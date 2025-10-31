Разделы

Кейс MANGO OFFICE X М.Видео-Эльдорадо получил премию «Хрустальная пирамида 2025»

Проект автоматизации HR-процессов в ведущей российской компании в сфере электронной коммерции, а также розничной торговли электроникой и бытовой техникой победил в номинации «Технологическое решение года»

Церемония награждения прошла 16 октября в Москве в отеле Lotte Hotel.

Победителями премии также стали такие компании как: ПАО «Ростелеком», АО «Райффайзенбанк», АО «АльфаСтрахование», «Технологии Доверия», СберУниверситет, «Росатом» и «ЕвроХим».

Премию в номинации «Технологическое решение года» получила Юлия Савосина, руководитель службы маркетинговых коммуникаций MANGO OFFICE.

Проект также занял 2 место в номинации «HR-решение года».

mango-office-chrystal-pyramid.jpeg

MANGO OFFICE помог М.Видео-Эльдорадо автоматизировать коммуникации с соискателями, централизовать управление откликами и увеличить эффективность HR-службы.

В результате количество приглашённых кандидатов выросло в 2,5 раза, а число исходящих вызовов – в 3 раза. Пропущенные звонки были полностью устранены.

Сегодня HR-служба «М.Видео-Эльдорадо» ежемесячно нанимает свыше 1000 новых сотрудников по всей стране.

Менеджеры компании могут автоматизировать обзвон соискателей, управлять задачами и приоритизировать кандидатов, а руководители — отслеживать KPI и эффективность работы ресечеров.

По итогам 2024 года, MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций от CNews.

Более 50000 российских компаний используют цифровые продукты экосистемы MANGO OFFICE. Среди них: ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот, VALO и Унистрой.

Юлия Савосина, руководитель службы маркетинговых коммуникаций MANGO OFFICE:

«Победа в премии «Хрустальная пирамида» — большое достижение для всей команды MANGO OFFICE.

Мы рады, что рынок отметил нашу экспертизу и вклад в развитие HR-технологий.

Без людей внутри нашей компании и без доверия клиентов этого бы просто не случилось.

Спасибо коллегам, которые каждый день делают продукты MANGO OFFICE сильнее, и партнёрам, которые выбирают нас для своих проектов. Это наша общая победа.

Отдельно хочу поблагодарить организаторов премии — за высокий уровень и отличную атмосферу события».

