BSS превращает чат-платформу в интеллектуальный центр управления диалогами: релиз 2.5 с RAG и кобраузингом

Российский разработчик BSS, известный своими решениями в области речевых технологий и ИИ, анонсировал выход версии 2.5 омниканальной чат-платформы. Обновление превращает стандартный АРМ оператора в гибридный интеллектуальный интерфейс, где классические каналы связи дополняются продвинутыми ИИ-инструментами, функцией совместного просмотра экрана и гибкими сценариями персонализации. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Новая версия платформы BSS делает акцент на предиктивной поддержке оператора и бесшовной интеграции. Ключевым улучшением стала встроенная генерация подсказок на основе RAG (Retrieval-Augmented Generation) — система автоматически подтягивает релевантные фрагменты базы знаний прямо в окно диалога, реализуя полный цикл работы с RAG без необходимости переключения между системами. Для повышения скорости ответа добавлены настраиваемые шаблоны сообщений и пользовательские команды, адаптируемые под специфику веб-виджета и мессенджеров. Что касается последних, то добавлена поддержка корпоративных мессенджеров VK Teams и Slack.

С технической стороны релиз 2.5 закрывает запросы бизнеса на гибкость: появилась возможность интеграции мобильных приложений через REST API без обязательного использования WebSocket, реализован b2b-адаптер для работы через сторонний бэкенд, а также расширены сценарии авторизации клиентов, обращающихся к веб-виджету — от JS callback с настраиваемыми полями до bearer token-инициализации виджета. Внимание разработчиков также привлекли функции управления жизненным циклом данных: теперь администраторы могут настраивать периоды очистки и архивации диалогов и отчетов прямо через веб-интерфейс чат-платформы.

Для операторов добавлены важные тактические инструменты: отдельные кнопки для запроса номера телефона и геолокации абонента, режим приватного обмена сообщениями между сотрудниками, отложенные сообщения и точное отображение времени ожидания в очереди. Возможность повторного открытия сессии с закреплением за тем же оператором и кобраузинг (совместный просмотр экрана) в веб-виджете существенно повышают NPS и снижают число повторных обращений.

«Новая версия чат-платформы отражает наш подход к построению интеллектуальной CX-платформы нового уровня. Мы интегрируем ИИ не как "замену человека", а как усиление его компетенций — через RAG-подсказки, сценарные автозаполнения и адаптивный интерфейс. Это позволяет нашим заказчикам кратно сокращать время решения инцидентов и использовать единое окно для управления всеми клиентскими коммуникациями, будь то мессенджер, веб-сайт или мобильное приложение», — сказал Александр Крушинский, директор департамента голосовых цифровых технологий BSS.

Чат-платформа BSS — это единый интерфейс взаимодействия с клиентом, который повышает эффективность работы сотрудников, улучшает качество обслуживания и оптимизирует рабочие процессы. Решение встраивается в существующий ИТ-ландшафт, настраивается без программирования и закрывает потребности как крупных B2B-корпораций, так и сервисных операторов.