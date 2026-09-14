ISPsystem запустила «Магазин приложений» в BILLmanager

ISPsystem (входит в «Группу Астра»), российский разработчик платформ для управления ИТ-инфраструктурой, объявляет о запуске нового модуля «Магазин приложений» в BILLmanager. Решение позволяет провайдерам создавать каталог готовых SaaS- и PaaS-сервисов и продавать их как услугу под ключ. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.

BILLmanager — российская платформа для автоматизации выдачи сервисов, продажи хостинга и построения частных и публичных облаков. Решение обеспечивает полную автоматизацию бизнеса для облачных, сервис- и хостинг-провайдеров: от заказа услуги с сайта до обращения клиента в техническую поддержку. Новый модуль автоматизирует полный цикл от заказа до выдачи доступов. Клиент выбирает нужное приложение (CMS, панель управления, базу данных, мессенджер или другой софт), указывает параметры и оплачивает заказ. В результате он получает полностью настроенный сервис, готовый к работе сразу после оплаты, без необходимости самостоятельно устанавливать и настраивать программное обеспечение.

Для клиента это означает быстрое подключение, экономию на DevOps и предсказуемые расходы. Для провайдера это новый источник дохода за счет продажи ПО как дополнительной услуги к аренде серверов, полная автоматизация процессов и снижение нагрузки на первую линию поддержки. Клиенты реже обращаются с типовыми вопросами об установке WordPress, Nextcloud или 1С.

Архитектура решения включает три компонента. BILLmanager выступает витриной: хранит описания приложений, управляет тарифами, принимает заказы и выставляет счета. VMmanager создает виртуальные серверы, выделяет ресурсы и запускает развертывание. Скрипты развертывания автоматически устанавливают выбранное ПО.

Процесс подключения занимает несколько шагов. Провайдер устанавливает модуль и настраивает приложение: выбирает ОС, скрипт установки и минимальные требования к ресурсам, после чего настраивает тариф типа «Приложение». Клиент оформляет заказ в витрине, BILLmanager передает задачу в VMmanager, где создается сервер, разворачивается ОС и выполняется скрипт установки. Клиент получает уведомление с доступами.

Одна из ключевых возможностей модуля связана с жизненным циклом услуг. При заказе автоматически создаются две сущности: Приложение и Сервер. Удаление приложения уничтожает сервер, что экономит ресурсы площадки. Выключение или блокировка сервера за неоплату мгновенно останавливает работу приложения. Продление приложения автоматически продлевает аренду сервера. Это решает проблему неиспользуемых серверов.

Клиент покупает «Приложение», но инфраструктура остается в его распоряжении. Сервер отображается в общем списке услуг, а root-доступы приходят в едином уведомлении. При необходимости клиент может самостоятельно настроить сервер и программное окружение под свои задачи.

«Магазин приложений стал логичным шагом в развитии экосистемы ISPsystem. Мы даем провайдерам инструмент, который позволяет быстро выйти на рынок готовых сервисов без дополнительных затрат на разработку, а их клиентам получать работающие решения сразу после оплаты. Уверены, что модуль будет востребован как хостинг-провайдерами, так и облачными операторами», — сказала Наталья Царева, директор по продуктам ISPsystem.