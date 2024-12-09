МТС: Санкт-Петербург — в топ-5 городов, где дольше всего используют смартфон перед сном

МТС проанализировала экранное время клиентов за последние пять лет. В 2024 г. по сравнению с пандемийным 2020 г. пользователи стали просыпаться и брать в руки смартфон на 16 минут раньше, а пользоваться устройствами перед сном — на пять минут позже. В сутки россияне стали проводить со смартфоном на 21 минуту дольше. Санкт-Петербург вошел в пятерку городов, жители которых дольше всех пользуются гаджетом перед сном. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики Big Data МТС сравнили среднее время первого и последнего в течение суток действия пользователей на смартфоне с учетом местного времени. Под действием рассматривались звонки, отправка или получение SMS и интернет-сессии.

В 2024 г. в целом по стране девайсами начинали пользоваться на четверть с лишним часа раньше, чем в 2020 г., теперь россияне просыпаются, в среднем, в 6 часов 26 минут. Время первого события на смартфоне сдвигалось к более раннему на три минуты ежегодно, при этом заметной разницы между выходными и рабочими днями не зафиксировано.

Среднее время последних действий на смартфоне в течение пяти лет последовательно сдвигалось в сторону более позднего — на одну минуту в год. Так, в 2020 г. последнее действие приходилось в выходные на 23 часа 8 минут, то к 2024 г. сдвинулось на 23 часа 13 минут. Аналогичное смещение времени ухода в спящий режим произошло и в рабочие дни: с 23 часов 6 минут в 2020 г. до 23 часов 11 минут в 2024 г. Позже всех ложатся спать — жители Санкт-Петербурга, Грозного, Магадана, Петропавловск-Камчатского и Южно-Сахалинска, в среднем их последние действия на смартфоне заканчиваются около 23:30. Раньше всех — на 20 минут — засыпают в Краснодаре, Нарьян-Маре, Чите, Казани и Воронеже.

В ночное время россияне общаются в мессенджерах, соцсетях и активно смотрят видео. Самыми популярными ночными сервисами по количеству пользователей и объему потребляемого дата-трафика в 2024 г. стали Telegram, Youtube и TikTok. Звонят по ночам абоненты чаще в выходные, чем в будни, а средний разговор длится 1,5 минуты.

Раньше всех просыпаются жители Дальневосточного федерального округа. В топ-5 городов попали Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Якутск. Здесь первая активность фиксируется, в основном, без десяти минут шесть утра. Позже всех смартфонами начинают пользоваться в Центральном федеральном округе — в четверть восьмого утра. Дольше всех спят жители Орла, Твери, Владимира, Костромы и Тамбова.

Исследование режима экранного времени проводилось на основе обезличенных данных абонентов по рабочим и выходным дням в период с января 2020 г. по ноябрь 2024 г. на всей территории действия сети МТС в России. В расчет принимались первые и последние события на смартфоне (звонок, SMS или выход в интернет) в сутки по местному времени.