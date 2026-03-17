«М.Видео» объявила о старте предзаказа на Huawei MateBook GT 14

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, объявила о начале предзаказа на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Флагманская модель ориентирована на пользователей с высокими требованиями к производительности и качеству экрана.

Huawei MateBook GT 14 оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и широким цветовым охватом. Частота обновления экрана достигает 144 Гц, а пиковая яркость — до 1000 нит, что позволяет устройству чётко отображать детали и сохранять точность изображения при различном уровне освещения.

Ноутбук получил процессор Intel Core Ultra 7 и Ultra 5 серии первого поколения. Расчётная тепловая мощность процессора (TDP) составляет до 75 Вт в стандартном режиме и достигает 115 Вт в режиме «Турбо», что дает возможность ноутбуку работать с ресурсоёмкими приложениями, включая задачи обработки графики, видео и инженерные расчёты.

Huawei MateBook GT 14 получил логотип Huawei с эффектом подсветки, который виден с расстояния до 3 метров. Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава. Вес устройства составляет 1,49 кг, толщина — 15,3 мм . Модель представлена в космическом сером цвете и оснащена 32 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти.

Порты USB-A и HDMI расположены на задней панели устройства, а интерфейсы USB-C и слот для SD-карт — по бокам корпуса. Такое расположение портов позволяет организовать рабочее пространство и сохранить компактный форм-фактор.

Стабильную работу Huawei MateBook GT 14 при высокой нагрузке поддерживает система охлаждения с двумя вентиляторами Shark Fin, прямоточной конструкцией отвода воздуха и графеновыми элементами теплопроводности. Такая конструкция способствует быстрому отводу тепла и поддерживает производительность.

Устройство оснащено батареей 70 Вт*ч , которая поддерживает до 15 часов работы устройства без подзарядки, позволяя выполнять задачи в течение дня.

Huawei MateBook GT 14 также оснащён высокоэффективной антенной Huawei с трёхмерной конструкцией, которая снижает внутренние помехи и поддерживает стабильность беспроводного соединения на дальних расстояниях.

Стоимость новинок в каналах «М.Видео»: Huawei MateBook GT 14 (U7/1Т/32ГБ) — 119999 руб. В период с 17 марта по 23 марта при покупке ноутбука пользователи получат в подарок планшет MatePad SE 6+128WIFI или монитор Huawei MateView SE; Huawei MateBook GT 14 (U5/1Т /32ГБ) —109999 руб. В период с 17 марта по 23 марта при покупке ноутбука пользователи получат в подарок планшет MatePad SE 6+128WIFI или монитор Huawei MateView SE; Huawei MateBook GT 14 (U5/1Т/16 ГБ) — 99999 рублей. В период с 17 марта по 23 марта при покупке ноутбука пользователи получат в подарок MatePad SE 6+128WIFI или монитор Huawei MateView SE.