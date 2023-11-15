Сбербанк выдержал свыше 550 DDoS-атак с февраля 2023 года

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что постоянное и регулярное кибердавление на Россию осуществляется по четырем ключевым направлениям. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

DDoS-атаки. По мнению спикера, они направлены на то, чтобы остановить работу компаний. С начала специальной военной операции Сбербанк выдержал свыше 550 атак. Всего по стране таких атак было зафиксировано порядка 19 тыс. — и это только по официальным данным, ведь в реальности таких атак существенно больше. В ноябре 2023 г. Сбербанк отразил сильнейшую в своей истории DDoS-атаку мощностью 1 млн запросов в секунду — в России такой атаки не было никогда. Важно понимать, что инструменты DDoS-атак в теневом интернете сегодня доступны всем.

Кража данных. Сейчас в России насчитывается 1,5 млрд строк скомпрометированных персональных данных. Эти кражи стали более изощренными: пытаются украсть уже не просто номера телефонов, а государственные секреты. И проблема заключается в том, что большинство компаний и организаций не делятся информацией об утечках.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «То, что компании не делятся информацией об утечках, — это проблема. И, может быть, нам об этой проблеме вместе с регуляторами стоит подумать. Мы не сможем оздоровить наше общество, если компании будут скрывать проблемы. Надо не штрафовать компании за то, что их атаковали, а придумать какую-то другую мотивацию для того, чтобы они оперативно делились этой информацией. Когда мы фиксируем атаки на некоторые компании, мы предлагаем мгновенную помощь. Но какую получаем реакцию? ″У нас все в порядке! Ничего не произошло″. Проходят сутки, двое… В этот же момент теми же инструментами могут атаковать других. Поэтому уровень культуры в профессиональном сообществе отрасли кибербезопасности точно требует определенной корректировки».

Хищение средств у граждан. Станислав Кузнецов отметил, что, по экспертным оценкам, объем похищенных у жителей России средств значительно выше, чем по официальным данным. Это также связано с тем, что многие компании не раскрывают свои данные. Он подчеркнул, что в основном хищения происходят через телефонное мошенничество, которое постоянно эволюционирует. Сейчас преступники все чаще заставляют своих жертв идти на террористические акты, в частности поджигать военкоматы, а также брать кредиты, чтобы отдать заемные средства мошенникам. По данным Сбербанка, под давлением преступников граждане России взяли кредитов на 200 млрд руб.

Информационные войны. Продолжается использование дипфейков для создания ложных новостей. Многие случаи сопровождаются информационными атаками. Сила информационных войск колоссальная, мы многое недооцениваем, заметил Станислав Кузнецов.

Ущерб от кибератак растет не только в России, но и по всему миру. От действий киберпреступников в 2023 г. пострадали такие известные компании, как Boeing, ICBC и др.

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Станислав Кузнецов: «Хорошая новость в том, что мы стали сильнее за год, который прошел с прошлого SOC-форума. Отдельное спасибо регуляторам за то, что у нас улучшилось регулирование, лучше стали работать правоохранительные органы. Они стали быстрее реагировать и результаты об этом свидетельствуют. У нас появились другие инструменты обмена информацией. Сформирован рынок кибербезопасности. Сегодня мы его можем очерчивать по границам и в цифрах. Появились разные инструменты координации профессионального сообщества, включая этот SOC-форум и другие направления».

По мнению Станислава Кузнецова, осложняет борьбу с киберпреступностью отсутствие единого главного координатора от государства в этой сфере, единой общестрановой онлайн-платформы для обмена данных по киберугрозам в режиме онлайн, а также единых правил защиты для всех организаций и граждан. Еще одна важнейшая проблема — растущий кадровый дефицит профессионалов в сфере информационной безопасности. И, наконец, сложность, которая возникла относительно недавно в связи с импортозамещением: нередко отечественные решения стоят дороже, но менее качественны.

Как объяснил Станислав Кузнецов, фундамент совершенствования кибербезопасности должен состоять из четырех основных кирпичиков. Это национальная платформа фрод-мониторинга, национальный аналитический центр киберугроз, координационный SOC и система профессионального обучения и сертификации, то есть подготовка кадров. Соответственно, именно на этих направлениях всему профессиональному сообществу, компаниям и государству необходимо фокусироваться в ближайшее время. Это нужно делать как можно быстрее и всем вместе.

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