Smart Engines повысила качество распознавания рукописного текста в паспорте РФ на 25%

Smart Engines представила новую версию своего флагманского продукта Smart ID Engine 2.4.0. Теперь решение на базе искусственного интеллекта лучше считывает рукописный текст в паспорте РФ и в штампе о регистрации. Повысить качество распознавания ученым компании удалось благодаря новой модели генерации синтетических данных для обучения нейросетей.

В новой версии программного продукта количество ошибок распознавания регистрации было сокращено на 30%. Smart ID Engine распознает рукописную и печатную регистрацию в паспорте на фотографиях, сканах и в видеопотоке в режиме реального времени. Если на страницах в паспорте РФ есть несколько штампов о регистрации и о снятии с регистрационного учета, то система распознает их все. Время распознавания страницы с регистрацией на современном телефоне составляет 0,4 секунды. В серверных решениях без использования графических ускорителей можно распознавать десятки изображений в секунду.

Замеры на проверочных датасетах синтезированных изображений также показали, что по сравнению с предыдущей версией было улучшено качество распознавания всех буквенных и цифровых полей рукописного паспорта: в поле «Имя» количество ошибок сократилось на 53%, «Дата рождения» – на 24%, «Пол» – на 31%, «Фамилия» – на 16%, «Отчество» – на 10%.

Smart ID Engine – система, умеющая извлекать данные из паспорта РФ, водительских прав и еще более 2,7 тыс. типов удостоверяющих документов 235 юрисдикций мира на более чем 100 языках. Технология являются on-premise-решением, обеспечивающим распознавание документов на фото, сканах и в видеопотоке. В процессе распознавания данные и изображения не передаются в облачные сервисы или иным посторонним лицам, что обеспечивает безопасность обработки персональных данных для предъявителя документов и бизнеса.

Нейросети Smart Engines умеют выявлять поддельные документы. Алгоритмы проверяют оригинальность бланка документа, целостность его элементов защиты, а также находят переклейки, перепечатки и другие признаки механического вмешательства. Система также проверяет «действительность» документа на данный момент времени, выполняет кросс-валидацию данных в визуальной и машиночитаемой зонах. В общей сложности система проводит проверку по более чем 60 параметрам.

Еще одной функцией Smart ID Engine для идентификации клиентов является небиометрическая сверка лиц. Система сравнивает два изображения – фотографию в удостоверяющем документе и селфи его владельца – и дает оценку, насколько они похожи, при этом не выделяя биометрические дескрипторы.

Технологиям Smart Engines доверяют 10 из 13 системно образующих кредитных организаций. Системы анализа и распознавания документов Smart Engines для идентификации клиентов применяют также ведущие операторы связи и страховые компании. ПО Smart Engines используется при продаже билетов в кассах РЖД, на автоматическом паспортном контроле в Шереметьево, в удостоверяющем центре «СКБ Контур», при регистрации самозанятых в приложении ФНС «Мой налог».