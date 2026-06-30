Удмуртия вместо Сочи: куда недорого поехать за гастровпечатлениями

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и сервис «Работа.ру» и провели исследование и выяснили предпочтения россиян в сфере гастрономического туризма. В опросе приняли участие более 3,2 тыс. пользователей «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Куда ведут вкусовые рецепторы

Безусловным магнитом для гурманов остается Кавказ — его сочные хинкали, осетинские пироги и уникальные сыры привлекают 33% опрошенных. Следом предсказуемо идет щедрый юг России (17%). Дальний Восток, который выбрали 15% респондентов, действительно становится новой кулинарной Меккой. По данным аналитиков «ЮMoney», только с 1 мая по 20 июня 2026 г. число заказов в Приморье выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: ради свежих гребешков, крабов и уникального фьюжна туристы готовы преодолевать тысячи километров.

Несмотря на проверенное временем качество, цены на юге России и в Приморском крае остаются одними из самых высоких. По данным «ЮMoney», самый высокий средний чек в кафе зафиксирован в Сочи — 4,38 тыс. руб. (+16%). Также средний чек вырос в Краснодарском крае на 15%, до 2,76 тыс. руб., и в Краснодаре — до 2,7 тыс. руб. (+8%). Еще один лидер — Приморский край, где средний чек за год не изменился и составил 3,11 тыс. руб.

Такая ценовая динамика закономерно заставляет путешественников искать альтернативы. Аналитика платежей «ЮMoney» впервые показала мощный сдвиг туристического интереса в сторону регионов, которые ранее редко ассоциировались с массовым гастротуризмом.

Платежные данные «ЮMoney» показывают, что с 1 мая по 20 июня 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. спрос вырос в Приволжье и на Урале.

Куда ехать за едой, если не на Кавказ

Лидером по динамике роста спроса стала Удмуртская Республика — здесь количество заказов готовой еды и бронирований в ресторанах выросло в 2,5 раза. Оренбургская область показала двукратный рост, Омская — 72%, а Нижегородская — 66%. При этом средний чек остается доступным для большинства туристов: в Удмуртии он составил 1,16 тыс. руб., в Оренбургской области — 1,8 тыс. руб., в Омской — 2,45 тыс. руб., а в Нижегородской — 1,89 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что такая децентрализация туризма — не просто сезонная аномалия, а устойчивая тенденция, открывающая для путешественников колоссальные гастрономические перспективы.

«Современный гастротуризм все чаще уводит путешественников от раскрученных направлений. Данные «ЮKassa» показывают, что помимо лидеров роста доступный средний чек на кафе и в Татарстане — 1,6 тыс. руб., и в Вологодской области — 1,54 тыс. руб., и во Владимирской — 1,8 тыс. руб. Это регионы с богатыми кулинарными традициями, но пока без туристической наценки. Современные платёжные сервисы позволяют забронировать столик онлайн, оплатить фермерские продукты или оставить чаевые шеф-повару — все в один клик, как и на популярных российских курортах», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

От рынков до высокой кухни: как мы пробуем Россию

По результатам опроса, для 44% россиян важно в путешествии попробовать новые сочетания и вкусы. Еще 31% делают это редко, а 25% респондентов предпочитают проверенные блюда.

Интересно, что форматы погружения в местную гастрономию становятся всё более осознанными. Данные показывают, что 52% туристов доверяют проверенным ресторанам и кафе, где национальные рецепты подаются в современной интерпретации с высоким уровнем сервиса. Однако почти треть путешественников ищет более глубокого контакта с культурой: 23% отправляются на фермерские хозяйства и шумные местные рынки за свежайшими продуктами, а 14% устраивают настоящие экспедиции в поисках аутентичной, скрытой от массового туриста еды. Еще 4% готовы сами встать к плите на кулинарных мастер-классах.