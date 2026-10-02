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Знания для киберзащиты: F6 стала партнером программы «Цифровое долголетие»

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, присоединилась к инициативе «Цифровое долголетие», которая стартовала с 1 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители F6.

Программа, организованная проектом «Цифровая Россия», направлена на повышение цифровой грамотности людей старшего поколения. Первое обучающее занятие для цифровых волонтеров, которые станут проводниками в мир безопасного использования цифровых технологий, эксперты F6 провели в конце сентября 2026 г.

Идея программы «Цифровое долголетие» возникла по итогам «Цифрового диктанта», который федеральный партийный проект «Цифровая Россия» провел в апреле 2026 г. В акции приняли участие около 50 тыс. человек. Результаты диктанта показали устойчивый запрос пользователей старшего поколения на понятную, прикладную помощь при пользовании гаджетами. Порой им бывает сложно разобраться в нужном приложении, оформить услугу онлайн, заметить действия мошенников до того, как они успели причинить вред, или просто безопасно пользоваться мобильным телефоном.

С октября 2026 г. по июнь 2027 г. партнеры «Цифрового долголетия», в число которых входит компания F6, проведут обучающие занятия для цифровых волонтеров и кураторов проекта. Они, в свою очередь, совместно с региональными отделениями Союза пенсионеров России организуют офлайн-обучение слушателей программы.

Эксперты F6 дали старт обучению цифровых волонтеров: консультант по кибербезопасности Сергей Золотухин провел серию мастер-классов в онлайн-формате по теме «Новая среда для взаимодействия. Защита в киберпространстве».

Обучение объединило активистов из десятков регионов России. Слушателями курсов стали представители из Астраханской, Ивановской, Челябинской, Волгоградской, Курской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Тюменской, Иркутской и Амурской областей, а также Краснодарского и Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Кабардино-Балкарской Республики и других регионов.

«Миссия нашей компании – борьба с киберпреступностью, и мы четко понимаем, насколько важна для безопасности общества его информированность об угрозах в цифровой среде. Сотрудничество с проектом «Цифровая Россия» позволяет поделиться нашим опытом защиты от киберугроз с теми, на кого направлены главные атаки мошенников. Тем самым мы вместе помогаем укрепить цифровую самооборону не только самих участников проекта, но и их семей, родственников и друзей – и всей нашей страны», – сказал Сергей Золотухин, консультант по кибербезопасности компании F6.

«Цифровое долголетие» – это не просто просветительское мероприятие, а актуальный и своевременный ответ на запрос граждан, важный шаг к формированию доступной и надежной цифровой экосистемы для каждого жителя страны. Мы подошли к реализации проекта основательно – с предварительным обучением лекторов, максимальным информированием аудитории. Проект призван не просто научить пользоваться приложениями, а дать людям старшего поколения уверенность и безопасность в цифровом пространстве – и именно в этом мы видим его главную социальную ценность», – сказал Антон Немкин, депутат Государственной Думы России, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».

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