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ActiveCloud запустил в России мониторинг ИТ-инфраструктуры по подписке

Облачный провайдер ActiveCloud объявил о запуске в России MaaS, готовой системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе Zabbix. Сервис позволяет контролировать серверы, сайты и другие ИТ-объекты, получать уведомления о сбоях и отклонениях без развертывания и самостоятельного администрирования собственной системы мониторинга.

Сервис работает по ежемесячной подписке и собирает данные о загрузке процессоров, использовании оперативной памяти и дисков, доступности сайтов и других параметрах инфраструктуры. Пользователям доступны панели визуализации, автоматические триггеры, архив данных и уведомления по электронной почте и в других каналах.

Сервер мониторинга ActiveCloud размещен отдельно от инфраструктуры клиента. Поэтому система продолжает отправлять оповещения, даже если серверы, сетевое оборудование или облачная площадка компании полностью недоступны. ИТ-команда узнает о проблеме сразу после срабатывания триггера, а не от сотрудников или клиентов.

MaaS можно использовать для мониторинга объектов, размещенных в любых центрах обработки данных, публичных и частных облаках, а также во внутренней инфраструктуре компании. Услуга рассчитана прежде всего на интернет-магазины, онлайн-сервисы, SaaS-платформы, малые и средние компании и DevOps-команды, которым требуется быстро организовать контроль инфраструктуры без покупки сервера и выделения сотрудников на поддержку Zabbix.

«Во многих компаниях необходимость в полноценном мониторинге очевидна, но его запуск постоянно откладывается. Нужно выделить сервер, установить и обновлять систему, настроить шаблоны, триггеры и каналы оповещения. Мы убрали этот подготовительный этап: компания получает готовую панель мониторинга и может сразу подключать к ней свою инфраструктуру. При этом внешний контур продолжит работать и сообщит о проблеме, даже если основная площадка окажется полностью недоступна», — сказал Ярослав Толкачев, менеджер по продуктам SaaS компании ActiveCloud.

Пользователям доступны тарифы Basic, Pro и Enterprise. Basic рассчитан на базовый мониторинг Linux, Windows или веб-ресурсов, Pro включает расширенный набор шаблонов и несколько каналов оповещения, включая электронную почту и подключенные системы. Для инфраструктуры со специальными требованиями предусмотрен Enterprise с выделенной инсталляцией, индивидуальными настройками и технической поддержкой.

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Стоимость Basic начинается от 325 руб. в месяц с НДС, Pro — от 650 руб. в месяц с НДС. Дополнительные каналы оповещения, пользователи и шаблоны мониторинга подключаются отдельно. Для Basic и Pro действует бесплатный пробный период на 30 дней без ограничения по числу объектов мониторинга.

Подключить сервис можно через биллинг ActiveCloud. После оформления заказа пользователь получает доступ к панели мониторинга и инструкции по настройке, а при необходимости подключение объектов можно передать специалистам провайдера.

Новая услуга стала частью портфеля облачных решений ActiveCloud и может использоваться как самостоятельно, так и вместе с хостингом, облачной инфраструктурой и услугами технического сопровождения компании.

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