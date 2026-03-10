BSS усиливает ДБО для физлиц: оплата цифровыми рублями по УИН, ИИ-консультант и единый стандарт QR-платежей

Компания BSS, разработчик дистанционных и финансовых сервисов для физических лиц, представила обновление своей платформы дистанционного обслуживания. В новой версии реализован ряд новых модулей: интеграция искусственного интеллекта в клиентский сервис, расширение платежных возможностей через QR-коды и развитие функционала цифрового рубля в соответствии с актуальными требованиями регулятора.

В обновлённой версии внедрен новый удобный для физлиц сценарий «Multi QR в ДБО», который существенно упрощает процесс оплаты. Теперь клиенты банка могут оплачивать покупки в терминалах торгово-сервисных предприятий, сканируя «Сбер» QR через мобильное приложение BSS. Решение делает приложение более гибким и удобным, избавляя клиента от необходимости искать «свой» терминал или запускать отдельное приложение.

Для пользователя это означает бесшовный опыт оплаты без привязки к конкретному банку-эквайеру, а для кредитной организации — снижение затрат на интеграцию и расширение покрытия приёма платежей.

Модуль «Консультационный сервис на базе AI» трансформирует клиентский опыт в ДБО. Решение призвано упростить и автоматизировать обработку запросов клиентов и сократить нагрузку на службы поддержки банка.

Новый функционал интегрирует GPT-поиск непосредственно в интерфейс мобильного приложения. На основе технологий GPT-поиска система мгновенно находит точные ответы, используя только верифицированный контент банка. Тематика взаимодействия определяется целями банка, например это могут быть инструкции, тарифы, описания продуктов, FAQ и т.д.

Ключевые преимущества: единое окно: вся информация о продуктах, услугах, инструкциях и других направлениях доступна в одном интерфейсе; круглосуточная доступность: клиенты получают ответы на естественном языке без ожидания оператора в режиме 365/7/24; персонализация: выдача контента с учётом профиля и финансовой активности пользователя; экономия ресурсов: информационную поддержку по всем каналам может осуществлять один специалист.

Внедрение модуля включает развёртывание компонентов, наполнение базы знаний, обучение персонала и запуск в промышленную эксплуатацию.

В рамках альбома ЭС версии 2026.01 BSS в декабре 2025 г. реализовала модуль «Цифровой рубль. C2G: Оплата цифровыми рублями по УИН». Функционал позволяет физическим лицам совершать платежи в адрес государственных органов и Федерального казначейства с возможностью поиска платежа по уникальному идентификатору начисления (УИН) в системе ГИС ГМП.

Техническая реализация включает: поддержку новых типов зашифрованных электронных сообщений в рамках требований; интеграцию для маршрутизации запросов и извещений; гибкую настройку уведомлений и событийную модель для отслеживания статуса перевода.

Таким образом, BSS продолжает системную работу по внедрению цифрового рубля в розничные сценарии в соответствии с программой развития Банка России.

Равшан Рахманов, директор по развитию продуктов центра разработки продуктов для физических лиц компании BSS, сказал: «В новом релизе мы закрываем несколько ключевых потребностей рынка. Во-первых, мы делаем интерфейс по-настоящему интеллектуальным: внедрение ИИ-агента позволяет банкам не просто автоматизировать поддержку, но и создавать проактивный клиентский сервис в режиме 365/7/24, повышать продажи банковских продуктов, а также снижать нагрузку на линию поддержки банка. Во-вторых, следуя логике бесшовных платежей, функция Multi QR убирает барьеры при оплате. И, в-третьих, мы подтверждаем свою экспертизу в критически важной государственной повестке: наш модуль цифрового рубля полностью соответствует новейшему альбому АЭС 2026.01, что позволяет банкам-партнерам безболезненно проходить этапы пилотирования и внедрения платежей C2G».

Обновление демонстрирует комплексный подход к развитию ДБО: для клиентов: упрощение платежей, мгновенный доступ к информации, прозрачность операций с цифровым рублём; для банков: снижение нагрузки на поддержку и своевременная помощь и забота о клиенте, ускорение вывода новых продуктов, соответствие регуляторным требованиям по цифровому рублю; для экосистемы: единые стандарты взаимодействия (QR, C2G, ИИ-интерфейсы) и масштабируемая архитектура для будущих инноваций.

Релиз версии доступен для банков-клиентов.