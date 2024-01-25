75% компонент платформы «FXL 2.0» компании «ФлексСофт» переведены на отечественное ПО

Компанией «ФлексСофт» проделана колоссальная работа по развитию архитектуры платформы «FXL 2.0» в направлении технологического суверенитета. В настоящее время по трем из четырех компонент системного программного обеспечения, необходимого для работы платформы «FXL 2.0» достигнута импортонезависимость - операционная система, приложение и сервер приложений, пользовательский интерфейс перенесены на отечественное ПО.

Платформа «FXL 2.0» оптимизирована для работы на отечественной серверной операционной системе «Альт Сервер» разработки компании СПО «Базальт».

Приложение платформы «FXL 2.0» полностью реализовано на java технологиях и оптимизировано для возможности работы как на Open Source серверах приложений (WildFly, GlassFish, TomEE etc.), так и на отечественном сервере приложений LiberCat.

Пользовательский интерфейс платформы «FXL 2.0» полностью реализован как тонкий клиент (web-браузер) и оптимизирован для работы на Open Source web-браузерах и отечественном Yandex браузере.

Специалистами компании «ФлексСофт» разработана уникальная архитектура по миграции «Платформы FXL» с СУБД Oracle без потери высокой производительности и разработана технология бесшовного покомпонентного перехода с СУБД Oracle на импортонезависимую СУБД.

Цифровая платформа «FXL 2.0» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных № 9199 от 20.02.2021 года. Цифровая платформа для автоматизации бизнес-процессов банка «FXL 2.0» включает в себя ядро; главную книгу; сценарный механизм; тарифный механизм; интеллектуальную систему управления бизнес-процессами (i-BPM), в том числе: управление бизнес-процессами, конструктор бизнес-процессов, конструктор пользовательских и программных интерфейсов; модули по учету финансовых продуктов и операций; систему управления правами доступа и безопасностью. Современная архитектура «Платформы FXL» проверена временем и эксплуатацией на протяжении многих лет в ряде российских банков, в том числе в АО «Почта Банк» группы «ВТБ».