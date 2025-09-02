VoLTE-связь Билайна теперь доступна клиентам в роуминге в Германии и Австралии

Билайн снова расширил зону предоставления услуг VoLTE (Voice over LTE) для клиентов в роуминге. Теперь высококачественная голосовая связь доступна им на территории Германии и Австралии. В ближайших планах — запуски в США, Швейцарии, Исландии и Вьетнаме.

VoLTE (Voice over LTE) — это технология передачи голоса через 4G/LTE, которая обеспечивает мгновенный дозвон и четкий звук на уровне HD Voice, позволяет пользоваться мобильным интернетом одновременно с разговором по телефону, а также оптимизирует энергопотребление и экономит ресурсы аккумулятора.

Операторы по всему миру сейчас переходят на современные стандарты связи, отключая устаревшие сети 2G/3G. Это уже произошло, в частности, на Тайване, в Сингапуре, Японии, в Северной Америке, а также у ряда операторов в Германии, Италии, Чехии и других странах Европы. Билайн шагает в ногу со временем: в прошлом году мы развернули технологию VoLTE на всю федеральную сеть, в этом — сосредоточились на развитии VoLTE-роуминга.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна: «Клиенты Билайна имеют доступ к передовым технологиям вне зависимости от того, находятся ли они в России или за рубежом. Мы запустили VoLTE-роуминг весной этого года и продолжаем активно работать над расширением его географии. Она уже охватила Казахстан, Сингапур, Китай (включая Тайвань). В Китае, к слову, мы запустили VoLTE в сетях всех трех операторов: China Telecom, China Mobile, ChinaUnicom. Таким образом мы существенно повышаем качество мобильной связи для клиентов в зарубежных поездках».

