилей сотрудников в соцсетях, мошеннических мобильных приложений, а также публикации вредоносного кода для организации DDoS-атак. Для защиты от данных угроз ГК «Элемент» было принято решение о внедрении Smart Business Alert (SBA) — сервиса класса Digital Risk Protection (DRP), разработанного в Кросстехе.

Перед командой «Кросстеха» стояла задача нарастить уже существующий арсенал средств информационной защиты ГК «Элемент». Ключевое требование заказчика заключалось в возможности оперативно отслеживать в сети появляющиеся вредоносные ресурсы, нацеленные на нанесение ущерба или эксплуатирующие бренд заказчика, с возможностью мгновенного реагирования.

Система SBA от «Кросстеха» обеспечивает мониторинг по четырем ключевым направлениям: защита бренда: выявление фишинговых ресурсов и дипфейков с использованием образа сотрудников; защита ИТ-активов: обнаружение утечек баз данных, фактов хищения исходного кода или заражения его стиллерами; мониторинг персонала и контрагентов: проверка благонадежности партнеров, отслеживание активности ключевых сотрудников на рынке труда; противодействие финансовому фроду: поиск фальшивых интернет-магазинов, работающих под брендом организации.

На старте проекта эксперты «Кросстеха» провели интервью с командой ИБ «Элемента», чтобы как можно точнее определить болевые точки. На основе этого подобрали оптимальные модули мониторинга, сформировали семантическое ядро ключевых слов, определили SLA и формат экстренного реагирования, настроили для команды ИБ личный кабинет.

Система SBA ежедневно сканирует тысячи источников в автоматическом режиме с возможностью ручного управления опытными аналитиками Кросстеха. Это исключает ложные срабатывания и позволяет глубоко оценивать контекст инцидента. При подтверждении угрозы (например, выявлении мошеннического приложения) аналитик запускает протокол реагирования: верифицирует данные, уведомляет клиента и инициирует блокировку ресурса через магазины приложений и регуляторов.

Весь процесс прозрачен: в личном кабинете клиент в режиме реального времени видит статистику, статусы проверок и комментарии аналитиков. Для удобства интеграции данные из SBA можно выгружать по API в CRM, SOC или сервисы проверки контрагентов. Помимо мониторинга и реагирования 24/7 команда Кросстеха готовит регулярные аналитические отчеты с трендами атак и рекомендациями по укреплению защиты.

По итогам внедрения ГК «Элемент» значительно расширила периметр мониторинга и усилила способность предотвращать кибератаки на этапе их подготовки. За год совместной работы сервис SBA помог выявить и заблокировать фишинговые и фейковые ресурсы, а также выявить публикации вредоносного кода. Важным показателем эффективности стало укрепление доверия к бренду: клиент отметил снижение репутационных рисков.

По итогам сотрудничества ГК «Элемент» продлила подписку на SBA, а также выступила с инициативой по развитию функциональности сервиса.

«Промышленные предприятия сталкиваются с целым спектром цифровых угроз: от фишинга и поддельных сайтов до утечек данных и попыток использовать их бренд в мошеннических схемах. Такие угрозы возникают за пределами корпоративной инфраструктуры, поэтому их важно своевременно обнаруживать и пресекать. Для нас особенно ценно, что SBA помогает защищать предприятия реального сектора экономики. Благодарим ГК «Элемент» за доверие и сотрудничество. Обратная связь команды клиента помогает нам развивать сервис с учетом практических задач промышленности», — сказал Сергей Трухачев, руководитель сервиса SBA «Кросстех».

«В современном бизнесе уже недостаточно рассматривать безопасность в контексте только классический защиты, сегодня важны элементы наступательной безопасности, позволяющие выявлять широкий спектр внешних угроз и рисков, чтобы иметь возможность вовремя реагировать и митигировать их еще на ранней стадии», — сказал Александр Дворянский, директор по информационной безопасности Группы компаний «Элемент».