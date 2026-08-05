Программы, данные, микросхемы: кто регистрирует решения для цифровизации? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по данным Роспатента проанализировал динамику государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем за последнее десятилетие, а также основные направления цифровых разработок и состав правообладателей. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

На программы для ЭВМ приходится более четырех из пяти регистраций по трем рассматриваемым видам объектов. В 2025 г. в Роспатент поступило 38,6 тыс. заявок на их регистрацию, зарегистрировано 38,1 тыс. программ. За год число зарегистрированных программ увеличилось на 17,5%, а по сравнению с 2015 г. — в 2,8 раза.

Почти все заявки (свыше 99,9%) на регистрацию программ для ЭВМ в 2025 г. подали отечественные разработчики. Среди регистрируемых решений представлены системы автоматизированного проектирования (САПР) и инженерного моделирования, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, системы управления технологическими процессами, медицинские информационные системы, ПО для энергетики и нефтегазового комплекса, образовательные платформы и финансово-аналитические продукты.

Масштабы регистрации баз данных значительно ниже, чем программ для ЭВМ, однако в последнее десятилетие эти показатели в целом устойчиво росли. В 2015 г. в России было подано порядка 1,7 тыс. заявок на регистрацию баз данных, в 2025 г. — уже 6,7 тыс., то есть почти в 4 раза больше. Число зарегистрированных баз данных за этот период выросло более чем в 3,6 раза — с 1,8 тыс. в 2015 г. до 6,6 тыс. в 2025 г.

Почти все зарегистрированные базы данных также принадлежат российским правообладателям. Значительную часть баз составляют наборы данных, накопленные в ходе медицинских и биологических исследований: регистры пациентов, результаты диагностики, геномные и микробиологические коллекции. Широко представлены образовательные и экологические ресурсы, геопространственные и статистические данные. Присутствуют также размеченные датасеты для задач машинного обучения.

Самый заметный рост в 2025 г. отмечен в сегменте топологий интегральных микросхем (ИМС) — наиболее редких среди рассматриваемых объектов: по сравнению с 2024 г. число заявок увеличилось с 324 до 478, а регистраций — с 286 до 452. По сравнению с 2015 г. оба показателя выросли более чем втрое.

Доля иностранных решений в данной категории тоже ограничена, но чуть выше, чем в программах для ЭВМ и базах данных: порядка 4% заявок в среднем в течение всего рассматриваемого периода. Многие разработки ориентированы на импортозамещение компонентной базы. Большинство регистрируемых топологий относится к силовой и аналоговой, сверхвысокочастотной электронике, цифровым и смешанным схемам. Отдельные направления — сенсорные, оптоэлектронные, радиационно-стойкие микросхемы.

За период 2015–2025 гг. существенно выросла активность российских правообладателей в отношении регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий ИМС. Особенно заметный рост начался после 2020 г., когда на фоне пандемии COVID-19 усилился спрос на цифровые решения. Санкционное давление дополнительно стимулировало развитие отечественной микроэлектроники. При этом три сегмента различаются по составу наиболее активных правообладателей. Программы для ЭВМ часто регистрируют государственные структуры и компании с госучастием, базы данных — университеты и научные организации, топологии микросхем — специализированные предприятия микроэлектроники. В последнем случае важную роль играет государство как заказчик НИОКР, за которым нередко закрепляются права на полученные результаты.