TData и ИТ-холдинг «T1» будут вместе развивать отечественные решения для управления данными в критически важных отраслях

Российский разработчик платформы для аналитики данных TData (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») и ИТ-холдинг «Т1» подписали соглашение о стратегическом технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александр Чухланцев, генеральный директор TData и руководитель направления «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1») Сергей Голицын договорились о совместном развитии платформенных решений в области управления данными и аналитики, а также их масштабированию в рамках операционной деятельности российских компаний.

В фокусе: энергетика, авиастроение, машиностроение, транспорт и госсектор.

Соглашение объединяет платформу полного цикла управления данными TData — включая продукты для управления корпоративными данными и НСИ (RT.DataGovernance, RT.MDM), продукты для настройки и мониторинг ETL/ELT-процессов (RT.Streaming), продукты для хранения и обработки больших данных (RT.DataLake и RT.KeyValue), продукты для построения классического хранилища данных (RT.Warehouse и WR.WideStore), а также RT.ClusterManager для управления компонентами платформы on-premise или в облачной инфраструктуре — с отраслевой экспертизой и клиентской базой «T1».

«Сегодня данные – это основа суверенитета и операционной устойчивости промышленных предприятий. В партнерстве с «T1» мы сможем быстрее и эффективнее внедрять доверенные решения там, где они нужны больше всего – в реальном секторе экономики», – отметил Александр Чухланцев, генеральный директор TData.

«Сегодня заказчикам важны не отдельные инструменты, а целостная среда, в которой сочетаются технологии, экспертность и понятные сценарии внедрения. Партнерство с TData позволит нам объединить компетенции в области управления данными и искусственного интеллекта, чтобы вместе развивать отечественные решения и предлагать рынку комплексный подход к цифровой трансформации», — отметил Сергей Голицын, руководитель направления «Т1» ИИ (ИТ-холдинг «Т1»).

Стороны договорились совместно развивать отраслевые решения, интегрировать платформу TData в текущие проекты «T1» и запускать пилоты на предприятиях КИИ. Первые совместные проекты уже стартуют в энергетике и машиностроении.