Axoft стал дистрибьютором TData

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписал дистрибьюторское соглашение с российским разработчиком TData (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома»). Партнеры Axoft получат доступ к комплексной российской платформе управления данными, объединяющей инструменты для хранения, обработки, интеграции, управления качеством данных и бизнес-аналитики. Axoft сосредоточится на формировании предпродажной и архитектурной экспертизы по продуктам TData, в планах – реализация обучающих программ, технических вебинаров, пилотных проектов для партнеров. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Сотрудничество Axoft и TData объединит сильную технологическую экспертизу разработчика и масштабную партнерскую экосистему дистрибьютора. Партнеры смогут участвовать в крупных проектах цифровой трансформации, импортозамещения и построения корпоративных платформ данных, получат доступ к обучению и демонстрационным стендам – Axoft проведет технические вебинары, предоставит тестовые лицензии для пилотных проектов, совместно с вендором организует сертификацию интеграторов.

Платформа от TData закрывает весь цикл работы с данными – от сбора и хранения до управления качеством данных и визуализации аналитики. Ключевые решения вендора в области хранения и обработки больших данных – RT.DataLake, RT.Warehouse, RT.KeyVaue; RT.WideStore; потоковой и пакетной обработки данных – RT.Streaming; управления корпоративными данными и нормативно-справочной информацией – RT.DataGovernance, RT.MDM; сервисного управления компонентами платформы в модели «Платформа как услуга» / «Локальное развертывание» – RT.ClusterManager; бизнес-аналитики, построения корпоративной отчетности различного уровня сложности – RT.DataVision.

Согласно ежегодному исследованию ЦСР рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных, по итогам 2025 года объем рынка составил 101,9 млрд рублей (прирост 13,9%), а к 2032 году ожидается его увеличение до 281 млрд руб. Пользователи решений вендора – госкорпорации, компании из сегмента крупного и среднего бизнеса с большим объемом данных и потребностью в аналитике. Среди заказчиков продуктов – «Ростелеком», Т2, «Татнефть», ЕВРАЗ, международный аэропорт Шереметьево, ОДК-Цифровые технологии.

Партнеры получат поддержку от дистрибьютора на всех этапах жизненного цикла сделки – от поиска возможностей до подготовки архитектуры решения, пилотных проектов и внедрения. Российские заказчики – доступ к технологиям TData через привычный партнерский канал, комплексную поддержку от команды интегратора, вендора и дистрибьютора, смогут сократить сроки запуска проектов внедрения.

«Сегодня данные становятся одним из ключевых активов бизнеса, а требования к надежности, масштабируемости и технологической независимости платформ хранения и обработки данных продолжают расти. Поэтому сотрудничество с TData, российским разработчиком зрелой экосистемы продуктов для работы с данными, успешно реализующим проекты в крупнейших компаниях страны, имеет для нас важное значение. Чтобы максимально упростить партнерам вывод решений вендора в свои проекты, Axoft сфокусируется на развитии, обучении, предпродажной и маркетинговой поддержке партнерского канала. Уверен, объединение технологической экспертизы производителя и возможностей партнерской экосистемы Axoft позволит предложить рынку эффективную альтернативу зарубежным платформам и станет фактором роста для российского рынка данных», – сказал Шалва Гогуа, директор управления продуктовой экспертизы компании Axoft.

«Для TData партнерский канал – один из ключевых факторов масштабирования бизнеса. Нам важно не просто увеличивать количество партнеров, а создавать вокруг наших решений сильную техническую экспертизу и присутствие в регионах. С Axoft мы сможем системно обучать интеграторов, помогать им на этапе проектирования и пилотирования и вместе выходить в сложные проекты. В результате заказчик получает не просто российскую платформу управления данными, а команду вендора, дистрибьютора и интегратора, которая способна провести проект от архитектуры до внедрения, быть рядом и обеспечить сервис и поддержку на высшем уровне», – сказала Наталья Мишина, директор по работе с партнерами TData.