От «цифрового кокона» до экстремального экотуризма: как россияне отдыхают зимой 2026 года

Зимний туристический сезон 2025–2026 гг. продемонстрировал четкое разделение россиян на два лагеря: тех, кто инвестирует в домашний уют и цифровые развлечения, и тех, кто стремится к максимальной мобильности и новым впечатлениям внутри страны. Об этом свидетельствует совместное исследование, проведенное аналитиками платежного сервиса «ЮKassa» (финтех-компания «ЮMoney») и сервиса бронирования «Суточно.ру». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Феномен ленивого досуга

Этой зимой россияне особенно охотно остаются дома: затяжные морозы сделали теплый плед и домашние развлечения главным сценарием вечеров. По данным аналитиков ЮMoney, на фоне холодной погоды сформировался устойчивый тренд на «ленивый» досуг — спрос на домашние форматы отдыха заметно вырос.

Это изменение привычек наглядно отражается в цифрах: с 1 декабря 2025 г. по 20 января 2026 г. количество онлайн-заказов еды из ресторанов и кафе выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот заведений при этом увеличился на 43%, а средний чек подрос на 7%, достигнув 1,27 тыс. руб.

Тенденция к «домашнему» потреблению подтверждается и взрывным ростом в сегменте цифровых товаров. Платежные данные «ЮMoney» показывают, что оплата внутри приложений цифровых сервисов выросла более чем в два раза, как и их оборот. При этом средний чек снизился на 9% (до 529 руб.), что говорит о массовости использования сервисов подписок. Россияне активно продлевали подписки на музыку, книги и фильмы — число таких оплат выросло на 29%, а оборот сегмента увеличился на 45%.

Интересно, что стремление остаться дома конвертировалось и в рост интереса к творчеству. Спрос на товары для рукоделия и шитья увеличился на 23%, обеспечив рост оборота онлайн-площадок на 22% при стабильном среднем чеке в 4,1 тыс. руб.

Спорт и зрелища: выход из спячки

Однако говорить о тотальном домоседстве не приходится. Россияне, кто решил провести зиму активно, делали это с размахом.

По данным «ЮMoney», наблюдается значительный рост интереса к обучению и развлечениям. Число оплат в танцевальных школах и студиях подскочило сразу на 64%, а оборот в этой категории вырос почти в полтора раза (+49%). Россияне также массово устремились в цирки и парки развлечений: количество транзакций здесь выросло на 43%, а оборот — на внушительные 78%. При этом средний чек на развлечения стал выше на четверть и составил 2401 рубль.

Классический загородный отдых также не утратил актуальности, но стал более спортивным. Обороты профессиональных спортивных клубов выросли на 41%, а средний чек увеличился на 27% (до 6168 рублей). В спортивных лагерях и на базах отдыха средние расходы на путевку выросли на 15%, составив 22 706 рублей. Оздоровительные загородные клубы показали прирост оплат на 27%.

География путешествий: от мегаполисов до ледяных гротов

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Импортонезависимость

По данным аналитиков, спрос на путешествия внутри страны остается высоким, но структура этого спроса меняется. Статистика платежей ЮMoney отражает тренд на бюджетную мобильность: число покупок билетов на регулярные автобусные рейсы выросло на 47%, а оборот в этом сегменте взлетел на 75%.

По данным «Суточно.ру», основными центрами притяжения остаются крупные мегаполисы — Москва, Санкт-Петербург и Казань, куда едут за культурным досугом и гастрономией. В топ направлений также вошли Минск, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Калининград, Владимир, Рязань, Екатеринбург, Великий Устюг, Кострома и Великий Новгород. Туристы обычно арендуют однокомнатные квартиры на трое суток, при этом средняя стоимость аренды по России выросла на 15% и составляет 5 тыс. руб. в сутки.

Горные лыжи и эстетика Севера

Как отмечают в «Суточно.ру», особого внимания заслуживает рост интереса к горнолыжному отдыху — спрос здесь вырос на 30% год к году. Лидером по динамике стал курорт Манжерок, где число бронирований увеличилось на 50%. В списке самых востребованных локаций также значатся Красная Поляна, Шерегеш, Кировск, Архыз, Домбай, Южно-Сахалинск («Горный воздух»), Терскол (Приэльбрусье), Белокуриха, Губаха и Хвалынск. Средний бюджет на аренду жилья для пятидневного лыжного отпуска составляет около 34 тыс. руб.

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов
Цифровизация

Параллельно формируется мощный запрос на зимний экотуризм, интерес к которому вырос на 20%. Россияне готовы ехать на край света ради уникальных природных явлений. На Байкале туристов привлекают прозрачный лед, подледный дайвинг и катание на хивусах. На Камчатке — контраст горячих термальных источников и сугробов, а также вертолетные экскурсии над Тихим океаном. В Териберке и Мурманске ищут северное сияние и пробуют зимний серфинг, а на Алтае и Валдае выбирают размеренный отдых в банях и катание на упряжках.

Характерно, что для созерцания природы туристы все чаще выбирают не стандартные гостиницы (5–10 тыс. руб. в сутки), а атмосферные форматы проживания. Спрос на экодома и глэмпинги с панорамными окнами вырос за год на 25%, несмотря на более высокий ценник (7–15 тыс. руб. в сутки), что подтверждает готовность россиян платить за уникальный визуальный опыт и единение с природой.

