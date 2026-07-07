Группа «Уралхим» запустила единую цифровую экосистему «Сфера» на базе «1С:ERP. Управление холдингом»

Компания «1С-Корпоративные системы управления» («1С-КСУ») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в группе «Уралхим». Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена в пилотном контуре «Уралхим-Транс» и далее станет основой для масштабирования на другие бизнес-единицы группы.

В рамках проекта (внутреннее название в группе «Уралхим» — «Сфера») в «Уралхим-Транс» осуществлён переход от многолетней практики глубокой кастомизации к применению преимущественно типового функционала «1С:ERP.Управление холдингом» без остановки операционной деятельности и без параллельного ведения двойного учёта.

До внедрения предприятия группы «Уралхим» эксплуатировали систему «1С:Управление производственным предприятием» более 15 лет. Уже к 2022 г. платформа не обеспечивала совместимость с импортонезависимым технологическим стеком. Высокий уровень кастомизации и большое количество интеграций — более 7 тыс. интеграционных потоков — делал систему дорогой и сложной в сопровождении. Существующее решение не отвечало требованиям масштабирования, имело ограниченную совместимость с другими информационными системами, а скорость внедрения изменений снижалась.

Специалисты «1С-КСУ» совместно с ИТ-подразделением группы «Уралхим» и партнерами «Корп Софт», «ИТ-Экспертиза» реализовали стратегический переход от глубокой кастомизации под устоявшиеся процессы к максимальному использованию стандартного функционала «1С:ERP.Управление холдингом». Такой подход позволил снизить зависимость от сложных доработок, упростить сопровождение и обеспечить возможность дальнейшего развития платформы без существенных затрат на модернизацию. Удалось настроить стандартный функционал так, чтобы переход прошёл с минимальными изменениями для пользователей. Операционные процессы не были нарушены, пользователи продолжили работу. Это позволило обеспечить непрерывность бизнеса при полной смене системы.

Архитектура решения построена полностью на российском ПО: платформа «1С:Предприятие 8.3», ОС Astra Linux и СУБД Postgres Professional Enterprise Edition. Развёрнута системно-техническая инфраструктура из четырёх ландшафтов: разработки, тестирования, подготовительного и промышленного. Осуществлен переход на использование «1С:Интеграция КОРП» для обеспечения интеграционного взаимодействия со смежными системами и «1С:Документооборот 2.1» для автоматизации функций электронного документооборота.

Проект охватил ключевые процессы операционного и финансового контура: управление цепочками поставок (закупки, планирование, работа с поставщиками, учёт неотфактурованных поставок); управление продажами и логистикой (заказы, отгрузки, взаиморасчёты, адресная и ордерная логистика); финансовый контур и казначейство (бюджетирование, управление денежными средствами, расчёт себестоимости методом ABC); регламентированный, налоговый учёт и МСФО; документооборот и интеграция — 119 интеграционных потоков со смежными системами.

Автоматизировано более 600 бизнес-процессов, 240 видов документов, 55 регистров, унифицированы 145 справочников, разработано 255 отчётов. Количество автоматизированных рабочих мест — 450. Объём информационной базы составляет 30 ГБ, ежедневно вводится 430+ документов.

Ключевые результаты проекта: 100% снижение зависимости от зарубежного программного обеспечения; 89% ускорение получения управленческой отчётности; 15% сокращение сроков исполнения заказов и оказания услуг; 10% снижение операционных и административных расходов.

Общий объём работ превысил 250 тыс. человеко-часов. Проект реализован менее чем за два года — с марта 2024 г. по январь 2026 г.

«Внедрение „1С:ERP. Управление холдингом“ для нас – это переход на другой уровень зрелости процессов, командного взаимодействия и управления изменениями. В сжатые сроки проектная команда решила задачу очень высокого уровня сложности: пересобрала сам подход к автоматизации, отказалась от привычной логики глубокой кастомизации и перешла к работе с типовым функционалом, сохранив при этом устойчивость бизнеса и привычный рабочий ритм пользователей. Отдельно хочу отметить уровень партнёрства внутри проекта. В этой работе не было деления на внутреннюю и внешнюю команду: заказчик, подрядчики, ИТ-команда, пользователи, эксперты – все работали на общий результат. Именно это позволило проекту стартовать и дать компании ощутимый эффект: система заработала, пользователи вошли в новый контур, а команда получила реальный опыт, на который можно опираться при дальнейшем тиражировании решения», — отметила Наталья Старикова, генеральный директор «Уралайтех» (ИТ-подразделение ОХК «Уралхим»).

«Мы предложили заказчику решение, которое закрыло текущие потребности и задало стандарт управления для всей группы «Уралхим» на годы вперёд. Опыт внедрения новой системы в таком масштабе (задействовано большое количество процессов, функций, направлений и участников, что предъявляет высокие требования к координации кросс-функционального взаимодействия), для нас особо интересен и ценен. Радует, что этот шаг – использование типового функционала, уже дал ощутимые бизнес-результаты», — сказала Елена Легкая, эксперт-руководитель проекта со стороны «1С-КСУ».