Разделы

ПО Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Программы, данные, микросхемы: кто регистрирует решения для цифровизации? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по данным Роспатента проанализировал динамику государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем за последнее десятилетие, а также основные направления цифровых разработок и состав правообладателей. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

На программы для ЭВМ приходится более четырех из пяти регистраций по трем рассматриваемым видам объектов. В 2025 г. в Роспатент поступило 38,6 тыс. заявок на их регистрацию, зарегистрировано 38,1 тыс. программ. За год число зарегистрированных программ увеличилось на 17,5%, а по сравнению с 2015 г. — в 2,8 раза.

Почти все заявки (свыше 99,9%) на регистрацию программ для ЭВМ в 2025 г. подали отечественные разработчики. Среди регистрируемых решений представлены системы автоматизированного проектирования (САПР) и инженерного моделирования, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, системы управления технологическими процессами, медицинские информационные системы, ПО для энергетики и нефтегазового комплекса, образовательные платформы и финансово-аналитические продукты.

Масштабы регистрации баз данных значительно ниже, чем программ для ЭВМ, однако в последнее десятилетие эти показатели в целом устойчиво росли. В 2015 г. в России было подано порядка 1,7 тыс. заявок на регистрацию баз данных, в 2025 г. — уже 6,7 тыс., то есть почти в 4 раза больше. Число зарегистрированных баз данных за этот период выросло более чем в 3,6 раза — с 1,8 тыс. в 2015 г. до 6,6 тыс. в 2025 г.

Почти все зарегистрированные базы данных также принадлежат российским правообладателям. Значительную часть баз составляют наборы данных, накопленные в ходе медицинских и биологических исследований: регистры пациентов, результаты диагностики, геномные и микробиологические коллекции. Широко представлены образовательные и экологические ресурсы, геопространственные и статистические данные. Присутствуют также размеченные датасеты для задач машинного обучения.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Самый заметный рост в 2025 г. отмечен в сегменте топологий интегральных микросхем (ИМС) — наиболее редких среди рассматриваемых объектов: по сравнению с 2024 г. число заявок увеличилось с 324 до 478, а регистраций — с 286 до 452. По сравнению с 2015 г. оба показателя выросли более чем втрое.

Доля иностранных решений в данной категории тоже ограничена, но чуть выше, чем в программах для ЭВМ и базах данных: порядка 4% заявок в среднем в течение всего рассматриваемого периода. Многие разработки ориентированы на импортозамещение компонентной базы. Большинство регистрируемых топологий относится к силовой и аналоговой, сверхвысокочастотной электронике, цифровым и смешанным схемам. Отдельные направления — сенсорные, оптоэлектронные, радиационно-стойкие микросхемы.

За период 2015–2025 гг. существенно выросла активность российских правообладателей в отношении регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий ИМС. Особенно заметный рост начался после 2020 г., когда на фоне пандемии COVID-19 усилился спрос на цифровые решения. Санкционное давление дополнительно стимулировало развитие отечественной микроэлектроники. При этом три сегмента различаются по составу наиболее активных правообладателей. Программы для ЭВМ часто регистрируют государственные структуры и компании с госучастием, базы данных — университеты и научные организации, топологии микросхем — специализированные предприятия микроэлектроники. В последнем случае важную роль играет государство как заказчик НИОКР, за которым нередко закрепляются права на полученные результаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

ИИ Claude и ChatGPT притворяются людьми и убеждают живых пользователей участвовать в кибератаках

Бизнес сталкивается с ограничениями ноукод-разработки

Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

CNews открывает «Школу Роста»: интенсивное обучение цифровым технологиям для бизнеса

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще