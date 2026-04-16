«Инферит Техника» представила неттоп TechBox CM2821 для офисных задач и медиацентра

Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представил новинку — компактный неттоп Inferit TechBox CM2821. Модель сделана в рамках стратегии ГК Softline в сфере замещения зарубежных ИТ-продуктов и полностью соответствует государственным требованиям технологической независимости. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Inferit TechBox CM2821 собран на базе оперативной памяти DDR5 и процессора Intel Ultra 5 125U с 12 физическими ядрами и 14 логическими потоками. Чип развивает до 4,3 ГГц частоты, обладает 12 МБ кэш-памяти (интегрированная в процессор память) и оборудован встроенной графикой Intel HD Graphics.

Неттоп TechBox CM2821 поддерживает до двух высокоскоростных твердотельных накопителей (SSD) стандарта M.2 2280 с интерфейсами подключения PCIe 4.0 x4 SSD и PCIe 3.0 x4/SATA 3.0 SSD.

Представлен широкий набор разъемов: USB: 3хUSB3.2 Gen2, USB2.0 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C (с поддержкой DisplayPort, быстрой зарядки и передачи данных), плюс универсальный Thunderbolt 4 для подключения периферии, а также быстрых флеш- и твердотельных накопителей.

Изображение может выводиться сразу на два 4K-монитора с частотой развертки 60 Гц и интерфейсом подключения HDMI 2.1. За работу проводных и беспроводных сетей отвечают два дублирующих GLAN порта и модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2.

Неттоп готов к работе с любыми ОС: Windows 11, Linux, поддерживает протокол безопасности fTPM 2.0, а также Modern Standby. На устройство действует гарантия один год с возможностью расширения до трех лет.

«При разработке TechBox CM2821 мы стремились создать устройство, которое стирает границы между громоздким рабочим ПК и домашней мультимедийной станцией. Нам удалось интегрировать передовую архитектуру в миниатюрный корпус, сохранив при этом тихую работу системы. Это решение для тех, кто ценит эстетику рабочего пространства, но не готов идти на компромиссы в скорости обработки данных и качестве графики», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).