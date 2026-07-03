Разделы

ПО Софт
|

BSS превращает чат-платформу в интеллектуальный центр управления диалогами: релиз 2.5 с RAG и кобраузингом

Российский разработчик BSS, известный своими решениями в области речевых технологий и ИИ, анонсировал выход версии 2.5 омниканальной чат-платформы. Обновление превращает стандартный АРМ оператора в гибридный интеллектуальный интерфейс, где классические каналы связи дополняются продвинутыми ИИ-инструментами, функцией совместного просмотра экрана и гибкими сценариями персонализации. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Новая версия платформы BSS делает акцент на предиктивной поддержке оператора и бесшовной интеграции. Ключевым улучшением стала встроенная генерация подсказок на основе RAG (Retrieval-Augmented Generation) — система автоматически подтягивает релевантные фрагменты базы знаний прямо в окно диалога, реализуя полный цикл работы с RAG без необходимости переключения между системами. Для повышения скорости ответа добавлены настраиваемые шаблоны сообщений и пользовательские команды, адаптируемые под специфику веб-виджета и мессенджеров. Что касается последних, то добавлена поддержка корпоративных мессенджеров VK Teams и Slack.

С технической стороны релиз 2.5 закрывает запросы бизнеса на гибкость: появилась возможность интеграции мобильных приложений через REST API без обязательного использования WebSocket, реализован b2b-адаптер для работы через сторонний бэкенд, а также расширены сценарии авторизации клиентов, обращающихся к веб-виджету — от JS callback с настраиваемыми полями до bearer token-инициализации виджета. Внимание разработчиков также привлекли функции управления жизненным циклом данных: теперь администраторы могут настраивать периоды очистки и архивации диалогов и отчетов прямо через веб-интерфейс чат-платформы.

Для операторов добавлены важные тактические инструменты: отдельные кнопки для запроса номера телефона и геолокации абонента, режим приватного обмена сообщениями между сотрудниками, отложенные сообщения и точное отображение времени ожидания в очереди. Возможность повторного открытия сессии с закреплением за тем же оператором и кобраузинг (совместный просмотр экрана) в веб-виджете существенно повышают NPS и снижают число повторных обращений.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Новая версия чат-платформы отражает наш подход к построению интеллектуальной CX-платформы нового уровня. Мы интегрируем ИИ не как "замену человека", а как усиление его компетенций — через RAG-подсказки, сценарные автозаполнения и адаптивный интерфейс. Это позволяет нашим заказчикам кратно сокращать время решения инцидентов и использовать единое окно для управления всеми клиентскими коммуникациями, будь то мессенджер, веб-сайт или мобильное приложение», — сказал Александр Крушинский, директор департамента голосовых цифровых технологий BSS.

Чат-платформа BSS — это единый интерфейс взаимодействия с клиентом, который повышает эффективность работы сотрудников, улучшает качество обслуживания и оптимизирует рабочие процессы. Решение встраивается в существующий ИТ-ландшафт, настраивается без программирования и закрывает потребности как крупных B2B-корпораций, так и сервисных операторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Microsoft создала новую Windows. Она работает в браузере и полностью зависит от нейросетей

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще