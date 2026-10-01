Рынок публичных облаков в России достиг 383 млрд руб. и меняет темп роста

Аналитическая компания Apple Hills Digital совместно с Cloud.ru, Selectel, Yandex Cloud и «Турбо Облаком» представила новый выпуск ежегодного исследования российского рынка облачных сервисов с данными за 2025 г., первое полугодие 2026 г. и сценариями развития до 2030 г. Об этом CNews сообщили представители Apple Hills Digital.

Apple Hills Digital публикует результаты ежегодного исследования «Рынок облачных сервисов в РФ». В нем представлен анализ динамики сегментов IaaS, PaaS и SaaS в 2022–2025 гг. и рассмотрены основные тренды. В отчете также приведены оценки лидеров рынка — какие факторы определят развитие каждого сегмента до 2030 г. Отчет также содержит практические выводы и рекомендации для облачных провайдеров и корпоративных заказчиков.

Объем рынка увеличился, темп роста снижается

В 2025 г. суммарные расходы российских клиентов на облачные сервисы во всех типах развертывания — публичных, частных и локальных, включая внутреннее потребление в экосистемах, составили 487 млрд руб. Рыночное потребление (без учета внутреннего потребления в экосистемах) составило 417 млрд руб., из них 383 млрд руб. пришлось на рынок публичных облачных сервисов, детально рассмотренный в исследовании.

В 2025 г. рост рынка к 2024 г. замедлился до 25% (против 30% годом ранее). С 2022 г. по 2025 г. рынок рос в среднем на 26% в год, увеличившись со 191 млрд руб. вдвое.

Структура российского рынка публичных облачных сервисов в 2024–2025 гг. не поменялась: сохраняется преобладание готовых приложений — на сегмент SaaS пришлось 65% рынка (248 млрд руб., +23% к 2024 году); на IaaS — 25% (96 млрд руб., +29% к 2024 г.); на PaaS — только 10% (39 млрд руб., +29% к 2024 г.).

Доли этих сегментов заметно отличаются от структуры мирового рынка, где доля PaaS примерно втрое выше — и это одна из точек роста для российских провайдеров на ближайшие годы. Внутри PaaS быстрее всего растут AI/ML-платформы и управляемые базы данных (DBaaS).

Два сценария развития рынка до 2030 г.

Данные за первое полугодие 2026 г. говорят о замедлении рынка, хотя по неполному периоду пока нельзя точно определить среднесрочную траекторию. Поэтому прогноз представлен в виде диапазона между двумя сценариями: «Продолжение тренда» и «Замедление роста».

Сценарий «Продолжение тренда» предполагает среднегодовой рост рынка (CAGR) в 2025–2030 гг. на уровне 19% с достижением 930 млрд руб. к 2030 г. Сценарий «Замедление роста», учитывающий признаки торможения рынка в 2026 г., дает CAGR 12% и объем рынка в 666 млрд руб. к 2030 г.

Прогнозы сегментов SaaS, IaaS и PaaS также приведены в двух сценариях: SaaS — от 420 млрд руб. (CAGR 11%) до 567 млрд руб. (CAGR 18%) к 2030 г.; IaaS — от 165 млрд руб. (CAGR 11,5%) до 241 млрд руб. (CAGR 20%) к 2030 г.; PaaS — от 81 млрд руб. (CAGR 16%) до 122 млрд руб. (CAGR 26%) к 2030 г.

Драйверы и барьеры развития рынка

Исследование обобщает результаты масштабных опросов корпоративных заказчиков и ведущих провайдеров облачных сервисов, проведенных Apple Hills Digital. Среди факторов роста рынка — потребность в гибкости ресурсов на фоне дорогого заемного капитала и неустойчивости развития бизнеса в разных отраслях, расширение использования ИИ, миграция с устаревающего оборудования и ПО иностранных вендоров. Сдерживают рынок ограниченная функциональная зрелость PaaS-экосистемы, сложные макроэкономические условия, ужесточение регулирования, рост пиратства ПО и осторожность бизнеса в условиях высокой стоимости капитала.

Что это значит для заказчиков

Тарифы на облачные сервисы уже растут под давлением подорожания серверов и памяти, роста налоговой нагрузки, и в ближайшие годы эта тенденция, вероятно, сохранится. Однако собственное оборудование дорожает еще быстрее, поэтому облако остается способом экономии — при условии контроля расходов, внедрения FinOps и динамического управления ресурсами. Снизить риски помогут долгосрочные договоры с фиксацией цен, гибридные и мультиоблачные стратегии и заблаговременное резервирование мощностей, прежде всего серверов с GPU. При выборе провайдера все важнее его соответствие требованиям регуляторов, отказоустойчивость архитектуры и возможность легко перенести нагрузку к другому провайдеру.

Что это значит для провайдеров

Экономическая неопределенность, рост налоговой нагрузки и высокая ставка ЦБ повышают требования к окупаемости инвестиций. На фоне дефицита и подорожания GPU и памяти провайдеры делают ставку на эффективность использования оборудования, инференс и готовые ИИ-модели, в том числе российские, спрос на которые поддерживает законодательство и регулирование. Конкурентным преимуществом становятся предсказуемые тарифы, отраслевые решения для традиционных секторов, где проникновение облаков пока невысоко, а также соответствие растущим требованиям к безопасности и суверенитету данных.

«Темп роста российского рынка облачных сервисов меняется: в первом полугодии 2026 г. проявились признаки замедления той положительной динамики, которую мы наблюдаем уже много лет. С другой стороны, все более заметным драйвером в сегментах IaaS и PaaS становится запрос на инфраструктуру для ИИ, повышенным спросом также пользуются гибридные облачные среды и защищенная инфраструктура в публичном облаке. Возможное влияние этих разнонаправленных факторов на прогноз развития рынка мы рассматривали в этом исследовании, активное участие в подготовке которого приняли все ведущие российские провайдеры — лидеры облачного рынка», — отметил Василий Пименов, руководитель программ исследований Apple Hills Digital.

Методология

Прогноз размера рынка по сегментам IaaS, PaaS и SaaS основан на исторических данных и экстраполяции трендов. Расчеты верифицированы на соответствие отраслевым аналогам и экспертным оценкам, в том числе с ведущими игроками рынка. Данные для исследования предоставили более 50 ведущих российских провайдеров облачных сервисов. В работе использованы результаты двух масштабных опросов ИТ-руководителей, а также других исследований облачного рынка, выполненных Apple Hills Digital в 2025–2026 гг. Объем рынка представлен в рублях без учета НДС.