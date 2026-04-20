Разделы

ПО Безопасность Бизнес
|

CyberStage: 80 пилотов, 50 резидентов, 30 запусков и 2 сделки за 2 года

Программа поддержки ИБ-стартапов CyberStage, инициированная ГК «Солар», подвела итоги двухлетнего цикла работы. Цель программы — сократить путь стартапа от идеи до зрелого продукта и насытить рынок отечественными технологиями. За два года с момента запуска через экосистему прошли более 50 проектов, было инициировано около 80 пилотных внедрений, 30 из которых уже проведены или находятся в стадии запуска, а резиденты программы получили свыше 40 инвестиционных предложений. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

За два года работы CyberStage объединила 54 стартапа и 20 партнеров, включая инвестиционные фонды, акселераторы и крупные компании. Эксперты и Advisory Board провели более 220 менторских сессий, помогая командам дорабатывать продукт, бизнес-модель и стратегию выхода на рынок.

Полученные резидентами программы CyberStage возможности уже конвертируются в бизнес-результаты. Так, разработчик HiveTrace привлек 10 млн руб. инвестиций на развитие решения в области AI Security при участии стартап-студии МФТИ. Инвестор отметил сильную техническую экспертизу команды и подтвержденный спрос со стороны заказчиков из финансового, промышленного и медицинского секторов. Другой участник программы — компания BearPass, разработчик менеджера паролей для бизнеса, — заключил партнерское соглашение с компанией «Индид» и вошел в ее экосистему, сохранив независимость бренда.

Один из ключевых инструментов программы CyberStage — консультации Advisory Board: под индивидуальный запрос стартапа подбираются эксперты из разных отраслей, которые помогают оценить коммерческие перспективы и сформировать стратегию развития продукта. В консультативный совет вошли 13 экспертов, включая CISO таких компаний, как «Ростелеком», «Т-Банк», VK, «Точка Банк», Московская биржа и другие крупные игроки. Помимо менторства программа предоставляет ресурсную поддержку для тестирования решений, помощь в упаковке продукта и привлечении инвестиций. Для повышения прозрачности рынка запущена аналитическая платформа CyberStage Matrix — первая публичная база данных российских ИБ-продуктов, агрегирующая информацию о более чем 200 компаниях из семи технологических ниш.

Российский рынок информационной безопасности продолжает расти под влиянием увеличения числа кибератак, ужесточения регуляторных требований и дефицита кадров. По итогам 2025 г. прогнозная оценка рынка ИБ в России составила 341 млрд руб. и к 2030 г. этот показатель может удвоиться и составить порядка 669 млрд рублей (Источник: «Б1», прогноз на 2025 г.). Рынок информационной безопасности фрагментирован: в стране работает более 300 компаний, а спрос во многом сосредоточен в госсекторе и на объектах критической инфраструктуры.

Ключевой барьер для начинающих предпринимателей и разработчиков — ограниченная готовность крупных заказчиков работать с молодыми разработчиками. По оценкам программы CyberStage, крупные заказчики по-прежнему с осторожностью взаимодействуют со стартапами, что сдерживает масштабирование новых решений — только менее 20% (Источники: оценка CyberStage на основе данных «Контур.Фокус», Tadviser, ArenaData) крупных заказчиков готовы к взаимодействию с начинающими разработчиками.

Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар»: «За два года работы CyberStage мы доказали: барьеры между стартапами и крупным бизнесом преодолимы. Диалог перешел в практическую плоскость — компании научились запускать пилоты и инвестировать в стартапы. Сейчас задача — масштабировать этот опыт на всю отрасль. Только так мы сможем сократить дефицит решений, который остается одной из наиболее актуальных проблем российского рынка ИБ».

Опыт участников программы подтверждает: формат Advisory Board работает на всех уровнях — от оценки коммерческих перспектив до запуска пилотов с крупными заказчиками. Среди главных достоинств программы резиденты CyberStage отмечают прямой доступ к экспертам из разных отраслей и возможность получить обратную связь до выхода на рынок.

Андрей Рыбин, генеральный директор C-Fence: «Программа CyberStage открывает двери стартапам в корпорации с помощью сформированной экспертизы, которая учитывает опыт заказчиков и разработчиков, позволяя стартапам не «наступать на грабли», а идти правильным путем. Для нас крайне важно и полезно участвовать в этом сообществе, получать и использовать лучшие практики, обмениваться опытом с коллегами».

CyberStage продолжает работать как независимая платформа взаимодействия стартапов, инвесторов и заказчиков. В 2026 г. программа расширит пул партнеров и усилит поддержку резидентов на российских и зарубежных рынках. ГК «Солар» сохраняет приверженность развитию экосистемы отечественной кибербезопасности и созданию условий для появления новых технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

