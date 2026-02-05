От «цифрового кокона» до экстремального экотуризма: как россияне отдыхают зимой 2026 года

Зимний туристический сезон 2025–2026 гг. продемонстрировал четкое разделение россиян на два лагеря: тех, кто инвестирует в домашний уют и цифровые развлечения, и тех, кто стремится к максимальной мобильности и новым впечатлениям внутри страны. Об этом свидетельствует совместное исследование, проведенное аналитиками платежного сервиса «ЮKassa» (финтех-компания «ЮMoney») и сервиса бронирования «Суточно.ру». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Феномен ленивого досуга

Этой зимой россияне особенно охотно остаются дома: затяжные морозы сделали теплый плед и домашние развлечения главным сценарием вечеров. По данным аналитиков ЮMoney, на фоне холодной погоды сформировался устойчивый тренд на «ленивый» досуг — спрос на домашние форматы отдыха заметно вырос.

Это изменение привычек наглядно отражается в цифрах: с 1 декабря 2025 г. по 20 января 2026 г. количество онлайн-заказов еды из ресторанов и кафе выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот заведений при этом увеличился на 43%, а средний чек подрос на 7%, достигнув 1,27 тыс. руб.

Тенденция к «домашнему» потреблению подтверждается и взрывным ростом в сегменте цифровых товаров. Платежные данные «ЮMoney» показывают, что оплата внутри приложений цифровых сервисов выросла более чем в два раза, как и их оборот. При этом средний чек снизился на 9% (до 529 руб.), что говорит о массовости использования сервисов подписок. Россияне активно продлевали подписки на музыку, книги и фильмы — число таких оплат выросло на 29%, а оборот сегмента увеличился на 45%.

Интересно, что стремление остаться дома конвертировалось и в рост интереса к творчеству. Спрос на товары для рукоделия и шитья увеличился на 23%, обеспечив рост оборота онлайн-площадок на 22% при стабильном среднем чеке в 4,1 тыс. руб.

Спорт и зрелища: выход из спячки

Однако говорить о тотальном домоседстве не приходится. Россияне, кто решил провести зиму активно, делали это с размахом.

По данным «ЮMoney», наблюдается значительный рост интереса к обучению и развлечениям. Число оплат в танцевальных школах и студиях подскочило сразу на 64%, а оборот в этой категории вырос почти в полтора раза (+49%). Россияне также массово устремились в цирки и парки развлечений: количество транзакций здесь выросло на 43%, а оборот — на внушительные 78%. При этом средний чек на развлечения стал выше на четверть и составил 2401 рубль.

Классический загородный отдых также не утратил актуальности, но стал более спортивным. Обороты профессиональных спортивных клубов выросли на 41%, а средний чек увеличился на 27% (до 6168 рублей). В спортивных лагерях и на базах отдыха средние расходы на путевку выросли на 15%, составив 22 706 рублей. Оздоровительные загородные клубы показали прирост оплат на 27%.

География путешествий: от мегаполисов до ледяных гротов

По данным аналитиков, спрос на путешествия внутри страны остается высоким, но структура этого спроса меняется. Статистика платежей ЮMoney отражает тренд на бюджетную мобильность: число покупок билетов на регулярные автобусные рейсы выросло на 47%, а оборот в этом сегменте взлетел на 75%.

По данным «Суточно.ру», основными центрами притяжения остаются крупные мегаполисы — Москва, Санкт-Петербург и Казань, куда едут за культурным досугом и гастрономией. В топ направлений также вошли Минск, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Калининград, Владимир, Рязань, Екатеринбург, Великий Устюг, Кострома и Великий Новгород. Туристы обычно арендуют однокомнатные квартиры на трое суток, при этом средняя стоимость аренды по России выросла на 15% и составляет 5 тыс. руб. в сутки.

Горные лыжи и эстетика Севера

Как отмечают в «Суточно.ру», особого внимания заслуживает рост интереса к горнолыжному отдыху — спрос здесь вырос на 30% год к году. Лидером по динамике стал курорт Манжерок, где число бронирований увеличилось на 50%. В списке самых востребованных локаций также значатся Красная Поляна, Шерегеш, Кировск, Архыз, Домбай, Южно-Сахалинск («Горный воздух»), Терскол (Приэльбрусье), Белокуриха, Губаха и Хвалынск. Средний бюджет на аренду жилья для пятидневного лыжного отпуска составляет около 34 тыс. руб.

Параллельно формируется мощный запрос на зимний экотуризм, интерес к которому вырос на 20%. Россияне готовы ехать на край света ради уникальных природных явлений. На Байкале туристов привлекают прозрачный лед, подледный дайвинг и катание на хивусах. На Камчатке — контраст горячих термальных источников и сугробов, а также вертолетные экскурсии над Тихим океаном. В Териберке и Мурманске ищут северное сияние и пробуют зимний серфинг, а на Алтае и Валдае выбирают размеренный отдых в банях и катание на упряжках.

Характерно, что для созерцания природы туристы все чаще выбирают не стандартные гостиницы (5–10 тыс. руб. в сутки), а атмосферные форматы проживания. Спрос на экодома и глэмпинги с панорамными окнами вырос за год на 25%, несмотря на более высокий ценник (7–15 тыс. руб. в сутки), что подтверждает готовность россиян платить за уникальный визуальный опыт и единение с природой.