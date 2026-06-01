Axoft заключила дистрибуторское соглашение с ИТ-компанией «Системные решения»

Компания Axoft сообщила о заключении дистрибуторского соглашения с ИТ-компанией «Системные решения» – российским разработчиком облачной платформы moncloud. Решение включено в реестр отечественного ПО, является полноценной экосистемой следующего поколения для предоставления услуг по модели инфраструктура как услуга (IaaS), Платформа как услуга (PaaS), а также инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Платформа поставляется по принципу «все из коробки» и позволит партнерам Axoft и их заказчикам существенно оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру.

Благодаря партнерскому каналу Axoft российские компании получат доступ к полноценному локальному (on-premise) решению, позволяющему в автоматическом режиме работать с тысячами виртуальных машин, экономить ресурсы и электричество, грамотно распределять ресурсы благодаря быстрой инфраструктуре виртуальных рабочих столов VDI, станком для создания ИИ, возможностью быстро тестировать и выводить на рынок новое ПО и/или его свежие версии.

Moncloud обладает следующими возможностями:

Централизованное администрирование: тысячи рабочих мест могут управляться одним специалистом.

Отказ от покупки дорогостоящих ПК: благодаря собственной инфраструктуре виртуальных рабочих столов (VDI) с низкой задержкой передачи данных (low-latency), с синхронизацией аудио и видео сотрудники могут удаленно работать с тяжелыми ресурсоемкими приложениями без потери производительности.

Облако позволяет одновременно тестировать разные версии ИТ-продуктов на виртуальных машинах разных мощностей и ОС, что в десятки раз быстрее классических процессов виртуализации.

Грамотное распределение ресурсов: система автоматически выделяет мощности тем специалистам, которым они действительно требуются.

Высокая отказоустойчивость: автоматическая миграция виртуальных машин на другой гипервизор в случае аппаратного сбоя.

Сотрудничество Axoft и компании «Системные решения» открывает для партнеров и их заказчиков в России доступ к высокотехнологичному и оптимальному по параметру «цена-качество» дистрибутиву. Среди ключевых преимуществ решения – комплексность: гипервизор 1 типа – докупать дополнительные операционные системы не требуется; в рамках релиза 1.7 платформы появился встроенный функционал для создания и тестирования искусственного интеллекта и нейросетей.

Технические особенности платформы: безопасное ФСТЭК-ядро самой актуальной версии; инфраструктура как услуга (IaaS): виртуальные машины, расширенное управление сетями, дисками и дополнительными устройствами; платформа как услуга (PaaS): собственный мультиоблачный оркестратор для создания распределенных сервисов по запросу; хранение данных: Ceph 18.2 в качестве программно-определяемого хранилища (SDS), возможность подключения любых других решений для хранения. Решение обладает собственным драйвером управления программно-определяемыми сетями (SDN), виртуальной частной сетью как услуга (VPNaaS) и системой доменных имен как услуга (DNSaaS), системами мониторинга и предбиллинга, планировщиком отложенных заданий и виртуализацией сетевых функций (NFV): цепочкой сетевых сервисов (SFC).