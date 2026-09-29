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«Авито Работа» и «МТС Линк»: почти половина россиян готовы использовать цифровые сервисы для адаптации на новой работе

Почти половина россиян (49%) готовы использовать приложение или корпоративный портал для адаптации на новом рабочем месте, а 26% ожидают, что единая цифровая платформа сократит время вхождения в должность более чем наполовину. Такие данные показало совместное исследование «Авито Работы» и «МТС Линк», проведенное в сентябре 2026 г. среди 10 тыс. совершеннолетних россиян. Участники рассказали, что помогает им освоиться на новом месте и каких цифровых инструментов для коммуникации они ждут от работодателей.

В целом 74% россиян допускают использование цифровых сервисов для адаптации на новом рабочем месте. Для четверти (25%) решение зависит от удобства и содержания сервиса. При этом 72% россиян считают, что цифровая платформа могла бы сократить время адаптации.

По опыту опрошенных россиян, быстрее освоиться на новом месте помогают наставник (56%), четкие инструкции и чек-листы (33%), обучающие вебинары и курсы (20%). При этом среди цифровых инструментов наиболее полезными в первые дни работы респонденты считают онлайн-обучение (24%), цифровую базу знаний компании (20%), чат-бота или ИИ-помощника для быстрых вопросов, рекомендаций и напоминаний (19%). Виртуальное знакомство с командой были бы полезны 15% респондентов, автоматический план адаптации — 14%, электронный гид по компании — 13%. Все перечисленные цифровые инструменты сочли полезными 27% опрошенных.

Среди ключевых преимуществ цифровых инструментов адаптации участники опроса чаще всего отмечают круглосуточную доступность материалов: 37% ценят возможность разобраться в правилах и задачах в удобное время, в том числе вне офиса. Экономия времени — ключевое преимущество для 31% респондентов: нужную информацию можно найти самостоятельно, не дожидаясь ответа коллег. Единое пространство с материалами, контактами и задачами удобно 26% опрошенных. Снижение стресса в первые дни благодаря четким инструкциям и чек-листам отмечают 23% респондентов. Возможность получать рекомендации и план адаптации с учетом своей роли и опыта важна для 16% опрошенных. Все перечисленные преимущества отметили 17% участников опроса.

Однако знакомство с командой и корпоративными правилами чаще всего проходит на очных встречах в офисе — об этом сообщили 47% респондентов. Живое общение остается важной частью адаптации: именно на очных встречах новички быстрее выстраивают связи с коллегами и лучше понимают культуру компании. Для знакомства с командой и корпоративными правилами 30% опрошенных используют мессенджеры, 26% — единое приложение для общения, обучения и совместной работы, 18% — электронную почту, 17% — корпоративный HR-портал с курсами и базой знаний.

Подход к адаптации заметно различается у разных поколений. Молодые сотрудники 18–24 лет чаще знакомятся с командой и регламентами через мессенджеры и единое корпоративное приложение, тогда как очные встречи в офисе отмечают лишь немногие из них. Среди старших поколений картина обратная: офлайн-формат выбирает большинство.

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«Знакомство с компанией продолжается и после первой встречи с руководителем: сотрудник осваивается в коллективе, разбирается в задачах, задает вопросы, узнает, к кому обращаться за помощью. У молодых россиян значительная часть этого общения уже проходит в цифровой среде: зумеры 18–24 лет чаще всего знакомятся с командой и регламентами через мессенджеры (41%) и единое корпоративное приложение (33%). Об очных встречах в офисе молодые россияне рассказывают реже (28%), тогда как среди представителей старших поколений такой формат преобладает: его чаще всего отмечают респонденты 45–54 лет (56%), 55–64 лет (60%) и от 65 лет (64%). Эти различия показывают, что компаниям важно сочетать несколько способов адаптации. Новичку должно быть удобно и самостоятельно найти информацию, и лично обсудить вопросы с коллегами», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Цифровые инструменты трансформируют большинство HR-процессов. Главный тренд в адаптации сегодня — повышение скорости выхода нового сотрудника на эффективность, и технологии становятся отличным подспорьем для выполнения этой задачи: они облегчают рутину, упрощают поиск информации, привносят структуру и прозрачность. Данные опроса продемонстрировали открытость россиян к цифровизации. Однако суть адаптации остается прежней — человеку важно комфортно погрузиться в работу, понять свои задачи и почувствовать себя частью команды. И здесь наставничество, личный диалог с HR, руководителем и коллегами по-прежнему незаменимы. Наше исследование еще раз подтвердило: приложениям, ИИ и чат-ботам можно делегировать широкий спектр задач, но добиться отличных результатов помогает лишь синергия технологий и живого взаимодействия», — сказала HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева.

Наиболее открытыми к цифровым инструментам оказались жители Казани, Омска и Перми — во всех трех регионах 30% респондентов ответили, что при наличии мобильного приложения, корпоративного веб-портала или единого коммуникационного приложения для адаптации будут использовать его с удовольствием. При этом среди жителей Омска и Перми самыми полезными инструментами в первые дни работы стала цифровая база компании (25%), а в Казани среди ответов лидировали чат-боты (21%). Уже сейчас единое приложение для общения, обучения и совместной работы в корпоративной среде чаще всего по сравнению с другими регионами используется в Омске (36%), а корпоративные HR-порталы — в Москве (24%). Вместе с тем самым распространенным форматом адаптации все еще остаются очные встречи в офисе: чаще всего их упоминали жители Перми (57%), Екатеринбурга (54%) и Нижнего Новгорода (53%), реже всего — респонденты из Омска (40%), Воронежа (40%) и Уфы (42%).

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